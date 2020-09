Suvi Teräsniska osti kesämökin, jonka parhaan puolen myyjä kiteytti terävästi – pian laulaja tajusi tosiasiat: ”Hitto mikä rahareikä”

Suvi Teräsniska kauhistui, kun hän tajusi, miten paljon 1960-luvun kesämökin remontti vie rahaa.

Suvi Teräsniska osti kesällä mökin, joka vaatii reippaasti kunnostusta ja laittamista. Mökin paras puoli on se, ettei naapureita ole lähistöllä.­

Suvi Teräsniskalle ja hänen puolisolleen kävi koronakeväänä samoin kuin monelle muullekin suomalaiselle: he päättivät ostaa kesämökin, jossa voisi viettää aikaa kaikessa rauhassa kaukana muista ihmisistä.

– Haave mökistä on aina ollut kummittelemassa takaraivossa. Ajattelin aiemmin, että ostan sen sitten, kun olen aikuinen. Nyt kolmekymppisenä havahduin, että ahaa, nyt olisi varmaan se hetki, kun minulla on kolme lasta ja niin sanottu vakityö, Teräsniska kertoo.

Teräsniskan mökki sijaitsee Oulun lähistöllä joen rannalla, keskellä metsiä ja niittyjä ja kaukana naapureista. Sen sijainti on ihanteellinen, sillä sen pihasta hurauttaa Teräsniskan kotiin 40 minuutissa.

– Myyjä sanoi, että parasta mökissämme on se, että saunasta voi mennä alasti uimaan eikä kukaan näe, laulaja nauraa.

Teräsniskan mukaan 1960-luvun mökki on melko alkuperäisessä kunnossa ja vaatii remonttia ja laittamista. Sen kunnostus on tarkoitus aloittaa ensi kesänä. Mökin pihalle on suunnitteilla palju ja sisustus vaatii päivitystä.

Teräsniska tiedostaa, että mökki tulee olemaan työläs ja paljon rahaa vievä projekti.

– Isäni sanoi heti, että te tarvitsette klapikoneen, moottorisahan ja sitä ja tätä. Me olimme Simon kanssa setelinkuvat silmissä ja kauhuissamme, että hitto mikä rahareikä tämä tulee olemaan, laulaja kertoo nauraen.

Suvi Teräsniska rakastaa luontoa ja nauttii siitä, että perheen uuden mökin lähistöllä voi liikkua koskemattomissa maisemissa, kerätä marjoja ja sienestää.­

Teräsniskan haaveena on, että mökistä tulisi perheelle paikka, joka pysyisi heidän mukanaan vuosikymmenien ajan. Vaikka muut asiat elämässä muuttuisivatkin, voisi sinne aina palata rauhoittumaan.

– Tarvitaanko me valtavaa kotitaloa 20 vuoden päästä, kun lapset on muuttaneet pois? Ei luultavasti. Mutta mökin saatamme tarvita.

Teräsniska asuu tällä hetkellä Oulun keskustan tuntumassa 380-neliöisessä omakotitalossa yhdessä puolisonsa Simo Aallon ja parin poikien Terhon, Toivon ja Uskon kanssa.

Perheen arki on vauhdikasta, sillä tarhaikäiset pojat tuovat siihen vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Teräsniska toivoo, että myös vilkkaat pojat viihtyisivät tulevaisuudessa mökillä ja siitä tulisi koko perheen ajanviettopaikka.