Katie Holmes iski silmänsä nuoreen komistukseen – uusi rakas jätti kihlattunsa tekstiviestillä, kun pusukuvat tähden kanssa tulivat julki

Katie Holmesin kerrotaan olevan rakastunut kuuluisan ravintolan keittiömestariin, jonka kanssa hänet on nähty suutelemassa useaan kertaan.

Katie Holmes on viihtynyt viime aikoina 33-vuotiaan kokin, Emilio Vitolon kanssa.­

Hollywood-tähti Katie Holmes on löytänyt rinnalleen uuden rakkaan. Holmes on kuvattu syyskuun aikana useita kertoja yhdessä hän kahdeksan vuotta nuoremman Emilio Vitolon, 33, kanssa.

41-vuotias Holmes on nähty uuden rakkaansa kanssa käsi kädessä New Yorkin kaduilla ja pari on vaihtanut helliä suudelmia kaupungin keskuspuistossa. Kuvat parin hellästä hetkestä levisivät kansainvälisessä mediassa nopeasti ja parin suhde paljastui.

Peoplen mukaan tuore pariskunta on täysin hullaantunut toisistaan, vaikka he ovat olleet yhdessä vasta hetken. Lehden lähteen mukaan pari viestittelee toisilleen tauotta ja viihtyy loistavasti toistensa seurassa.

– Emilio on todella hurmaava, flirttaileva ja on helppoa nähdä, miksi Katie lankesi häneen. Hän vaikuttaa olevan todella kiinnostunut hänestä. Hän tekstailee Emiliolle kaiket päivät ja hän rakastaa sitä, lähde kommentoi Peoplelle.

Vitolo ja Holmes kävelivät tiistaina käsi kädessä New Yorkissa.­

Holmesin uusi miesystävä on kuuluisan New Yorkissa sijaitsevan Emilio Ballato -ravintolan kokki. Vitolon isän, Emilio Vitalo Sr. perustama ravintola tunnetaan julkkisten suosimana illallispaikkana. Peoplen mukaan nuoremman Vitolon työ ravintolan keittiömestarina on hyvin vaativaa ja sitoo häntä paljon.

Daily Mail kertoi aiemmin, että parin suhteen alkaessa Vitolo oli vielä yhdessä kihlattunsa kanssa. Brittilehden mukaan kokki ei kuitenkaan aikaillut, vaan jätti tyttöystävänsä tylysti tekstiviestillä pian sen jälkeen, kun suutelukuvat hänestä ja Holmesista tulivat julki.

Vitolo ja Holmes eivät ole peitelleet hellyydenosoituksiaan, vaan heidät on nähty useasti suutelemassa New Yorkin kaduilla.­

Daily Mailin mukaan Holmes ja Vitolo ovat olleet ystäviä vuoden ajan, mutta heidän suhteensa on hiljalleen syventynyt rakkaudeksi. Pari tapasi yhteisen ystävän kautta ja lähentyi tänä vuonna, vaikka Vitolo olikin kihloissa. Brittilehden mukaan kokin entinen kihlattu joutui muuttamaan takaisin vanhemmilleen Holmesin ja Vitolon suhteen paljastuttua.

Katie Holmes yhdistettiin aiemmin tähtinäyttelijä Jamie Foxxiin, mutta pari erosi viime vuonna. Holmesilla on 14-vuotias Suri-tytär liitostaan Tom Cruisen kanssa.