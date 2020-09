Meikkitaiteilija Riku Campo listaa yli 40-vuotiaiden naisten yleisimmät meikkimokat – ”Ryppyjä ei tule peittää”

Kansainvälisesti tunnettu meikkitaiteilija Riku Campo teki meikkikirjan yli 40-vuotiaille naisille, koska hänen mielestään moni on tyylissään jämähtänyt 60- ja 70-luvuille.

Meikkitaiteilija Riku Campo on tunnettu niin Hollywoodissa kuin New Yorkin mallipiireissäkin. Hän on päässyt stailaamaan ja meikkaamaan maailmantähtiä ja kirjoittanut työstään kirjojakin. Syyskuun puolivälissä Campo julkaisee uuden teoksen I am Beauty.

Teoksen sivuilla Campo opettaa kuvineen yli 40-vuotiaita naisia meikkaamisen saloihin.

Yksi kirjan malleista on ex-missi Maarit Glocer (o.s. Leso).

– Yleisin virhe yli nelikymppisillä naisilla on se, että on jämähdetty samaan vanhaan meikkityyliin kuin 60–70-luvuilla. Kannustan naisia kokeilemaan rohkeasti uusia tyylejä, Riku sanoo ja huomauttaa yleisimmän virheen olevan kaulan ihoon verrattuna liian tumman meikkivoiteen.

–En halunnut kirjaani vain ammattimalleja vaan myös ihan tavallisia naisia, sillä halusin lukijoiden samaistuvan kirjani naisiin, meikkitaiteilija Riku Campo sanoo uudesta kirjastaan.­

Campo kertoo halunneensa jo kauan tehdä kirjan yli 40-vuotiaille naisille, sillä heidän ikäryhmälle ei ole tehty liikaa tasokkaita ja moderneja meikkikirjoja.

– Myönnän etsineeni ensin kustantajaa Suomesta, sillä olin ajatellut tehdä kirjan suomeksi. Siitä ei oltu kiinnostuneita, Riku sanoo ja tekikin sopimuksen suuren amerikkalaisen kustantamon (HarperCollins) kanssa.

Meikkitaiteilijan ehtona oli muun muassa se, että hän sai valita kirjaansa meikattaviksi 40–80-vuotiaat mallit – ja siihen kustantaja suostui.

– Koska kirja julkaistaan kansainvälisesti, mukana on naisia eri kansanryhmistä, eri tyylisiä ja myös eri kokoisia, Campo kertoo ja painottaa, että meikki olisi aina hyvä tehdä luonnonvalossa.

Riku Campo sanoo, ettei ryppyjä tule peittää. Hänen mielestään on vanhahtavaa ajatella, että rypyt ja vanheneminen olisi jotenkin negatiivista.

– On paljon mielenkiintoisempaa ja aidompaa kohdata nainen, joka on sinut oman ikänsä ja ulkonäkönsä kanssa. Sellaista ominaisuutta kutsutaan hyväksi itsetunnoksi, ja jo se on tarpeeksi kaunista, hän painottaa.

Riku Campo sai valita mallit kirjaansa. Kuvassa amerikkalaismalli Karen Bjornson.­

Rikun työkalenteri oli täynnä, kunnes tuli korona.

Hän kertoo korona-ajan olleen töiden puolesta hyvin epävarmaa ja hän odottikin pelokkaana, mitä kuukaudet tuovat tullessaan.

– Kaikilla loppuivat työt kuin seinään. Koko Hollywood pysähtyi. Ensimmäiset kaksi kuukautta katsoin televisiota ja kävin lenkillä. Heinäkuusta lähtien olen tehnyt taas kuvauksia ja työt ovat palautuneet pala palalta, hän iloitsee.