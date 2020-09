Jare Tiihonen avautuu Yhteishyvässä uudesta elämäntyylistään – hurahti mielenrauhaa tuovaan harrastukseen

Jare Tiihonen hakee nykyään elämäänsä tasapainoa, selviää Yhteishyvän tuoreesta haastattelusta.

Menestyksekkään artistiuransa Cheekinä muutama vuosi sitten lopettanut Jare Tiihonen kertoo nyt uudesta elämäntyylistään Yhteishyvä-lehden haastattelussa.

38-vuotias Tiihonen paljastaa haastattelussa keskittyneensä viime aikoina mielenrauhan säilyttämiseen ja kasvattamiseen. Tasapainoa on etsitty joogasta ja meditoinnista.

– Nykyisin mielenrauhan säilyttäminen ja kasvattaminen on tärkeämpi asia kuin kiusatun kroppani ja aika ajoin kipeytyvän selkäni venytys. Keskityn meditatiivisiin harjoitteisiin tai yin-joogaan, koska siitä on itselleni enemmän iloa, Tiihonen kertoo Yhteishyvässä.

– Nautin lattialla makoilusta ja saan meditoinnista irti enemmän kuin perinteisestä salitreenistä. Olen kyllä vanhasta tottumuksesta jatkanut myös salilla ähkimistä, vaikka siitä on tullut pakkopullaa, Tiihonen myöntää haastattelussa.

Itsensä kehittämiseen on auttanut se, että Tiihonen kertoo lehden haastattelussa käyvänsä yhä vähemmän yöelämässä. Tiihonen laskee aloittaneensa säännöllisen yöelämän yli 20 vuotta sitten. Cheekin eläköitymisen myötä yöelämässä juokseminen on jäänyt vähiin.

– Kun viikonloppu ja keikat lähestyivät, alkoi nousu. Kun maanantaiaamu valkeni, koitti jyrkkä lasku. Nyt, kun yössä pyöriminen on omalla kohdallani muuttunut satunnaisemmaksi, se on muuttanut elämääni. Elämänrytmi on tasaisempi, Tiihonen kiittelee Yhteishyvä-lehdessä.

Tiihonen on pysytellyt poissa parrasvaloista viime aikoina. Edellisen kerran hänet on nähty kameroiden edessä helmikuussa järjestetyssä Emma-gaalassa. Tiihonen saapui gaalaan vaivihkaa, eikä pistäytynyt punaisella matolla muiden tapaan.

Hän jakoi tilaisuudessa vuoden rap & hip hop -palkinnon. Tiihonen kiitteli gaalassa suomalaisen rapin menestystarinaa.

– Yli 20 vuotta sitten, kun suomalainen hip hop rupesi kohoamaan kellareista päivänvaloon, ei tällaisista ajoista voinut kukaan unelmoida. Juuri JVG kävi taas pokkaamassa Vuoden yhtyeen pystin ja kaikkien tuntemien hip hop -pioneerien kynät ovat edelleen teräviä, Tiihonen sanoi gaalassa.

Jare Tiihonen lopetti menestyksekkään artistiuransa vuonna 2018. Tiihonen tunnettiin taiteilijanimellä Cheek. Hän päätti artistiuransa Cheekinä synnyinkaupungissaan Lahdessa järjestettyyn jäähyväiskonserttiin elokuussa 2018. Hän on edelleen yksi Suomen Spotifyn kuunnelluimpia artisteja.

Cheekin eläköitymisen jälkeen Tiihonen on keskittynyt työskentelemään levy-yhtiössään Liiga Musicissa, luotsaamaan artistiuralle suojattiaan Lukas Leonia sekä tehnyt useita puhujakeikkoja.