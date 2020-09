Bull Mentula piti salitreenistä yli puolen vuoden tauon – näin se vaikutti häneen

Televisiosta tuttu lihaskimppu Bull Mentula kertoo voivansa paremmin kuin aikoihin. Uupumuksen vuoksi hän piti treenaamisesta yli puolen vuoden tauon.

Jari ”Bull” Mentula nähtiin vieraana lauantai-iltana Putous Allstars -kauden avausjaksossa. Mentula esiintyi sketsissä yhdessä Riku Niemisen suosikkihahmo Munamiehen kanssa. Mentula on aiemminkin nähty useamman kerran Putouksessa ja hän pitää ohjelman tunnelmasta.

– Joka kerta, kun olen ollut täällä on ollut kivaa. Olen ollut täällä niin monta kertaa, etten edes muista, oliko tämä nyt neljäs vai viides kerta. Ensimmäistä kertaa näyttelin sketsissä jäävuorta, Mentula muistelee.

Mentula kertoo, ettei juuri ehdi katsoa itse Putousta televisiosta, sillä siitä pitävät huolen hänen poikansa Romeo, 3, ja Robin, 1.

– Meillä on kotona ollut aika hektistä. Jos johtajat ovat hereillä, niin televisiota ei katso kukaan. Mutta jos he nukkuvat, niin kyllä me Putouksen katsomme.

Bull Mentula nähtiin Putous Allstarsin avausjakson sketsissä yhdessä Riku Niemisen munamies-sketsihamon kanssa.­

Mentula voi paremmin kuin aikoihin. Viime syksyn kynnyksellä hän oli synkissä tunnelmissa. Tuolloin täydellinen uupumus vei Mentulan voimat sekä fyysisesti että henkisesti. Uupunut Mentula jäi sairauslomalle ja piti taukoa myös treenaamisesta. Hän keskittyi

– Nyt kuuluu ihan hyvää. On kiireitä ja töitä on paljon. Uusia projekteja on alkamassa ja on jo alkanut. Töitä, kotia ja vähän treeniä, Mentula kertoo.

Korona-ajan suljetut kuntosalit eivät siis vaikuttaneet Mentulan arkeen. Viime keväällä hän palasi treenaamiseen yli puolen vuoden tauon jälkeen.

– Olin tehnyt liian kauan aikaa kaikkea, joten oli aika vetää happea, Mentula toteaa nyt ja jatkaa:

– Olin treenannut salilla 25 vuotta putkeen ilman mitään taukoja. Oli ihan mukavaakin pitää tauko. En tosin olisi pitänyt sitä, jos en oikeasti olisi kokenut tarvitsevani sitä.

Mentula naurahtaa, että vaikka hän ei tauon aikana harrastanut lainkaan liikuntaa, vilkkaat lapset kyllä pitivät huolen siitä, että hän ei ehtinyt juuri aloillaan pysyä.

– Kyllä pikku johtaja ja iso johtaja pitävät liikkeessä.

Bull Mentula kertoo itselleen ja perheelleen kuuluvan hyvää.­

Kun Mentula sitten pitkän tauon jälkeen palasi treenaamaan, kesti keholla tottua asiaan.

– Ensimmäiset treenit olivat aivan paskaa! Totta kai kun en ollut pitkään aikaan treenannut, meni aikansa, että taas lähti. Ei voi sanoa, että se alkoi sujumaan samalla tavalla kuin aiemminkin, sillä se oli kyllä haastavaa.

Hiljalleen treenit alkoivat helpottaa.

– Kahden viikon jälkeen treenaaminen maistui taas hunajalta.

Mentula ei ole myöskään luopunut treeniensä suhteen tavoitteellisuudesta.

– Aina kun menen salille, treenaan täydellä teholla. Sitä en ole muuttanut, koska sitten kun se alkaa olla pappajumppailua, se ei enää ole minulle mielekästä.

Paljonko nousee penkistä tällä hetkellä?

– No en ole kokeillut, mutta kyllä minä jonkin verran lupaan, Mentula naurahtaa.