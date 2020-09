Apulanta juhlistaa 30-vuotista taivaltaan ensi kesänä näyttävästi – jättikonsertti Olympiastadionilla

Apulanta-yhtye nousee lavalle Olympiastadionilla ensi elokuussa.

Apulanta täyttää ensi vuonna 30-vuotta, minkä kunniaksi bändi nousee suurimmalle lavalle kuin koskaan aikaisemmin. Konsertti kantaa teeman mukaisesti nimeä A30.

Yhtye esiintyy Olympiastadionilla lauantaina 21.8.2021. Liput tulevat myyntiin 30.9.2020.

Apulanta A30 -stadionkonsertti seuraa viranomaisten ohjeistuksia ja säädöksiä. Keikka järjestetään täysimääräisenä tapahtumana elokuussa 2021, mikäli viranomaisten määrittelemät terveys- ja turvallisuussäädökset niin sallivat.

Yhtye tiedottaa, että tapahtumaa ei järjestetä, jos viranomaisten ohjeistus sen estää. Mikäli keikka peruuntuu viranomaismääräyksellä, lipun ostaneet saavat rahansa takaisin.

Apulanta on suomalainen vuonna 1991 perustettu rockyhtye. Sen jäseniin kuuluvat Toni Wirtanen, Simo Santapukki ja Ville Mäkinen.

Apulanta julkaisi ensimmäisen Attack of the A.L. People -albuminsa vuonna 1995. Yhteensä yhtye on julkaissut 12 studioalbumia. Yhtyeen suurimpia hittejä ovat muun muassa Pahempi toistaan, Teit meistä kauniin ja Anna mulle piiskaa.