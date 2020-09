Viimeisillään raskaana olevalta Anni Hautalalta koskettava somejulkaisu: ”Olen itkenyt litratolkulla”

Rakastettu radiopersoona Anni Hautala on viimeisillään raskaana.

– Eilinen ja tämä päivä! Yhtä juhlaa, iloitsee radioääni ja televisiokasvo Anni Hautala Instagram-päivityksensä yhteydessä.

Hautala on haltioissaan, sillä ystävät ja läheiset järjestivät hänelle juhlat vauhdilla lähestyvän perheenlisäyksen johdosta. Siis amerikkalaisesta kulttuurista Suomeen rantautuneet vauvakutsut. Perjantaina puolestaan juhlittiin työpiireissä, Radio Suomipopilla.

– Oon itkenyt ilon kyyneleitä litra tolkulla, kuullut ihania puheita ja tuntenut uskomattoman määrän rakkautta. Oon niin kiitollinen, et pakahdun, Hautala kirjoittaa Instagramissa.

Viimeisillään raskaana oleva Hautala julkaisi lauantai-iltana riemukkaan ryhmäkuvan, jossa päivänsankari istuu yli parinkymmenen naisen ympäröimänä.

Otoksessa on myös muita julkisuudesta tuttuja kasvoja, kuten niin ikään juontajana tunnettu Vappu Pimiä sekä laulaja Chisu. Chisu ja Hautala ovat kertoneet olleensa ystäviä lapsuusvuosista saakka.

Hautala tunnetaan Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelman juontajana, ja hän jäi pestistään äitiyslomalle kuluvan viikon perjantaina. Hänet nähdään vielä kuitenkin paraikaa pyörivän Tähdet, tähdet -lauluohjelman tuomaristossa.

Hautala kertoi raskaudestaan toukokuussa suorassa radiolähetyksessä. Pian syntyvä lapsi on Hautalan toinen. Pienokaisen isä on Hovimuusikko Ilkkana tunnettu Ilkka Ihamäki, joka on niin ikään tuttu ääni Radio Suomipopin aamuissa.