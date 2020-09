Lady Gagalta riipaiseva avautuminen: kärsi masennuksesta ja itsetuhoisista ajatuksista

Artisti ja näyttelijä Lady Gaga puhuu avoimesti mielenterveysongelmistaan.

Laulajatähti Lady Gaga kertoi CBS:n Sunday Morning -ohjelman haastattelussa avoimesti masennuksestaan ja siitä, miten hän oppi rakastamaan itseään uudestaan.

Tunteikkaassa haastattelussa 34-vuotias Gaga, oikealta nimeltään Stefani Joanne Angelina Germanotta, kertoi avoimesti ”luovuttaneensa itsensä suhteen”.

– Vihasin kuuluisuutta. Vihasin olla tähti. Tunsin olevani uupunut ja loppuun palanut, laulaja ja näyttelijä kuvaili haastattelussa.

Artisti sanoi käyneensä läpi itsetuhoisia ajatuksia peräti päivittäin.

– En oikeastaan nähnyt muuta syytä elää kuin perheeni. Se oli todellinen ajatus ja tunne, että miksi minun pitäisi jäädä tänne, Lady Gaga kertoi.

Gagan tilanne eteni niin pahaksi, että useiden vuosien ajan hänen kotonaan piti olla joku vahtimassa häntä, jotta hän ei satuttaisi itseään.

Laulaja koki toisinaan olevansa artistina ikään kuin objekti. Vieläkin tietyt asiat voivat laukaista synkkiä ajatuksia, kuten jos joku ottaa hänestä salakuvan.

Chromatica-albuminsa julkaissut laulaja kertoi voivansa nyt paremmin.

– Enää en vihaa Lady Gagaa. Opin taas rakastamaan itseäni, vaikka luulin, ettei niin voisi tapahtua, laulaja summasi.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun tähti kertoo mielenterveysongelmistaan. Haper's Bazaar -lehden vuosien takaisessa haastattelussa Gaga kertoi masentuneensa syvästi vuonna 2013.

– En tuntenut edes omaa sykettäni. Olin vihainen, kyyninen, ja raahasin syvää surua kuin ankkuria kaikkialla missä kuljin. En jaksanut puolustautua ihmisille, jotka jälleen kerran pettivät minut, laulaja avautui.

Gaga on käsitellyt mielenterveysteemaa myös tuoreella albumillaan. Musiikin hän mainitseekin yhdeksi keinoksi, jolla hän helpotti pahaa oloaan.

Lady Gagan asut ovat vähintäänkin kääntäneet katseita punaisella matolla.­

Musiikkirintamalla Gaga on vaikeista ajoista huolimatta niittänyt menestystä. Elokuussa MTV Video Music Awards -palkintogaalassa Lady Gaga palkittiin Vuoden artistina, ja hänen yhdessä Ariana Granden kanssa levyttämänsä kappale Rain on Me palkittiin vuoden lauluna. Sama kappale sai parhaan kollaboraation palkinnon.

Lisäksi Lady Gagalle myönnettiin kaikkien aikojen ensimmäinen MTV Tricon -palkinto merkkinä hänen panoksestaan musiikille, muodille ja aktivismille.

Lady Gaga on tunnettu näyttävistä esiintymisasuistaan. Tämä oli Lady Gagan asu, kun hän vastaanotti vuoden artistin palkinnon.­

Lady Gaga erosi viime vuonna kihlatustaan Christian Carinosta. Sen jälkeen Gagan huhuttiin deittailevan A Star Is Born -elokuvassa hänen kanssaan näytellyttä Bradley Cooperia. Kaksikko ei kuitenkaan myöntänyt, että heidän välillään olisi mitään työtoveruutta syvempää.

Sittemmin paljastui, että Gaga seurustelee yrittäjä Michael Polanskyn kanssa. Mies ei ole julkisuudesta tuttu. Laulaja on julkaissut parista romanttisia yhteiskuvia Instagram-tilillään.

Business Insiderin mukaan Gagan nykyinen miesystävä on menestynyt toimitusjohtaja, joka työskentelee Napsterin perustajan ja Facebookin entisen johtajan Sean Parkerin kanssa. Business Insider kertoi helmikuussa 2020, että Polansky ja Lady Gaga ovat seurustelleet uudestavuodesta asti ja osallistuivat yhdessä Super Bowliin, jonka jälkeen heidän suhteensa paljastui maailmalle.