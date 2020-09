Näyttelijä Sylvester Stallonen äiti Jackie Stallone on kuollut

Jackie Stallone menehtyi maanantaina 98-vuotiaana.

Rocky- ja Rambo-elokuvista tutun näyttelijän Sylvester Stallonen äiti Jackie Stallone kuoli maanantaina 98-vuotiaana, uutisoi muun muassa Variety.

Sylvester Stallonen pikkuveli Frank Stallone julkaisi koskettavan kirjoituksen äidistään Facebook-tilillään.

– Hän oli uskomaton nainen, joka kuntoili päivittäin ja oli täynnä iloa. Hän kuoli nukkuessaan, kuten hän toivoi. Hänestä oli vaikea olla pitämättä, hän oli leiskuva persoona. Hän koki niin kieltolain, laman kuin toisen maailmansodan. Puhuin hänen kanssaan tuntitolkulla eri vuosikymmenistä. Se oli historian oppitunti. Hänen mielensä oli terävä kuin partakone loppuun asti, Frank kirjoitti tunteikkaasti.

Kuvassa Sylvester Stallone äitinsä Jackien kanssa vuonna 1994.­

Jackie Stallone tunnettiin muun muassa astrologina ja naispainin promoottorina. Hänellä oli muun muassa oma Stallone’s Sweethearts -painijaryhmä vuonna 1986 alkaneessa G.L.O.W. – Gorgeous Ladies of Wrestling -ohjelmassa. Siinä naiset ottelivat etukäteen sovittuja, näyttäviä painiotteluita amerikkalaisen vapaapainin ottein.

Jackie Stallone myös näytteli muun muassa sarjoissa Beach Babes from Beyond ja The Appointment.

Liikunnan lisäksi Jackie teki bisnestä henkimaailman puolella. Hänellä oli netissä oma astrologia-sivusto, jossa hän kertoi olevansa myös selvänäkijä. Hän toimi astrologina myös televisiossa. Jackie kävi myös innokkaasti lukuisissa kauneusleikkauksissa.

Jackie Stallone kärsi sydänongelmista. Hän kuitenkin julkaisi vielä keväällä liikunnallisia kuvia sekä treenivinkkejä somessaan.

Sylvester on Jackie Stallonen esikoislapsi. Jackien tytär Toni D’Alto kuoli syöpään vuonna 2012. Sylvesterin ja Frankin isä oli Frank Stallone Sr, joka kuoli vuonna 2011.

Jackie Stallonea jäävät kaipaamaan hänen aviomiehensä Stephen Levine, pojat Sylvester ja Frank sekä lapsenlapset Seargeoh, Sistine, Sophia, Scarlet ja Edmund.