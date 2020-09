Esko Salminen täyttää 80 vuotta – paahtaa edelleen töitä täydellä tahdilla: tällainen on näyttelijälegendan tarina

Esko Salminen täyttää 80 vuotta. Lokoisista eläkepäivistä hän ei vielä innostu, vaikka on koronavaaran takia tutustunut myös joutenoloon.

Esko Salmisen loppuvuoden piti olla ihan erilainen.

– Piti olla tv-sarjaa, festarikeikkaa, näytelmä, kaikki pomppasivat veks. Minulla on kuitenkin eläke, mutta nuoret freelancerit putoavat nyt ihan tyhjyyteen, Salminen miettii koronavaaran vaikutuksista.

Nuori Esko Salminen olisi ollut luultavasti vaikeammin pidäteltävissä, mutta tämä ikääntyneempi Salminen on totellut kiltisti koronaohjeita. Hän on välttänyt isompia porukoita ja käynyt tuulettumassa lähinnä kotinsa parvekkeella.

– Meikäläinen on tukevaa riskiryhmää, Salminen toteaa.

Esko Salminen kotonaan Hakaniemessä. Edessä Salmisen sota-aikana saama keinuhevonen Uljas.­

Mutta ei Salminen ole kotonaankaan toimettomana. Hän on harjoitellut Eskon runot ja pari matkakumppania -juhlaesitystään, joka on Kansallisteatterin isolla näyttämöllä 27.9. ja 4.10. Apuna on ollut oma tytär, näyttelijä Sonja Salminen.

– Sonja on mukana esityksessäkin... Ehkä. Siinä on myös tekstejä esimerkiksi Tennessee Williamsilta... Ehkä, Salminen kertoo.

Kun tämä haastattelu tehtiin, esityksessä oli vielä useita ”ehkä-kohtia”. Runot Salminen on valinnut pitkän matkansa varrelta. Hän on suuri näyttelijänä, mutta sitä hän on ollut myös runojen lausujana.

– Unto minut kouli jo ihan nuorena runoihin, Salminen kertoo isänsä, näyttelijä Unto Salmisen, opeista.

Salminen esitti kuvaajan pyynnöstä kotinsa uudella parvekkeella jykevän monologin.­

On hyvä, että tämä haastattelu tehtiin ajoissa ennen esitystä. Ensi-illan lähestyessä Salminen on yleensä liian levoton sanoakseen yhtään mitään painokelpoista.

– Mutta jos niin sanottua ramppikuumetta ei ole, silloin vasta onkin syytä huolestua, Salminen naurahtaa.

Ramppikuume ei helpota iän karttuessa, Salminen on huomannut. Ennen hän purki paineitaan lenkkeilemällä, mutta siihen hänestä ei enää ole. Nyt saavat nuoremmat juosta.

– Joskus kävelen ja pysähdyn hengittelemään syvään, hän kertoo.

Esko Salminen on nähty lukuisissa merkittävissä teatterirooleissa. Nimirooli hänellä on ollut muun muassa Othellossa, Peer Gyntissä, Cyrano de Bergeracissa, Kauppamatkustajan kuolemassa, Elämää pidemmässä yössä... Mittava on hänen elokuva- ja televisiorooliensakin määrä.

Työtään hän rakastaa edelleen, mutta kun korona tyhjensi allakan, hän ei ollutkaan pelkästään harmissaan.

– Olin myös helpottunut: nyt on vapaata, nyt lähdetään saareen, Salminen kuvaa kevään tunnelmiaan.

Esko Salmisen ja näyttelijäpuoliso Aino Sepon kesäpaikka on Iniön saaressa. Salmisella oli siellä koko kesän kummallisen hyvä olo. Ei tullut ikävä sitä elämää, jossa voi olla lähes joka ilta kolmen tunnin puristus näyttämöllä.

– Mutta jos näyttelemiseen tulee pitkä tauko, rima nousee, Salminen tietää vapauden haittapuoleksi.

Sitä vapautta Salminen ei taida sittenkään kaivata. Talviaikaan se tarkoittaisi sohvalla löhöämistä, lukemista ja telkkarin katsomista. Ei, ei hän halua niin passiivista elämää – ihan vielä.

Esko Salmisen ensimmäinen teatterirooli oli 60 vuotta sitten Samppalinnan kesäteatterissa Aleksis Kiven Kullervossa. Läpimurron hän teki Kansallisteatterin Nummisuutareissa.

Nummisuutarit Kansallisteatterissa vuonna 1965. Vasemmalta Vilho Siivola, Eskona Esko Salminen, Liisamaija Laaksonen ja Pentti Irjala.­

– Kun 20-vuotiaana Kansallisteatterissa katsoin Pentti Siimestä ja Jussi Jurkkaa, ajattelin, että ovatpa he vanhoja. He olivat kolmekymppisiä, Salminen naurahtaa.

Salmista on ylistetty, mutta yhtään roolia ei voi tehdä eilispäivän kiitoksilla.

– Näyttelijä myös unohtaa hyvät arvostelut ja muistaa sen yhden huonon, Salminen naureskelee.

