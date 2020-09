Parikymmentä nuorta ilmoittautui mukaan kansainvälisen tuotantoyhtiön ilmastosankari-hakuun.

Pohjoispohjalaisen Iin kunnan ilmastotyö on huomioitu maailmalla näyttävästi. Iiläinen lukiolainen Helmi Hanhisalo on valittu mukaan videoon, jossa esitellään nuoria ilmastosankareita eri puolilta maailmaa. Hankkeen keulakuva on näyttelijä Angelina Jolie.

Projektiin haki mukaan parikymmentä nuorta. Tuotantoyhtiö haastatteli heitä puhelimitse perjantaina ja ensimmäiset kuvaukset tehtiin jo lauantaina, kertoo toimitusjohtaja Leena Vuotovesi Iin Micropoliksesta.

Iin kunnan ilmastotyö on saanut kansainvälistä huomiota ennenkin, sillä BBC on tehnyt kunnan ilmastoteoista dokumentin. Sen mukaan Ii on onnistunut leikkaamaan hiilidioksidipäästönsä viidennekseen aiemmasta ja tuottaa nykyisin uusiutuvaa energiaa kymmenen kertaa enemmän kuin mitä kuluttaa.

IS haastatteli Helmi Hanhisaloa tammikuussa 2020. Nuoren ilmastovaikuttajan mielestä työ ilmaston hyväksi lähtee kotoa.

Yksittäinen ihminen voi Helmin mielestä säästää energiaa ja vähentää päästöjä sammuttelemalla tarpeettomia valoja, lopettamalla turhan vedenkulutuksen ja kierrättämällä mahdollisimman paljon.

Vuotovesi on iloinen Iin kunnan saamasta huomiosta. Hänen mukaansa kansainväliseen videotuotantoon on päästy mukaan onnistuneen ilmastotyön kautta.

– Iissä on saavutettu 80 prosentin päästötavoite ja se on huomattu maailmalla. Meillä on erityisesti huomioitu lapset ja nuoret ilmastotyössä, sillä heidän kauttaan viesti menee eteenpäin ja he toteuttavat asiaa arjessaan nyt ja aikuisina. Kaikki iiläiset lapset ja nuoret ovat ilmastosankareita, hän huomauttaa.

Ilmastosankareista tehtävästä Youtube-videosta tuli tieto kuntaan nopealla aikataululla. Sitä valmisteleva tuotantoyhtiö ei halua julkisuutta ja Helmikin haluaa perheineen valmistautua projektiin rauhassa.

– Sen verran olen kuullut, että kyseessä on nuoren henkilötarina ja hän kertoo omista ilmastotyön lähtökohdistaan ja arjen teoistaan. Mutta kaikki voi vielä muuttuakin, kun kansainvälinen tuotanto on kyseessä, Vuotovesi toteaa.