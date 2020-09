Hanoi Rocks -rumpali Razzle järkyttyi totaalisesti Suomessa – Michael Monroe paljastaa uutuuskirjassa, miten brittitähteä höynäytettiin baarissa

Hanoi Rocks -legendasta Razzlesta kertovassa uutuuskirjassa paljastetaan, että brittirokkari joutui hieraisemaan silmiään Suomessa kerran jos toisenkin.

Razzle, oikealta nimeltään Nicholas Dingley, oli vain 22-vuotias brittinuorukainen, kun hän pääsi soittamaan paljon ihailemansa suomalaisyhtyeen Hanoi Rocksin riveihin.

Ari Väntäsen uutuuskirjassa Razzle – Hanoi Rocks -legendan tarina (Like 2020) pureudutaan Razzlen rockunelmien täyttämään elämään, joka päättyi vain 24-vuotiaana kohtalokkaassa kolarissa Mötley Crüen nokkahahmon autossa.

Razzle ehti soittaa vain alle kaksi vuotta Hanoi Rocksissa ennen kuolemaansa. Nuo ajat olivat kuitenkin unelmien täyttymys lempeäksi kuvaillulle Razzlelle. Vuonna 1982, Hanoi Rocks soitti myös paljon Suomessa. Uutuuskirjan mukaan Wightsaarella Britanniassa kasvaneelle Razzlelle koko Suomi oli yksi mysteeri – hän ei edes tiennyt, missä maa sijaitsi.

– En ollut ikinä ennen käynyt Englannin ulkopuolella ennen kuin lähdin sieltä bändin kanssa. Se oli tosi outoa. En tiennyt, missä Suomi edes oli, ennen kuin matkustin sinne, Razzle myönsi uutuuskirjan mukaan OK-lehden haastattelussa marraskuussa 1982.

Kuva on otettu Razzlen viimeisenä syntymäpäivänä 2.12.1984 Chicagossa. Hän täytti silloin 24.­

Ensimmäiset bändikuvat Razzlen kanssa otettiin Helsingissä Esplanadin puistossa, Svenska Teaternin lähellä. Ensimmäinen Suomen-keikka puolestaan soitettiin Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa. Kirjassa kerrotaan, että matkalla sinne Razzle istui keikkabussissa ja katseli maisemia ikkunasta silmiään uskomatta.

– Metsää… metsää… metsää… järvi! Metsää… metsää… metsää… järvi! Razzle ihmetteli kirjan mukaan.

– Razzlesta keikalla oli hieno meininki. Hänellä oli tyttö kummassakin kainalossa ja hän sanoi, että Timo, mä rakastan tätä maata, yhtyeen roudari Timo Kaltio muistelee kirjassa.

Suomi oli Razzlelle kulttuurisokki. Englannissa saattoi mennä ennen keikkaa baarin puolelle juomaan tuopin, mutta vuonna 1982 Suomessa ei saanut tehdä niin.

– Siellä sai vain kahvin ja possumunkin. ”Enkö mä nyt vain voisi juoda drinkin tässä?” Razzle kyseli henkilökunnalta. ”Et.”, Kaltio naureskelee kirjassa.

Hanoi Rocks ensimmäisessä ryhmäkuvassaan Suomessa 4. syyskuuta 1982. Vasemmalta oikealle Mike Monroe, Nasty Suicide, Sam Yaffa, Razzle ja Andy McCoy.­

Yhtyeen jäsenet eivät myöskään voineet olla kujeilematta brittirokkarin kustannuksella. Hanoi Rocksin laulaja Michael Monroe paljastaa kirjassa, että he opettivat Razzlea tilaamaan suomeksi kaljaa varsin erikoiseen tyyliin.

– Se halusi tietää, miten suomeksi tilataan bisse, ja me opetettiin se sanomaan ”haista vittu” tai jotain vastaavaa. Sitten Razzle ihmetteli, miksi kaikki olivat hänelle töykeitä, kun hän yritti tilata juotavaa, Monroe nauraa kirjassa.

Yksi legendaarisimmista hetkistä tapahtui Saarijärven lavalla. Yhtyeen basisti Sam Yaffa muistelee kirjassa, että keikkapaikalle päästäkseen piti ajaa pari tuntia järvien täyttämien metsien läpi, kääntyä metsätielle kohti valtavaa hiekkamonttua, joka oli noin 200 metriä leveä ja 30 metriä syvä. Bussi ajoi alas monttuun ja toiselta laidalta ylös.

– Razzle katseli sitä maisemaa bussin ikkunasta ja kysyi hämmentyneenä, että mitä tää oikein on, Yaffa paljastaa kirjassa.