Pelkkää tähtisadetta Esko Salmisen elämä ei ole ollut. Hän oli 10-vuotias, kun hänen äitinsä, näyttelijä Kyllikki Väre, kuoli aivoverenvuotoon. Siitä alkoi hänen isänsä, Unto Salmisen, kostea ja riipaiseva alamäki.

Salminen ei olisi tarvinnut suruja osatakseen tulkita rankkoja tunteita näyttämöllä. Näyttelemisessä on kyse ammattitaidosta, ei omasta henkilöhistoriasta.

– Vastustan sitä ajatusta, että pitäisi kokea kauheita asioita ollakseen hyvä näyttelijä. On loistavia näyttelijöitä, joilla on ollut perushyvä elämä.

Sen Salminen uskoo, että äidin varhainen menetys on vaikuttanut hänen omaan elämäänsä.

– Olisin tarvinnut mutsia, hän toteaa.

Äidin kuoleman jälkeen kukaan ei ollut ikkunassa huutamassa Eskoa syömään. Unto Salminen teki töitä – ja ryyppäsi. Hän oli hieno näyttelijä, intellektuelli ja loistava urheilija. Mutta jokin särö hänessä oli.

– Alkoholistiperheessä koko perhe sairastuu. Aina onneksi löytyi joku, joka auttoi, Salminen muistelee kiitollisena.

Jo 11-vuotiaana Esko-poika teki töitä enonsa maalikaupassa. Eno Jorma Väre oli Suomen Tapetti ja Väri -yrityksen omistajia. Muu aika hänellä meni Krunikan jengissä, ei niinkään kouluopinnoissa.

– Luojan kiitos pääsin sitten teatterikouluun. Silloin tavallaan otin myös vastuuta Untosta, Salminen kertoo.

Unto Salminen oli jopa maajoukkuetason urheilija. Hän saattoi lähteä yölläkin Eläintarhan urheilukentälle harjoittelemaan. Oli hän myös suuri idealisti.

– Sellainen ihminen on suojaton, Salminen toteaa.

Nuori Esko Salminen kuvattuna helmikuussa 1963.­

Isänsä kohtaloa Esko Salminen ei kokenut, mutta ei hän ole myöskään ”hieman viiniä hyvä ruoan kanssa” -tyyppi.

– Alkoholi purkaa paineita, se on nopea ulkomaanmatka, mutta nykyään sitä tapahtuu harvemmin, Salminen toteaa.

Salminen uskoo, että hänen ”ulkomaanmatkojaan” on vähentänyt vastuu työstä. Alkoholi voi rentouttaa, mutta näyttämöllä tarvitaan muuta kuin rentoutta.

– Kehässä voi paeta, mutta siellä ei voi piiloutua.

Salminen ei ole kaihtanut myöskään viihteellisempiä tv-rooleja. 1960-luvulla hänet nähtiin viisi vuotta Kuten haluatte -ohjelmassa. Hän näytteli myös Blondi tuli taloon- ja Ihmeidentekijät -televisiosarjoissa.

– Ideologisista syistä en ole joutunut kieltäytymään mistään työstä. Yhteen leffaan en lähtenyt, se johtui väsymyksestä.

Ensimmäiset elokuvaroolinsa Salminen teki komedioissa ja iskelmäelokuvissa, eihän 1960-luvulla muita tehtykään. Yksi hänen parhaista elokuvarooleistaan on ollut Tuhlaajapoika-elokuvan sadomasokistisen psykiatrin rooli.

Juha Muje ja Esko Salminen Kansallisteatterin pukuhuoneessa keväällä 2005.­

Vanhenemisen yksi huono puoli on, että kaverit alkavat vähentyä. Iso suru Salmiselle oli Juha Mujeen kuolema. Yhteisiä muistoja heillä oli muun muassa Turun kaupunginteatterista, jossa 1970-luvulla tehtiin sen ajan kohahduttavinta teatteria.

– On surullista, kun ei enää voi soittaa ja puhua. Vaikea hahmottaa tätä vaellustamme, mihin se oikein menee.

Kyllikki Forssellin kanssa Esko Salminen oli läheinen ystävä. Forssell ja Salminen kuvattuina Kauppamatkustajan Kuolema -näytelmän lehdistötilaisuudessa elokuussa 1999.­

Poissa ovat nyt myös puhelut ja tapaamiset Kyllikki Forssellin kanssa. He olivat aikoinaan rakastavaisia, joista tuli läheisiä ystäviä. Kyllikki oli tärkeä myös Ainolle ja koko heidän perheelleen.

– Kyllikin tunsin 21-vuotiaasta, mutta vielä pidempään olen tuntenut Heidin, Salminen kertoo.

He asuivat Heidi Krohnin kanssa lapsena samoilla nurkilla. He saivat yhdessä pojan, Kristo Salmisen, josta tuli vanhempiensa tapaan myös näyttelijä.

Heidi Krohn ja Esko Salminen vuonna 1983. He asuivat jo lapsina samoilla nurkilla.­

Myös Salmisen vanhempi tytär Kreeta Salminen on näyttelijä. Hänen äitinsä on tanssija Riikka Korppi-Tommola.

