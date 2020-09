Näyttelijätähden paljastus sai aikaan someraivon – antaa pienten lastensa litkiä alkoholitonta olutta

Kristen Bellin kasvatusmetodit ovat herättäneet keskustelua.

Näyttelijä Kristen Bell, 40, on kertonut avoimesti äitiydestä ja vanhemmuuteen liittyvistä paineista. Nyt näyttelijätähti on saanut kauhistuneet fanit kimppuunsa, kun hän kertoi antavansa pienten lastensa juoda alkoholitonta olutta.

Näyttelijällä on kaksi tytärtä, Lincoln, 7, ja Delta, 5, jotka saavat Bellin mukaan myös tilata alkoholitonta olutta ravintolassa. Bell kertoi Carla Hallin Say Yes! -podcastissa, että koska hänen lastensa isä Dax Shepard on ollut raittiina 16 vuotta, hän ei näe mitään pahaa siinä, että heidän tyttärensä juovat silloin tällöin alkoholitonta olutta isänsä kanssa.

– Tiedän, että tästä tulee paljon lokaa niskaan. Mutta en välitä, Bell totesi podcastissa.

– Voitte sanoa minun olevan kamala vanhempi, mutta itse uskon olevani hyvä äiti. Opin uutta joka päivä, hän jatkoi.

Näyttelijän mukaan hänen tyttärensä haluavat juoda alkoholitonta olutta isänsä kanssa, jotta he tuntisivat olevansa entistä läheisempiä.

– Kerran nuorimmaiseni istui vaunuissa ja kävelimme ympäri naapurustoa. Mieheni antoi tyttäremme pitää alkoholitonta olutta kädessään, ja hän laittoi sen suulleen, Bell tunnusti.

– Se on tärkeä asia tytöilleni. Se saa heidät tuntemaan olevansa läheisempiä isänsä kanssa.

Perustellessaan päätöstään Bell totesi: ”Ei siinä ole mitään väärää. Käytännössä se on vain kuplivaa mehua”. Näyttelijä sanoi myös, että hän on keskustellut lastensa kanssa raittiudesta ja siitä, miksi heidän isänsä ei juo alkoholia. Joskus hänen tyttärensä saattavat poksauttaa tölkin auki kesken etäopetustunnin, jolloin opettaja on hämillään.

Bellin kertoma on saanut varsin tuomitsevan vastaanoton sosiaalisessa mediassa. Monet ovat vahvasti sitä mieltä, ettei alkoholiton olut ole lasten juoma.

– Se ei ole sellainen maku, johon haluaisin oman lapseni tottuvan tai sillä kerskailevan, eräs sivaltaa Twitterissä.

– Minkäänlaisen oluen juominen ei pitäisi olla hyväksyttävää. Kenenkään ei pitäisi kannustaa lapsiaan innostumaan juomisesta. Myöhemmin se voi olla tavallista olutta tai jotain vahvempaa, toinen tylyttää.

– On käsittämätöntä, että noin nuoret lapset saavat juoda alkoholitonta olutta. Pian miehesi kenties tutustuttaa heidät ruohon polttamiseen tai juomiseen? kolmas kirjoittaa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Bell kuohuttaa somekansaa. Kesällä näyttelijä kertoi, että hänen 5-vuotias tyttärensä käyttää yhä vaippoja. Tähti totesi yllättyneensä, miten haastavaa lapsen opettaminen potalle voi olla.

– 5-vuotias tyttäreni käyttää edelleen vaippoja. Jokainen lapsi on niin erilainen, Bell sanoi.

Moni ihmetteli tähden päätöstä kertoa tyttärensä yksityisasioista julkisuudessa.

– Miksi Kristen Bell nöyryyttää tytärtään julkisuudessa? Twitterissä hämmästeltiin.

– Delta ei vielä tiedä asiasta, mutta saa kyllä tietää vanhempana.