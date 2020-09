Jenni Haukiolta harvinainen ulostulo Seurassa – ottaa painokkaasti kantaa keskusteluun Lennu-koiran ympärillä

Jenni Haukio ottaa tuoreessa Seura-lehden kolumnissaan kantaa koirien jalostukseen. Aihe on ollut tapetilla erityisesti sen jälkeen, kun presidentti Sauli Niinistö otti asiaan kantaa Ylen podcastissa.

Presidenttiparin Lennu-koira on rodultaan bostoninterrieri.­

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö paljasti hiljattain Ylen Avoin kysymys -podcastissa, miksi Niinistön ja hänen puolisonsa Jenni Haukion Lennu-koiraa ei olla hetkeen nähty julkisuudessa.

Niinistö totesi tuolloin syyksi sen, ettei pariskunnalla ollut Lennua hankkiessaan lainkaan käsitystä siitä, millaisista terveysongelmista monet tylppäkuonoiset koirat kärsivät. Lennu on rodultaan bostoninterrieri, jolle ominaista on lyhytkuonoisuus. Lyhyt kuono voi aiheuttaa koiralle hengitysvaikeuksia, jotka korostuvat lämpimällä säällä ja fyysisen aktiviteetin aikana. Lyhytkuonoisilla koiraroduilla on usein muitakin terveysongelmia.

Nyt myös Haukio on ottanut kantaa aiheeseen. Tuoreessa Seura-lehden kolumnissaan Haukio toteaa painokkaasti, ettei koiria tulisi koskaan jalostaa ulkonäkö edellä. Haukio myös toteaa, että koiranjalostukseen tulisi hänen mielestään puuttua lakisääteisin keinoin.

– Koirien terveyden kustannuksella tapahtuva, ulkomuotopiirteisiin keskittyvä jalostus on yksiselitteisesti väärin, Haukio kirjoittaa kolumnissaan.

Lennu ei ole esiintynyt julkisuudessa aikoihin.­

Seura-lehden kolumnissaan Haukio pohtii myös, kuka viime kädessä kantaa vastuun siitä, että markkinoille päätyy vakavista perinnöllisistä sairauksista kärsiviä eläimiä. Haukio myös toteaa Niinistön tavoin, että pariskunnan hankkiessa aikanaan Lennu-koiran he eivät tienneet rodulle ominaisista terveysongelmista.

– Kun lähes 10 vuotta sitten hankimme koiran, terveystietoa oli saatavilla, mutta ei läheskään siinä laajuudessa ja sillä konkretian asteella mitä tänä päivänä. Onneksi tilanne on nyt toinen ja riippumatonta tietoa löytyy lukuisista eri lähteistä. Oma koiramme on meille lähtökohtaisesti persoona, yksilö, oman itsensä, ei niinkään edes lajinsa edustaja – ja juuri siksi suunnattoman rakas, Haukio kirjoittaa.

– Valitettavasti terveysongelmat koskevat lukuisia muitakin eri rotuja kuin lyhytkalloisia ja vakavia terveyshaittoja on monenlaisia – myös sellaisia, jotka eivät koirasta ulospäin näy. Fyysisesti terve koira ei aina valitettavasti merkitse hyvinvoivaa koiraa, mikäli edellä mainitut oikeudet eivät toteudu, hän muistuttaa.

Sekä Niinistö että Haukio ovat hiljattain ottaneet kantaa koirien jalostukseen.­

Rodunjalostukseen liittyvät ongelmat tunnistetaan myös Suomen Kennelliitossa. Kennelliiton tehtävänä on rekisteröidä koiria, edistää puhdasrotuisten koirien jalostusta ja käyttöä sekä parantaa yleistä koiranpitoa Suomessa.

– Joidenkin rotujen geenipoolia pitäisi laajentaa. Roturisteytyksen avulla voitaisiin puuttua ongelmiin, Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio kommentoi aihetta Ilta-Sanomille hiljattain.

Sainio tosin korosti, että esimerkiksi bostoninterrierien tapauksessa ongelma ei kuitenkaan ole niinkään geenipooli, vaan ulkomuoto. Joidenkin rotujen kohdalla ongelma ei ole ulkonäkö, vaan nimenomaan liian kapea perimä. Sainio totesi, että joidenkin rotujen kohdalla ongelma ei ole ulkonäkö, vaan nimenomaan liian kapea perimä.

– Roturisteytykset voivat tosin myös hävittää kokonaan joitakin ominaisuuksia. Esimerkiksi bostoninterrierin, jollainen Lennukin on, tyypillinen ulkonäkö johtuu mutaatiosta, joka on kolmella koirarodulla. Ulkonäkö voisi siis kadota kokonaan roturisteytyksen jälkeen, Sainio pohti IS:lle.