Victoria Beckham läväytti Instagramiin videon naisen paljaista rinnoista – seuraajilta armoton reaktio

Muotisuunnittelijana uraa luonut Victoria Beckham julkaisi Instagram-tilillään videon, joka poiki kiivaita kommentteja naisen seuraajilta.

Jalkapalloilija David Beckhamin vaimo Victoria Beckham on jo vuosien ajan luonut vakuuttavaa uraa muotisuunnittelijana. Beckhamilla on omaa nimeään kantava vaatemerkki, joka tarjoaa korkealaatuisia designervaateita- ja asusteita. Hän myös jakaa brändinsä tuotteista usein kuvia ja videoita Instagram-tilillään, jolla on yli 28 miljoonaa seuraajaa.

Hiljattain Beckham jakoi suositulla Instagram-tilillään videon, jolla malli esittelee yhtä suunnittelijan tulevan malliston tuotteista. Beckhamin julkaisemalla videolla naispuolinen malli poseeraa yllään vain ohut harsomainen vaate, joka paljastaa hänen rintavarustuksensa täysin. Videolla mallilla on yllään myös suuri kultainen kaulakoru.

Kuvapalvelu Instagram on tunnettu ”siveyssäännöistään”, jotka kieltävät alastomuuden ja liian rohkeiden kuvien julkaisemisen sovelluksessa. Beckhamin julkaiseman videon rohkeus herättikin paljon keskustelua naisen seuraajien keskuudessa ja monet ihmettelivät, miten Beckham sai julkaista tämän kaltaisen videon omalla Instagram-tilillään.

– Onko tämä edes sallittua Instagramissa, ihmetteli eräs viitaten sovelluksen sääntöihin.

– Miten ihmeessä Victoria saa julkaista tällaisen videon? Sääntöjen tulisi olla samat kaikille, täräytti toinen.

– Olen pahoillani Victoria, mutta tämä ei ole tyylikästä nähnytkään, kritisoi kolmas.

– Tässähän on mukava asu ensi sunnuntaiksi kirkkoon, vitsaili yksi Beckhamin seuraajista.

– Mitäpä jos ensi kerralla yrittäisit tehdä normaalihintaisia vaatteita normaaleille ihmisille? Sellaisia, joita voisi jopa käyttää julkisilla paikoilla, sivalsi puolestaan toinen seuraaja kommentissaan.

Muutamat seuraajat myös tiedustelivat Beckhamilta kommenteissaan, antaisiko hän oman tyttärensä kulkea tämän kaltaisessa asussa julkisella paikalla. David ja Victoria Beckhamilla on neljä yhteistä lasta: pojat Brooklyn, 21, Romeo, 17, Cruz, 15, sekä tytär Harper, 8.

– Olisiko sinulle okei, että Harper pukeutuisi tällaiseen asuun? eräs kyseenalaisti kommentissaan.

– Mitähän lapsesi ajattelevat nähdessään tämän kuvan, pohti toinen.

Kuten monet yrityksen ympäri maailman, koronaepidemia ajoi myös Beckhamin yrityksen suuriin taloudellisiin vaikeuksiin aiemmin tänä vuonna. Huhtikuussa Beckhamin uutisoitiin lomauttaneen jopa 30 yrityksensä työntekijää kahdeksi kuukaudeksi.

Lomautuksien vuoksi Beckham säästi jättisummia palkkakuluissa. Daily Mailin mukaan yrityksen henkilökuntaa lähestyttiin huhtikuussa kirjeillä, joissa kerrottiin, että hallitus maksaisi heille 80 prosenttia heidän palkoistaan. Britanniassa hallitus maksaa lomautusajan palkkaa aina 2 870 euroon saakka, joten näin ollen Beckhamin ei tarvinnut maksaa työntekijöidensä palkoista kuin loput 20 prosenttia.

Beckhamien kuuluisan perheen omaisuus on peräti 384 miljoonaa euroa, joten työntekijöiden lomauttaminen veronmaksajien piikkiin aiheutti laajalti närkästystä Isossa-Britanniassa.

– Victoria Beckhamin lahja Britannialle on viedä verorahoja oman yrityksensä ylläpitämiseen. Jään ihmettelemään, milloin hän julkaisee uuden videon heistä juomassa viiniä tai kerskailemassa uudella 17 miljoonan punnan Miamin-kodilla, kärkevistä mielipiteistään tunnettu tv-persoona Piers Morgan täräytti Good Morning Britain -ohjelmassa.

– Tätä lomautusjärjestelmää ei ollut tarkoitettu prima donnille, kaltaisillenne multimiljonääreille, joilla on epäonnistunut ja turhamainen yritys, joka ei tuota rahaa, Morgan jatkoi.

Victoria Beckhamin julkaisema kuva sai seuraajat hieraisemaan silmiään.­

Beckhamin vaatemerkki on jo aiemmin kohdannut talousvaikeuksia. Viime vuoden lopulla kerrottiin, että yrityksen liikevaihto olisi laskenut liki 11 miljoonalla eurolla ja Beckham olisi säästötoimina muun muassa luopunut omasta autonkuljettajastaan. The Sunin mukaan Beckham on joutunut menemään töihin joko taksin kyydissä tai omalla autollaan.

David Beckham on tukenut vaimonsa liiketoimia taloudellisesti kymmenien miljoonien eurojen edestä. Pariskunnalla on useita yhteisiä liiketoimia, jotka nekään eivät ole enää yhtä tuottoisia kuin ennen.