Salmisen ensimmäinen avioliitto näyttelijä Rose-Marie Prechtin kanssa kesti vain muutaman kuukauden, kihlaus pari vuotta.

Ex-puolisonakaan Esko Salminen ei ole ollut huono: hänen päättyneet parisuhteensa ovat jatkuneet ystävyytenä.

– Elämä on liian lyhyt vihanpitoon. Kun on kerran rakastanut jotakin, rakastaa aina, sillä rakkaus vain muuttaa muotoaan kiintymykseksi.

Myös Salmisen vanhempi tytär Kreeta Salminen on näyttelijä. Hänen äitinsä on tanssija Riikka Korppi-Tommola (kuvassa). Pari oli naimisissa 1983–1989.­

Avioliitto näyttelijä Rose-Marie Prechtin kanssa kesti vain muutaman kuukauden.­

Kun Esko Salminen ja Aino Seppo rakastuivat 1989, jotkut kauhistelivat heidän 17 vuoden ikäeroaan. Molemmilla oli myös takanaan tuore ero. Nyt he ovat olleet onnellisesti yhdessä yli 30 vuotta.

– Oltiin alussa varovaisia. Kuin kaksi ratsuväen luutnanttia, jotka olivat pelanneet rahansa, Salminen muistelee.

Aino on laittanut pullat pöytään ennen teatteriharjoituksiin lähtöään. Tässä huushollissa mies ei ole mikään keittiöihme. On monia muitakin asioita, joissa vaimo on häntä parempi.

– Aino on dynamo, joka pyörittää tätä puljua. Kuvittelin jossakin vaiheessa, että olisin joku pomo täällä, Salminen nauraa.

–Aino on dynamo, joka pyörittää tätä puljua, Esko Salminen kuvailee Aino Seppoa. Pari on pitänyt yhtä yli 30 vuotta.­

Pitävin liima heidän välillään on rakkaus, mutta Salminen myös ihailee puolisonsa oikeudenmukaisuutta.

– Aino on harvinaisen oikeudenmukainen ihminen.

Uusioperheeseen ovat kuuluneet Eskon tytär Kreeta, Ainon tytär Saara ja heidän yhteinen tyttärensä Sonja. Kristo Salminen oli jo aikuistumassa, kun yhteiselämä alkoi. Lastenlapsia on neljä.

Iso järkytys perheelle oli, kun Sonjalta leikattiin aivokasvain. Se ei ollut pahanlaatuinen, mutta aiheutti kohtuuttoman isoja jälkiongelmia.

– Sanoin Sonjalle, että nyt on mentävä magneettikuvaan, kun hänen päätään särki, sillä hän ei koskaan valita turhasta, Esko-isä muistelee synkkää aikaa.

On turha kysyä, miltä hänestä tuntui, kun oma lapsi sairastui. Se oli painajainen, hirvittävä painajainen.

Esko Salminen vuonna 1992.­

Leikkaussalit ovat tulleet tutuksi Salmiselle itselleen lukuisten polvileikkausten takia. Näyttämöllä hän oli välillä rapakuntoisenakin polvivaivojensa takia.

– Kun on kipuja, tulee ärräpäitä. Mutta näyttämöllä kivut unohtuvat, adrenaliini syö jopa ne, Salminen tietää kokemuksesta.

Sitä hän on miettinyt, että olisi pitänyt hankkia aiemmin tekonivelet polviin.

– Pelkäsin leikkausta, olen mies, miehet pelkäävät.

2007 Salminen joutui sairaalaan kaulavaltimon ahtauman takia. Siinä vaiheessa oli pakko luopua Kettu ja jänis -näytelmästä, jota hän esitti Ainon kanssa.

– Leikkauksen jälkeen olisin voinut laittaa ilmoituksen: lihava miimikko hakee töitä, Salminen naurahtaa.

Puhuessaan Salminen kuulosti tuolloin mielestään Matti Wuoren ja Jörn Donnerin sekoitukselta. Lääkäri oli sitä mieltä, että hänen puheensa tuskin palautuu entiselleen.

– Kolme–neljä tuntia päivässä mölisin kotona, Salminen kertoo kuntoutumisestaan.

Hänen äänensä palasi entiselleen. Elämä on ihmeellistä – usein myös hyvässä.

Esko Salminen täyttää 80 vuotta 12.10. Jo jonkin aikaa hän on ollut joka paikassa vanhin tai melkein vanhin.

– Se masentaa, kun ei pysty tekemään enää fyysisesti monia asioita. Mutta välillä sitä sanoo salaa itselleen: sullahan on hyvä olo!

–Elämä on liian lyhyt vihanpitoon. Kun on kerran rakastanut jotakin, rakastaa aina, sillä rakkaus vain muuttaa muotoaan kiintymykseksi, pian 80-vuotias näyttelijä miettii.­

Siitä Salminen on helpottunut, ettei ole enää pakko todistaa jatkuvasti osaamistaan. Ei tarvitse yrittää olla jotakin merkittävää, voi vain olla.

– Mutta on työ edelleen voimakas osa elämääni. Minähän nautin siitä! Haluan olla yhdessä kavereiden kanssa.