Raskaana oleva Eva Wahlström kärvistelee kammottavan pahoinvoinnin kourissa – Niklas-puoliso kuittasi tilanteen tyhjentävällä heitolla rinnoista

Hiljattain nyrkkeilyuransa lopettanut Eva Wahlström, 39, odottaa toista lastaan. Hän kertoo Instagramissa kärsivänsä pahoinvoinnista, joka on varsin yleinen, mutta inhottava raskausoire.

Nyrkkeilijä Eva Wahlström kertoi hiljattain odottavansa lasta puolisonsa Niklas Räsäsen kanssa. Lapsi on Wahlströmin toinen, sillä hänellä on aiemmasta suhteestaan 11-vuotias poika. Perheeseen kuuluu myös Räsäsen poika edellisestä liitosta.

Tuoreessa Instagram-päivityksessään Wahlström, 39, avautuu inhottavasta raskauden mukanaan tuomasta sivuvaikutuksesta. Wahlström nimittäin kertoo kärsivänsä pahoinvoinnista, mikä on yleinen raskausoire. Tutkimusten mukaan pahoinvoinnista kärsii ensimmäisellä raskauskolmannella jopa 50-70 prosenttia odottavista äideistä.

– Lopetin eilisen oksentamalla, ja aloitin tämän päivän oksentamalla. Niklas jutteli sen jälkeen aamulla mun mahalle: "Rakas lapsemme. Kasva isoksi ja vahvaksi, mutta herkäksi. Voisit päästä äitiäsi vähän helpommalla, tää on nyt ollut vähän turhan rajua. Tarvittaisiin hyvää vointia ja sitä raskaushehkua... mutta kiitos, tissit on hyvät!” Wahlström kirjoittaa päivityksessään.

– Hyvä että aina löytyy jotain positiivista, hän vitsailee.

Wahlströmin kirjoitus poiki lukuisia kommentteja muilta äideiltä. Heistä moni kertoi kärsineensä Wahlströmin tapaan pahoinvoinnista ja monet jakoivat nyrkkeilijälle myös vinkkejä, miten oireita voisi helpottaa.

– Ei varmaan lohduta, mut mä oksensin parhaimmillaan 22 tuntia vuorokaudessa. Oksensin puskaan,roskikseen, pönttöön,lavuaariin ja kaksi kertaa päälleni. Oksensin jopa synnyttämää lähtiessä. Mut ymmärrän tuskasi. Se oli ihan kamalaa, eräs kirjoitti.

– Tsemppiä! Millä viikoilla olet? Itsellä vaihtui 13 viikko ja enää satunnaista oksentelua, alkaa elämä voittaa pikkuhiljaa, tsemppasi toinen.

– B6 vitamiinista oli mulla apua tuossa tilanteessa, neuvoi kolmas.

Wahlströmin rehellinen päivitys poiki paljon kommentteja toisilta äideiltä.­

Monet olivat myös vakuuttuneita siitä, että pahoinvointi kertoisi siitä, että Wahlström odottaisi tyttöä. Wahlström ei kuitenkaan ole paljastanut tulevan lapsensa sukupuolta julkisuudessa.

– Tyttö tulee kun noin yököttää. Vanhan kansan sanomaa. Kyllä se ohi menee, imeskelen kuivaa hapankorppua, se auttaa, kommentoi yksi Wahlströmin seuraajista.

– Tsemppiä! Täällä saman kokeneena. Useita vuosia jo, mutta tuon olon muistaa aina. Ennustan tyttöä! Onneksi olo helpottaa jossain vaiheessa! Ihana asia, onnea teille, kuului erään seuraajan jättämä kommentti.

– Sanonta sanoo, että tyttö pistää yökkäilemään, mutta kyllä minulla oli ihan kokopäiväpahoinvointia vielä viikolla 26. Että se siitä, kun poika syntyi, nauroi puolestaan kolmas.

Wahlström ilmoitti mittavan ja menestyksekkään nyrkkeilyuransa loppumisesta maaliskuussa. Hän otteli viimeisen kerran helmikuussa. Wahlström saavutti urallaan muun muassa WBC-liiton maailmanmestaruuden vuonna 2015. Hän on myös kolminkertainen EM-mitalisti. Wahlström otteli ammattilaisena 27 kertaa: voittoja tuli 23, ratkaisemattomia 2 ja tappioita 2.

Nyrkkeilyn ulkopuolella Wahlström on tunnettu muun muassa taidemaalarina ja huonekalusuunnittelijana. Hän on aloittamassa maisteriopintoja Aalto-yliopistossa contemporary design -koulutusohjelmassa, joka on jatkoa hänen tila- kalustesuunnittelun opinnoilleen. Syksyllä Wahlström nähdään myös MTV:llä käynnistyvän Penkinlämmittäjät-ohjelman panelistina.

Wahlström ja Räsänen menivät naimisiin vuonna 2016.­

Myös Wahlströmin puoliso Niklas Räsänen, 33, on ammattilaisnyrkkeilijä. Hän on voittanut ammattilaisurallaan 13 ottelua, joista seitsemän tyrmäyksellä. Takkiin on tullut kaksi kertaa. Wahlström ja Räsänen tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa nyrkkeilysalilla ja naimisiin he menivät vuonna 2016. Pariskunnan suhde ei kuitenkaan alkanut helpoimmalla mahdollisella tavalla.

– Totuus oli, että olimme molemmat suhteessa. Niklas oli naimisissa ja mulla oli juuri loppunut suhde lapseni isään. Mutta rakkaus oli liian vahvaa, vaikka yritimme pysyä erossa. Yksi ilta sitten juttelimme, että miten toimimme, ettemme loukkaisi ketään. Pussailemiseksi se meni, Wahlström valottaa ensimmäisiä hetkiä, Wahlström paljasti Kimpassa-ohjelmassa viime kesänä.

– Niklas erosi sitten heti kun tavattiin. Mutta niin iso kuin se rakkaus olikin, en ole koskaan voinut niin huonosti. Siihen liittyi niin paljon ihmisiä, lapsia ja niiden elämä. Erittäin vaikeita asioita.