Niklas Hagman puhuu Annassa erostaan ex-vaimonsa Pirittan kanssa – ymmärsi virheensä vasta jälkikäteen: ”Eihän se reilua ollut”

Niklas Hagman kertoo Anna-lehden haastattelussa, ettei hän aiemmin osannut arvostaa ex-puolisoaan Pirittaa niin paljon kuin olisi pitänyt.

Entinen NHL-tähti Niklas Hagmanin ja hänen puolisonsa Piritta Hagmanin avioliitto päättyi vuonna 2018. Pari ehti olla naimisissa 12 vuotta ja sai kolme lasta.

Eroa edelsi vaikea aika Hagmanin elämässä. Hän oli lopettanut ammattilaisuransa ja hänen isänsä, kiekkolegenda Matti Hagman oli kuollut. Pian kuoli myös perheen rakas koira ja vastoinkäymiset kasaantuivat.

Avioeron jälkeen Hagman masentui eikä mikään tuntunut enää miltään. Lopulta hän hakeutui ammattilaisen puheille ja sai apua terapiasta. Siellä hän oppi puhumaan ja käsittelemään tunteita, jotka olivat patoutuneet hänen sisälleen jo vuosien ajan.

Nyt Hagman kertoo Annassa, miten hän oppi terapiassa puhumaan ja kuinka hän jälkikäteen ymmärsi, että puhuminen olisi auttanut aiemminkin. Hagman kertoo Anna-lehden haastattelussa, että hän ymmärsi avioeronsa jälkeen, ettei hän osannut arvostaa Piritta-puolisoaan tarpeeksi silloin, kun he olivat yhdessä.

Hagmanin koko perhe eli vuosien ajan hänen jääkiekkouransa ehdoilla. He muuttivat Yhdysvalloissa kaupungista toiseen sitä mukaa, kun Hagman siirtyi uuteen NHL-seuraan.

– Jos voisin, tekisin asiat nyt toisin. Minun olisi pitänyt tukea enemmän Pirittaa, joka pyöritti perheemme arkea uusissa kaupungeissa ilman tukiverkostoa.

Hagman sai uusissa kaupungeissa aina heti ystäviä jääkiekkojoukkueestaan, mutta Pirittan ei ollut yhtä helppoa tutustua uusiin ihmisiin. Hagman tiedostaa, että hänen puolisonsa oli varmasti yksinäinen hoitaessaan kotia, eikä hän osannut itse arvostaa tämän panosta niin paljon kuin olisi pitänyt.

– Minä sain aina uudessa jengissä 20 uutta kaveria, mutta Piritta oli vieraassa maassa kotona lasten kanssa ja varmasti yksinäinen. Eihän se reilua ollut, enkä silloin osannut arvostaa hänen panostaan tarpeeksi. Nyt tuntuu pahalta ajatella hänen uhrauksiaan. Jos olisin jo tuolloin osannut puhua asioista, olisin voinut olla enemmän hänen tukenaan. Olin aiemmin vaikea elinkumppani. Nyt osaan käyttäytyä Pirittaa kohtaan sillä kunnioituksella, jonka hän ansaitsee. Haluan lastenkin näkevän, että kohtelen heidän äitiään kauniisti, hän kertoo Annassa.

Vaikka pari on eronnut, ovat he nykyään hyviä ystäviä. Hagman kertoo, että hän ei pysty vielä edes kuvittelemaan seurustelevansa kenenkään kanssa.

– Perhe menee kaiken muun edelle. Siksi en voisi ikimaailmassa tapailla naista, joka ei tulisi toimeen Pirittan kanssa. Hän on aina lasteni äiti. Välimme ovat todella hyvät nyt, kun olen saanut oman mieleni kondikseen.

Hagman kertoi IS:lle kesällä, että hänen vaikeimmat aikansa olivat vajaat kaksi vuotta sitten.

– Menin vain sumussa. Aina ajattelin, että huomenna alan ottaa itseäni niskasta kiinni, mutta se huominen tuli aina vain uudestaan. Yhtäkkiä huomasin, että tässä on mennyt aika pitkän aikaa.

Hagmanilla oli ympärillään tukiverkko, joka yritti auttaa häntä. Keväällä 2019 hän haki vihdoin apua.

– Ajattelin, että nyt on pakko tehdä jotakin. Koko homma menee aivan väärään suuntaan, kun mikään ei kiinnosta, eikä mistään innostu. Faijallakin oli ne omat ongelmansa...

– Enhän minä halunnut sellaista esimerkkiä lapsillenikaan näyttää. Halusin hoitaa itseni kuntoon, että olen parempi isä.

Nyt Hagman on kertonut voivansa paremmin. Hän kisaa Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa ja on noussut yhdeksi sen voittajasuosikeista. Ex-kiekkoilija kertoi IS:lle reilu viikko sitten, että hän on äärimmäisen tyytyväinen nykyiseen elämäntilanteeseensa ja koti-isänä olemiseen. Se on myös mahdollistanut tanssikisaan panostamisen.