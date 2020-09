Heidi Suomen vatsakipu osoittautui hengenvaaralliseksi – paljastaa Instagramissa käyneensä lähellä kuolemaa

Radiojuontaja Heidi Suomi paljastaa Instagramissa joutuneensa leikkaukseen kivuliaan vatsakalvontulehduksen takia.

Entinen yleisurheilija ja nykyinen radiojuontaja Heidi Suomi, 45, paljastaa Instagramissa käyneensä lähellä kuolemaa vatsakalvontulehduksen takia. Suomi julkaisi Instagramissaan kuvan leikatusta vatsastaan ja kertoo, että hän on nyt toipumassa hengenvaarallisesta vatsakalvontulehduksesta.

Suomi kertoo julkaisussaan, että tilanne sai alkunsa kesken urheilemisen yli viikko sitten.

– Kaikki alkoi sunnuntaiaamupäivällä padel-kentällä, jolloin huomasin, että alavatsani tuli hetki hetkeltä kipeämmäksi. Lopulta jouduin jättämään pelit kesken - mutisin pelikavereille jotain huonosta olosta, ja itse laitoin olon kuukautiskipujen piikkiin. Kotona nakkasin buranan kitusiin ja hetken päästä olotila kohenikin, Suomi kertoo kirjoituksessaan.

Yöllä Suomi heräsi sietämättömään kipuun. Hänen miehensä lähti viemään häntä ensiapuun. Kipu oli niin kova, ettei Suomi omien sanojensa mukaan voinut edes istua. Kuumetta ei kuitenkaan ollut, eikä verikokeista ei löytynyt merkkejä tulehduksista, joten Suomi kertoo saaneensa luvan lähteä kotiin jo muutaman tunnin kuluttua.

Heidi Suomi joutui sairaalaan vatsakipujen takia. Lopulta syyksi paljastui hengenvaarallinen tulehdus.­

Tilanne muuttui kuitenkin pian radikaalisti, kun Suomen vointi huononi kotona.

– Ehdin nukkua kotona vain hetken, kun heräsin horkkaan. Tärisin kauttaaltaan, kuumetta oli liki 39 astetta ja vatsa infernaalisessa kivussa. Takaisin ensiapuun, Suomi kirjoittaa järkyttävästä tilanteesta.

Lopulta syyksi paljastui vatsakalvontulehdus, joka oli Suomen mukaan levinnyt niin laajalle, että hän oli hengenvaarassa. Vatsan huuhtelu kesti Suomen mukaan kaksi tuntia.

– Minut leikannut gastrokirurgi kertoi myöhemmin, että vatsa oli pitänyt avata, koska vatsakalvontulehdus oli levinnyt niin laajalle. Tilani oli ollut hengenvaarallinen. Vatsan huuhtelu oli kestänyt kaksi tuntia, Suomi paljastaa.

Nyt Suomi on jo kotonaan, mutta joutui olemaan sairaalassa yhteensä yli viikon. Edessä on pitkä toipuminen.

– Minä selvisin, ja nyt alkaa pitkäjänteinen palautuminen. Pitkäjänteisyys ei kuulu hyveisiini, mutta ehkä nyt on aika katsella asioita muutoinkin eri näkökulmasta. Ja koska kaikesta pitää oppia jotain, niin reilu viikko sairaalassa opetti minulle enemmän kuin viime vuosi yhteensä. Nyt toivun kotona ja kohta olen jälleen pelissä mukana. Bring it on life!

IS ei tavoittanut Suomea kommentoimaan asiaa.

Terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvän Terve-lehden mukaan vatsakalvontulehdus eli peritoniitti tarkoittaa vatsaontelon sisäistä tulehdustilaa, joka liittyy yleensä bakteeriperäiseen tulehdukseen. Vatsakalvontulehdus ilmenee yleisinfektiona, jossa bakteerit leviävät laajalle elimistöön. Tila on henkeä uhkaava ja edellyttää välittömää hoitoon hakeutumista.

Oireina vatsakalvontulehduksessa ovat lehden mukaan yleensä muun muassa yleistilan nopea heikkeneminen, oksentelu, virtsaamattomuus tai vähävirtsaisuus, suolilama sekä elimistön kuivumistilaan viittaavat oireet. Lisäksi voi esiintyä kuumetta, tuskaisuutta ja jopa sekavuutta. Oireisiin kuuluu myös ankara vatsakipu, vatsanpeitteiden aristus ja vatsalihasten pingottuminen.

Hoitona vatsakalvontulehdukseen käytetään lievissä tapauksissa antibioottihoitoa, mutta vakavammat tapaukset hoidetaan leikkaushoidolla. Tällöin vatsaontelo puhdistetaan ja huuhdotaan runsaalla nestemäärällä. Potilas tarvitsee yleiskunnostaan riippuen joskus hoitoa teho-osastolla.

Radio Novalla juontava Suomi kertoi heinäkuussa ilouutisia, sillä hän meni kihloihin miesystävänsä kanssa. Tällöin hän julkaisi romanttisen sormuskuvan.

Suomi ei ole tuonut rakastaan julkisuuteen. Hän kertoi Me Naisten haastattelussa toukokuussa 2018 löytäneensä miehen ja elävänsä tämän kanssa uusperhearkea Hämeenlinnassa. Miehellä on kolme lasta.

Suomi on tehnyt pitkän uran media-alalla. Hän työskennellyt Novan lisäksi juontajana Radio Aallolla sekä uutisankkurina ja urheilutoimittajana MTV3:n Tulosruudussa.