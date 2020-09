BB-Sami julistautui vakaumukselliseksi lihansyöjäksi – käänsi nyt totaalisesti kelkkansa: ”Se oli ihan hauska vitsi”

BB-Sami vannoi lihaisan ruokavalion nimeen, mutta uusi viikkotehtävä saikin hänet perumaan puheensa.

Tiukilla mielipiteillään kohauttanut Sami, 27, ilmoitti jo Big Brother -taloon tullessaan, ettei syö mitään vegaanista ruokaa. IS:n haastattelussa Sami kuvaili, että lihasta luopuminen olisi hänelle ”maailmanloppuun verrattava asia”.

Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että BB-talon viikkotehtävän myötä lihaisalla ruokavaliolla ollut Sami onkin muuttanut mielensä.

Eläimiä esittävät asukkaat ruokailevat eläinsuojassaan, kukin lajityypilleen sopivaa muonaa. Samille lankesi koiran rooli, ja koiran ruokavalioon kuuluu tietysti päivittäinen lihansyönti. Muut eläimet puolestaan nautiskelevat pelkästään kasvikunnantuotteita.

Samin ruoka-annokset koostuvatkin siis pitkälti jauhelihasta. Vakaumukselliseksi lihansyöjäksi julistautuneelle Samille ei kuitenkaan meinaa enää jauhettu liha maistua.

– Mä ryhdyn vegaaniksi, ihan oikeesti, Sami töräytttää.

BB-mökin asukkaat esittävät maatilan eläimiä viikkotehtävän ajan.­

Mies tunnustaa, että hänen aiemmat kommentit lihaisasta ruokavaliosta olivat liioiteltuja.

– Se oli ihan hauska vitsi, että on niinku vakaumuksellinen lihansyöjä, mutta nyt menee överiksi, Sami huokaa.

Pelkkää kasvisruokaa tämän viikon syövä Olli-Pekka kertoo ymmärtävänsä miehen ajatukset.

– Too much is too much. Mä en syö kasviksia tän viikon jälkeen enää ikinä, Olli-Pekka puolestaan päättää.

– Ihan oikeesti vois alkaa suosiin kotimaisia vihanneksia ruuassa enemmän lihan sijasta, Sami pohtii.

Kristiina ja Olli-Pekka kannustavat miestä syömään esimerkiksi porkkanaa.

– Mut piti vetää tämmöset lihaöverit ennen ku sen ymmärsi, Sami myöntää.

Viikkotehtävän ajan Sami on koira, Niko hevonen ja Paula kukko.­

Ennen taloon astumistaan Sami kertoi IS:lle, että hän on ruokavalionsa suhteen äärimmäisen tiukka. Hän painotti olevansa vakaumuksellinen lihansyöjä, eikä voi sietää edes ajatusta vegaaniruuasta.

– En syö mitään pupunruokaa, lautasella pitää olla aina lihaa, mielellään lähituotettua suomalaista lihaa. Lihasta luopuminen vastaisi minulle lähinnä maailmanloppua, Sami kommentoi.

Hän ei myöskään voinut kuvitella, että joku saisi käännettyä hänen päänsä mielipiteiden osalta.

– Saa olla aika tarkkaa faktaa ja hyvät argumentit, että minun mielipiteeni muuttuisi. Moni on yrittänyt onnistumatta, Sami naurahti tällöin.