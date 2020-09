Main ContentPlaceholder

Hollywood-tähtien luottokuvaaja Marcelo Lagos pääsee kurkistamaan paikkoihin, joihin tavallisella kansalla ei ole mitään asiaa – näin superrikkaat elävät

Marcelo Lagos, 42, on Hollywood-tähtien ja superrikkaiden luottokuvaaja, jonka tehtävänä on saada miljoonakodit näyttämään mahdollisimman täydellisiltä. Nyt hän on jumissa Suomessa.

Marcelo Lagos kuvaa työkseen luksusasuntoja Los Angelesin seudulla. Koronapandemia eristi hänet kuitenkin toistaiseksi Suomeen.­

Marcelo Lagosin katse muuttuu liki analyyttiseksi, kun hän tarkastelee Eiranrannassa sijaitsevaa kattohuoneistoa kadun toiselta puolen. Kamera napsahtaa näppärästi levitettyyn tripodiin ja löytää hetkessä parhaan kuvakulman. – Nämä asunnot ovat täällä poikkeuksellisia – vastaaviin voi törmätä tavallisesti Malibun rantatonteilla. Rakastuin niihin ensisilmäyksellä, Lagos virkkoo ja nappaa muutaman kuvan. Helsingin Eiranrannan talojen muotokieli puhuttelee Marcelo Lagosia.­ Eiranrannasta ei kuvata tänään yhtään asuntoa myyntitarkoituksiin. Kalleimmillaan liki kymmenellä miljoonalla kaupatut kattohuoneistot tekivät Lagosiin vaikutuksen, kun hän vieraili Suomessa ensi kerran reilut kymmenen vuotta sitten. Ne sopivat hyvin haastattelumiljööksi, sillä vastaavia asuntoja Lagos kuvaa työkseen niin Malibussa, Beverly Hillsissä, Bel Airissa kuin Hollywoodissakin. Tai kuvaisi, ellei koronapandemia olisi sulkenut ilmatietä Yhdysvaltoihin. – Tälläkin hetkellä 13 asuntoa odottaa kuvaamistaan ympäri Los Angelesia, hän toteaa huvittuneena. Enkelten kaupungissa Marcelo Lagos tunnetaan valokuvaajana, jonka kaikki superrikkaat ja maailmantähdet haluavat kuvaamaan myytävät ja vuokrattavat miljoonakartanonsa. Nyt hän on ollut Suomessa nyt kolme kuukautta, eikä paluuta näy. Tänne hänet toi sama syy kuin ensimmäiselläkin kertaa. Rakkaus. – Vaimoni Johanna on suomalainen, hän selvittää. Taltioi miljooan dollarin maisemia Lagos kertoo, kuinka päätti aikanaan lähteä kotimaastaan Chilestä nähdäkseen maailmaa. Tie vei lopulta Lontooseen valokuvauksen ja graafisen suunnittelun opintojen pariin. 13 vuotta sitten hän tapasi Johannan, joka opiskeli Lontoossa psykologiaa. Lontoossa Lagos kiinnostui rakennuksista ja erikoistui rakennusten valokuvaamiseen. Hän sai töitä yrityksestä, joka vuokrasi näyttäviä asuntoja lyhytaikaisesti kolmansille osapuolille. Lagos kehitteli jatkuvasti uusia tapoja kuvata asuntoja ja muokata kuvia niin, että tilat näyttäisivät mahdollisimman houkuttelevilta. Samalla hän verkostoitui kiinteistöalan ihmisten kanssa. – Eräänä päivänä iäkäs kiinteistöjä omistava nainen otti minuun yhteyttä. Hän kertoi hankkineensa kartanon Kreetalta ja halusi minun ottavan asunnosta mahdollisimman näyttävät kuvat. Marcelo Lagos on luonut menestyksekästä uraa Hollywoodissa valokuvaajana.­ Nainen kertoi myös Lagosille, että pienempää palkkiota vastaan kuvaaja voisi saada huvilan käyttöönsä muutamaksi viikoksi. Hän päätti tarttua tilaisuuteen ja matkustaa vaimonsa kanssa kohteeseen, eikä ollut uskoa silmiään. Meren rannalla sijaitseva, valtava kartano oli kuin satukirjasta. – Sitä kuvatessani tajusin, että tätä minä haluan tehdä. Miljoonan dollarin maisema. Siksi kutsutaan välitöntä merinäköalaa, joka avautuu Eiranrannan kattohuoneistojen tavoin myös lukuisista Los Angelesin miljoonahuviloista. Sen taltioinnissa Lagos on yksi parhaista. Ja siksi hän tekee yhteistyötä Los Angelesissa lukuisten kiinteistövälitysyritysten ja heidän agenttiensa kanssa, jotka tarjoavat valokuvaajan palveluita superrikkaille ja maailmantähdille. Asiakkaat jopa odottavat saadakseen Lagosin taltioimaan asuntonsa parhaisiin mahdollisiin myyntikuviin. Myös kuvauspalkkiot ovat rapakon takana sen mukaisia. – Minulla on kiinteitä