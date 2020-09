Tosi-tv-tähden dieetti aiheutti valtavan myrskyn – ökyhintaista treeniohjelmaa kuvaillaan nälkäkuuriksi ja täydeksi huijaukseksi

Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjan tähti kannustaa ihmisiä laihtumaan tiukalla kuntoiluohjelmallaan. Monien mielestä se on kuitenkin liian tiukka ja painostava.

Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjasta tuttu Teddi Mellencamp, 39, on joutunut valtavan myrskyn silmään myymänsä dieetin vuoksi. Tosi-tv-tähti myy netissä valmennusohjelmaa, jonka tavoitteena on auttaa asiakkaat elämäntapamuutoksen alkuun. Ohjelma sisältää laihdutus- ja treenisuunnitelman sekä ruokavalion ja se kestää kaksi viikkoa. Kahden viikon pikastartin hinta on huimat 599 dollaria eli noin 510 euroa.

Mellencampin treeniohjelma sai viime viikolla kyseenalaista julkisuutta, kun somevaikuttaja Emily Gellis Lande julkaisi sosiaalisessa mediassa nimettömiä viestejä, joiden hän kertoi olevan peräisin Mellencampin ohjelman ostaneilta ihmisiltä. Todayn mukaan viesteissä tv-tähden asiakkaat kritisoivat rajusti hintavaan ohjelmaan kuuluvaa ruokavaliota, sillä he pitivät sitä todellisena nälkäkuurina.

Osallistujien mukaan ohjelman aikana saa syödä vain noin 1000 kaloria, vaikka aikuisen minimitarvetta pidetään noin 1600 kalorissa. Mellencampin entisten asiakkaiden mukaan hänen ohjelmansa sisältää lisäksi valtavia määriä liikuntaa, jonka suorittamista vahtivat sen valmentajat.

Monien mukaan liikuntaa on yksinkertaisesti pakko harrastaa joka ikinen päivä 60 minuutin ajan, jotta ei saa lähtöpasseja kahden viikon pikastartista. Todayn mukaan ohjelman valmentajat ovat äärimmäisen tiukkoja asiakkaita kohtaan.

– Yhtenä päivänä lisäsin porkkanoita erääseen ateriaani ja minulle kerrottiin, että tulevaisuudessa niiden pitää olla vihreitä vihanneksia, sillä porkkanoissa on liikaa sokeria, eräs pettynyt asiakas väittää Todayn mukaan.

Viestejä jakaneen Landen mukaan ohjelmaan osallistuneet saivat syödä illalliseksi vain kupin keittoa, vaikka päivään olisi kuulunut kovaa treeniä.

– Teddin dieetti on nälkäkuuri liikunnalla. Haluan estää ihmisiä lankeamasta tähän huijaukseen, Lande kertoo Todaylle.

Eräs Mellencampin ohjelman ostanut on yksinhuoltajaäiti Stephanie Langlitz. Hän osallistui yli 500 euron treenistarttiin kolme vuotta sitten ja kertoo Todaylle sen jättäneen syvät henkiset traumat.

Langlitzin mukaan hän söi ohjelman aikana vain 749 kaloria vuorokaudessa, vaikka kulutti liikunnalla niistä lähes puolet. Langlitz lopetti ohjelman kesken, sillä hän koki sen valmentajan kiusanneen ja painostaneen häntä päivittäiseen tunnin liikuntasessioon, vaikka hän kärsi nestehukasta ja munuaiskivuista. Hän myös toteaa, että Mellencamp kannustaa treeniohjelmallaan syömään sairaalla tavalla.

– Jouduin menemään psykiatrille sen jälkeen kun lopetin, koska itsetuntoni oli niin kärsinyt. Epäilin kaikkea, mitä tein, kyseenalaistin kaiken, mitä söin. Ohjelma ”toimii”, koska sinä kirjaimellisesti näännytät itsesi nälkään.

Mellencamp itse on vakuuttunut dieettinsä toimivuudesta ja turvallisuudesta. E! Onlinen mukaan hän sivuaa sen kohtaamia syytöksiä tuoreessa podcast-jaksossaan ja korostaa, että ohjelma syntyi halusta muuttaa elämä. Mellencamp itse kävi pari vuotta sitten läpi elämäntaparemontin ja laihtui sen seurauksena roimasti.

– Minulla ei ollut suuria suunnitelmia bisneksestä. Minä halusin muuttaa oman elämäni, halusin kasvaa. Halusin tuntea oloni hyväksi nahoissani. Halusin tietää, että olen sen arvoinen enkä ollut tuntenut niin pitkään aikaan, tv-tähti kertoo E! Onlinen mukaan.

Mellencamp sanoo podcastissaan, että kun hän jakoi elämäntaparemonttinsa tuomia tuloksia, treenejään ja aterioitaan somessa, sai hän valtavasti viestejä muilta naisilta, jotka halusivat tehdä saman ja löytää työkaluja sitä varten.

– Tajusin, että kutsumukseni ja tarkoitukseni ei ollut vain muuttaa oma elämäni, vaan auttaa muita tuntemaan olonsa hyväksi, itsevarmaksi, mukavaksi ja auttaa heitä saavuttamaan tavoitteet ja tietämään, etteivät he ole yksin.

Mellencamp myöntää, että hänen ohjelmaansa osallistuvien tulisi liikkua joka ikinen päivä, mutta korostaa, että liikunta voi olla hyvin erilaista ja myös rennompaa.

– Kun sitoudut ohjelmaan, sitoudut olemaan aktiivinen joka ikinen päivä. Se voi tarkoittaa tenniksen pelaamista lastesi kanssa, kävelylle menemistä, virkistävää joogaa, tanssituntia tai mitä tahansa.

Mellencampin mukaan ohjelmasta on mahdollista saada lähtöpassit, jos sen sisältöön ei sitoudu toivotulla tavalla. Hän kuitenkin korostaa, että esimerkiksi sairastuminen tai hätätapaus perheessä eivät tuo kenellekään potkuja.

Teddi Mellencamp on yksi Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjan päätähdistä. Hän paljasti kuitenkin The Mirrorin mukaan tiistaina, ettei jatka enää sarjassa, sillä hänen sopimustaan ei uusittu.