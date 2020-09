Ylen tv-kasvo Laura Arffman ja entinen huippuhiihtäjä Anssi Pentsinen saavat toisen lapsen!

Yleisradion urheilutoimittaja Laura Arffman paljasti iloisen perheuutisen Instagramissa.

Ylen urheilutoimittaja Laura Arffman ja hänen puolisonsa, entinen maajoukkuehiihtäjä Anssi Pentsinen saavat toisen lapsen. Arffman kertoi ilouutisen Instagram-tilillään.

– Toinen tulee talvella...Siis jos kaikki menee hyvin, kuten toivotaan. Hieman piti alkuun puhallella tällaisen pienen yllätyksen äärellä, mutta asian erityisyyttä ei voi sanoin kuvailla. Isä voi rauhallisemmin, onnellinen äiti kirjoittaa.

Parilla on entuudestaan vajaa vuoden ikäinen Sofi-tytär.

– Ensimmäisen lapsen saaminen ja vauvavuosi on opettanut paljon maailmasta ja yhteiskunnasta, jossa elämme. Antoisaa on ollut, että kerhoissa ja hiekkalaatikon laidalla on saanut tutustua uusiin ihmisiin ja kuulla erilaisia tarinoita. Katsotaan, mitä toinen toivottavasti tuo tullessaan, Laura Arffman kirjoittaa.

Päivitykseensä Arffman on lisännyt suloisia perhekuvia. Ilouutinen on kerännyt runsaasti onnitteluita hänen seuraajiltaan.

– Voi miten ihanaa! Paljon onnea.

– Onnea koko perheelle!

Pentsinen ja Arffman kertoivat vuonna 2015 seurustelevansa. Pariskunta meni kihloihin pian sen jälkeen. Häitä tanssittiin vuonna 2017. Pariskunta asuu Helsingissä.

Laura Arffman, 35, on tullut tutuksi Ylen urheilulähetyksistä.

Kymmenisen vuotta maajoukkueessa hiihtänyt Pentsinen, 34, on hiihtouransa jälkeen työskennellyt muun muassa HB Betonin asiakkuuspäällikkönä.

Sofin syntymän jälkeen vanhemmilta udeltiin, aikovatko mahdollisesti ohjata lastaan urheilun pariin, kun hän kasvaa.

– Liikunnalliset elämäntavat ovat tietysti tärkeä juttu, mutta lapsi saa sitten aikanaan valita lajinsa ja harrastuksensa itse, Pentsinen sanoi.

– Kunpa hän vain saisi vietettyä onnellisen elämän. Se on tärkeintä, tuore isä pohti tuolloin.