Aira Samulin joutui laittamaan mittavan taidekokoelmansa myyntiin pelastaakseen Hyrsylän mutkan – ”Reilu peli, kaikki pois vaan”

Aira Samulinin taidekokoelma käsittää 30 taulua.

Tanssinopettajana ja yrittäjänä tunnettu Aira Samulin joutui myymään kesällä Oravissa sijaitsevan tonttinsa. Sillä peliliikkeellä Aira sai pelastettua koronakriisin takia pulaan joutuneen Hyrsylän mutkan ainakin hetkeksi.

Hyrsylän mutka on Lohjan pohjoispuolella sijaitseva matkailukohde. Paikalla on karjalainen hirsilinna, jossa Aira kertoo vierailijoille elämästään ja tarjoaa kanelipullat ja kahvia ruusukupeista.

Tontin myynti ei kuitenkaan riittänyt. Hyrsylän mutkan toiminta on edelleen vaarassa. Siksi Aira laittoi myyntiin mittavan taidekokoelmansa. Taulut ovat kaupan Bukowskin huutokaupassa.

Kokoelma käsittää teoksia kuudelta eri taiteilijalta, joista edustettuna on erityisesti Paul Allikin teokset. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu teoksia Peeter Mudistilta, Sirje Protsin-Peterseniltä, Andrus Kasemaalta sekä Lola Makarovalta.

Aira sai kokoelman omistukseen vuonna 1988 Tallinnassa järjestetyn Neuvostoliiton valtioiden yhteismuotinäytöksen ja muotikilpailun yhteydessä, jossa Aira itse toimi näytöksen koreografina.

– Se onkin melkoinen tarina, Aira nauraa puhelimessa.

– Minä tein tosiaan tapahtumaan koreografiat ja Ekku Peltomäki teki valot. Koko juttu televisioitiin ja sen näki yli 200 miljoonaa ihmistä.

Kun tuli palkkionmaksun aika, edessä olikin tenkkapoo. Elettiin näet rupla-aikaa.

– Eihän ruplilla tehnyt mitään. Se oli meiltä iso satsaus. Ekun tekniikka yksin oli 150 000 markan arvoinen. Tauluja on lähes 30. Niitä me Ekun kanssa sitten rahdattiin laivalla Suomeen ja vietiin Hyrsylän mutkaan. Siellä ne ovat aina toisinaan olleet esillä. Minulla on siellä aina vaihtuvia näyttelyjä.

Airan suosikki on Edgar Valter, joka oli maalaustensa lisäksi tunnettu kuvituksistaan ja karikatyyreistään, joita hän laati useisiin kirjoihin ja lehtiin. Valterin luomat Pokut ovat tarina metsässä asuvan miehen lempeistä ystävistä.

– Se on niin upean ihana taideteos. Se sopisi hyvin vaikka lastensairaalaan, Aira vinkkaa.

Kokoelman toinen omistaja, valotaiteilija Peltomäki asuu nykyään Balilla.

– Ekun kanssa sovittiin, että laitetaan tuotto puoliksi. Ja minun osuuteni menee Hyrsylän mutkalle.

Hyrsylän mutka on kokenut kovia siksi, että sen tärkeimpiä tulonlähteitä ovat bussimatkojen järjestäjät ja iäkkäämmät sukupolvet, jotka joutuvat koronan aikana harjoittamaan erityistä varovaisuutta.

– Kaikki päättyi siihen hetkeen kun virus tuli. Kaikki peruuntui silloin. Koko kesän matkailukausi ja kaikki esiintymiset. Se oli sataprosenttinen pysähtyminen, Samulin päivittelee.

Yrittäjän mukaan Hyrsylän mutkaa ei ole kannattavaa pitää poikkeustilassa auki, sillä se sijaitsee keskellä metsää syrjässä asutukselta.

– Ei siellä asu ketään, eikä siellä ole ohikulkijoitakaan. Sinne tullaan varta vasten jostakin kaukaa, Samulin toteaa.

Paljon uskot saavasi tauluista?

– En osaa yhtään ajatella. Olen ollut pari kertaa seuraamassa Huutokauppakeisaria. Mitä olen sitä katsellut, niin tauluja on paljon. Minun taulut ovat kyllä hienoja, mutta koskaan ei tiedä. Mutta nyt on reilu peli: kaikki pois vaan.

Airan kevät meni täysin koronan ehdoilla.

– Olin neljä ja puoli kuukautta karanteenissa Bulevardilla. Tapasin ihmisiä parvekkeelta käsin. ”Hei Aira, olen täällä alhaalla, tule parvekkeelle”. Halusin, että perheeni saa olla huoleton. Olen kuitenkin 93-vuotias. Halusin olla esimerkkinä, että korona kannattaa ottaa vakavasti.

– Muutin pari kuukautta sitten Hyrsylän mutkaan ja olen ollut siellä koko ajan.

Kotiarkeen vaihtelua tuo Tanssii tähtien kanssa -kilpailu, jonka vakioyleisöön Aira kuuluu.

– Tulen aina sunnuntaina TTK-tilaisuuteen. Kaupungissa on käytävä, kun toimisto on Bulevardilla. Seuraavana päivänä matkustan taas takaisin Hyrsylään. Saa nähdä mitä tapahtuu, kun talvi tulee.