Hanoi Rocks esiintymässä Suomessa 1982.­

Keikkapaikka oli aiemmin ollut lato. Nyt toisessa päässä oli baari, ja toisessa lava.

– Me noustiin bussista sen edessä, otettiin bisset ja odotettiin, että crew panee kamat pystyyn. Mä istuin Razzlen kanssa kuistilla, ja se kysyi, että Yaffa, mistä ihmiset oikein tulee tänne? Olin jo soittanut siellä pari kertaa ja osoitin sormella metsää kohti. ”Tuolta.” Razzle katsoi mua ja totesi, että et voi olla tosissasi. ”Olen. Ne tulee tuolta.”, Yaffa muistelee kertoneensa hämmentyneelle Razzlelle.

Soundcheckin jälkeen yhtye istui taas samassa paikassa, noin kahdeksan aikaan illalla. Yleisöä alkoi valua kohti keikkapaikkaa. Silloin Razzle kohtasi hämmästyttävän näyn.

– Kohta meitä lähestyi sata ihmistä kuin jossain Peckinpahin leffassa. Razzle katseli niitä kalja kädessään, sanoi menevänsä bussiin ja lähti. Razzlea pelotti! Se oli tosi huvittavaa, Yaffa kertoo kirjassa.

– Yhtäkkiä metsästä ilmaantui poikia ja tyttöjä, joilla oli Michael Monroe -kampaukset ja Nasty Suicide -kuteet, ja kaikki olivat kauheassa jurrissa. Se oli Razzlelle ihan uutta, Michael Monroe kertoo.

Hanoi Rocks innostui fanikirjeistä vuonna 1983. Kuvassa vasemmalta oikealle Michael Mike Monroe, Nasty Suicide, Razzle, Andy McCoy ja Sam Yaffa.­

Razzlelle jäi pelkästään hyviä muistoja kylmästä pohjolasta, vaikka hän ei tiennytkään Suomesta etukäteen mitään.

– Mulla oli jonkinlainen käsitys suomalaisista tanssilavoista, sillä olin lukenut niistä englantilaisista lehdistä Hanoi-juttujen yhteydessä. Mutta silti ne tukkilaiskämpät vuorenkupeessa oli nähtävä itse uskoakseen ne todeksi. Ei siinä voinut muuta kuin nauraa. Mutta yleisön vastaanotto oli todella erinomainen. Porukka oli myös valtavan nuorta, Razzle myönsi Suosikissa 1982.

Muistot olivat hyviä siitä huolimatta, että 80-luvulla pitkänhuiskea, tumma ja rosoisesti pukeutunut Razzle herätti suomalaisissa monenlaisia reaktioita. Yhden kerran hän sai jopa juosta karkuun kummallisesti käyttäytyneitä suomalaisia.

– Razzle kertoi jutun, joka oli sattunut hänen ensimmäisellä Suomen-reissullaan. Hän oli lähtenyt itsekseen kävelylle kunnon glamkuteissa, ja jotkut ihmiset olivat suuttuneet hänen ulkonäöstään ja lähteneet perään, kirjaimellisesti ajaneet Razzlea takaa! Se oli kuulemma ollut pelottavaa, Razz oli juossut henkensä edestä. En tiedä tarkkaa tapahtumapaikkaa, mutta se kuulosti ihan siltä Frankensteinin hirviö -leffan kohtaukselta, jossa on vihaisia kyläläisiä soihtuineen, muusikko Ray Zell kertoo kirjassa.

Razzlelle matka Suomeen oli ikimuistoinen kokemus.­

Hanoi Rocksilla oli valtava fanikunta Suomessa. Erään fanin lahja jäi Razzlelle jopa pysyväksi matkakumppaniksi.

– Mä sain meidän ekalla Suomen-keikalla yhdeltä tytöltä pienen nallekarhun, jolla on vaaleanpunainen rusetti kaulassa. Se on kiertänyt mun kanssa maailmaa, se nalle, Razzle kertoi OK-lehdessä 1983.

Suosikin haastattelussa Razzle puolestaan mainitsi, että suomalaiset ovat loistava kansa, mutta ilmasto kylmä. Razzle haaveili itse muutosta Los Angelesin lämpimän auringon alle.

– Suomalaiset ovat Euroopan kansoista luonteeltaan lähinnä brittejä. Mutta me emme ole suoma­lainen vaan kansainvälinen bändi. Viihdyn Helsingissä, siellä on kivaa ja mukavaa. Suomi on pirun kylmä paikka, Razzle kuvaili Suosikissa 1982.