hintoja kuvauksille, mutta nykyään asiakkaat antavat minulle lähes aina vapaat kädet. Se tarkoittaa sitä, ettei yläkattoa ole. He vain haluavat parasta, hän paljastaa. – Samalla asiakkaat luottavat siihen, etten myöskään veloita heiltä ylihintaa. Se merkitsee minulle paljon. Luksusasuntoja ei nimittäin osteta pelkästään näyttävän huvilan ja maiseman vuoksi. Rikkaiden asuinalueet tarjoavat asukeilleen myös eksklusiivisuutta yksityisten katujen, rantojen ja palveluiden muodossa, joista he harvoin pääsevät nauttimaan muualla. Samaa eksklusiivisuutta halutaan tarjota myös asuntomyynnissä. Lagos kertoo, kuinka agentit alkoivat menestyksen myötä brändäämään häntä myös asiakkailleen celebrities photographerina, julkkisten valokuvaajana. – Agenttini alkoivat jossain vaiheessa ottamaan minua mukaan erilaisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin ja esittelemään minua asiakkailleen niin, hän tokaisee hieman nolona. – Mutta siitä oli hyötyä, sillä jossain vaiheessa minun ei enää tarvinnut mainostaa itseäni. ”Kaikista varakkaimmat tunnistaa arkisista asuistaan ja ystävällisyydestään” Lagos on vuosien varrella kuvannut niin monia asuntoja, että kertoo pudonneensa jo ajat sitten laskuista. Niistä kalleimpia, 10–20 miljoonan dollarin hintaluokan asuntoja on lukuisia. – Yksi omasta mielestäni hienoimmista kuului Jane Seymourille Malibussa. Kiinteistö oli valtava: Sieltä löytyi kaikkea tennis- ja golfkentistä yksityiseen rantaan, Lagos muistelee. Näyttelijälegenda Jane Seymourin satumainen Malibun-koti on yksi valokuvaajan suosikeista.­ Samalla hän on tullut viettäneeksi paljon aikaa alueilla, joihin tavan kansalla ei ole asiaa. – On ollut mielenkiintoista huomata, kuinka kaikista varakkaimmat tunnistaa arkisista asuistaan ja ystävällisyydestään. Kuvaaminen ei tosiaan ole pelkkää kameran sulkimen räpsyttelyä. Kohteen koosta riippuen Lagos ottaa satoja kuvia, joista hän valitsee 35–65 editoitavaksi. Hän saattaa myös käydä paikan päällä useaan otteeseen: niin päivänvalossa kuin auringon laskiessa horisontin taakse. – Kaikki haluavat aina sinisen ja aurinkoisen taivaan. Ja jos sellaista ei saa, se pitää tehdä jälkeenpäin. Juuri valotuksessa ja kuvankäsittelyssä piilee Lagosin suosion salaisuus. Hän yhdistelee lukuisista ottamistaan kuvista valmiin kokonaisuuden, editoi pois kauneusvirheet ja tarvittaessa poistaa vaikka pilvet paratiisimaisemaa varjostamasta. Elokuvaohjaaja James Gunnin kiinteistöstä löytyy muun muassa tenniskenttä ja kuntosali.­ Olemme kävelleet Jätkäsaareen, missä sijaitsee toinen Lagosin suosikkirakennuksista. Clarion-hotellin yläilmoissa sijaitseva kahvila avaa ovensa vasta iltapäivällä, mutta käväisemme ihailemassa maisemia, jotka johtavat merelle. Lagos kertoo perheen Suomen-kodin sijaitsevan aivan kivenheiton päässä Clarionista. Ennen sitä pari asui kuusi vuotta ensin Santa Monicassa ja sitten Westwoodissa, missä perheonni täydentyi tyttärellä neljä vuotta sitten. Kun alkuvuodesta Lagosin vaimolle tarjoutui tilaisuus palata työelämään, he päättivät muuttaa Suomeen. – Alkuperäinen suunnitelma oli, että kävisin täältä töissä Yhdysvalloissa, hän kertoo. Koronapandemia teki kuitenkin matkustamisesta mahdotonta. Rantahuviloita ei kuvata Zoomin välityksellä, joten Lagos jäi Kaliforniaan. – Lopulta ikävöin perhettäni niin paljon, että päätin tulla tänne töistä huolimatta. Hollywood-tähti Jeremy Pivenin asunnon ”miljoonan dollarin maisema”.­ Liki apokalyptisen alkuvuoden jälkeen heinäkuiseen Helsinkiin saapunut Lagos ei ollut uskoa silmiään. Ravintolat ja kuntosalit olivat muut palvelut olivat auki, kaduilla ja puistoissa oleskeli ihmisiä ja maskejakin näkyi vain harvakseltaan. Aivan kuin koko pandemiaa ei olisikaan. – Ero Yhdysvaltoihin oli uskomaton, Lagos huokaa. – Mutta toivon todella, että tilanne siellä helpottaa. Työt odottavat.