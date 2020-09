Tällainen on tuore Miss Suomi Viivi Altonen – 23-vuotias tamperelais­kaunotar viihtyy sinkkuna ja paljastaa, millaisesta miehestä hän haaveilee

Tamperelainen Viivi Altonen kruunattiin vuoden 2020 Miss Suomeksi lauantai-iltana Keravalla. 23-vuotias Altonen opiskelee yhteiskuntatutkimusta yliopistossa ja haaveilee miehestä, joka saa hänet nauramaan.

Pitkä odotus huipentui tänä iltana Keravalla, kun kymmenen toinen toistaan upeampaa Miss Suomi -semifinalistia pääsivät vihdoin kamppailemaan Suomen kauneimman kruunusta. Lopulta vuoden 2020 Miss Suomeksi kruunattiin tamperelainen Viivi Altonen. Altonen valittiin myös yleisön suosikiksi.

– Tuntuu ihan mahtavalta. En olisi osannut ikinä kuvitella. Tämä on ollut unelmani pitkään, vaikea edes sanoin kuvailla, Altonen hehkutti, kun hän asettautui kruunu päässään missituoliin ja poseerasi tottuneesti kameroille.

Viivi Altonen palkittiin myös yleisön suosikkina.­

Altonen oli mukana Miss Suomi -kilpailussa ensimmäistä kertaa jo vuonna 2016. Tuolloin Altonen kuitenkin jättäytyi pois kilpailusta viime metreillä. Altonen kuitenkin toteaa, että neljän vuoden mittainen tauko teki hänelle hyvää ja hän painottaakin olevansa nyt valmiimpi kantamaan Suomen kauneimman kruunua.

– Mun piti silloin vähän kasvaa ja oppia virheistäni. Nyt olen sen tehnyt ja sain tän kruunun. Olen äärettömän ylpeä itsestäni. Miss Suomena haluan tehdä niin paljon edustustehtäviä kuin mahdollista. Miss Universum -kilpailut ovat olleet unelmani kauemmin kuin jaksan edes muistaa, varmaan siitä asti kun olen syntynyt, Altonen pohti voittonsa jälkeen.

– Olen valmis kaikkeen ja niin innoissani tulevasta. Silloin neljä vuotta sitten en olisi ollut valmis tähän kaikkeen, mutta nyt olen. Olen niin kiitollinen vanhemmilleni ja koko perheelleni, hän jatkoi herkistyen.

Altonen riemuitsi voitostaan villisti tulosten ratkettua.­

Yksi merkittävä syy Altosen keskeyttämisen taustalla vuonna 2016 oli rattijuopumustuomio, jonka Altonen sai ollessaan 18-vuotias. Kesäkuussa 2015 Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Altosen neljän kuukauden ajokieltoon sekä maksamaan 45 päiväsakkoa, yhteensä 270 euroa. Altonen kuitenkin painottaa, ettei hän häpeä menneisyyttään ja toteaa haluavansa olla esimerkki siitä, että virheistään on mahdollista oppia.

– Se oli vaikeus, mutta siitä on tultu yli. Olen sitä mieltä, että jokainen ansaitsee elämässä toisen mahdollisuuden. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Mutta silloin koin, etten niin pian tapahtuneen jälkeen olisi ollut hyvä esikuva ja roolimalli ihmisille. Halusin tulla tänne lavalle selkä suorana ja sanoa, että olen oppinut virheistäni. Se oli selkeästi oikea päätös, Altonen selitti.

– Mutta enää en todellakaan lähde rattiin niin, että olisin juonut edes pihaustakaan. Todellakin opin kantapään kautta. Mä toivon, että ihmiset pystyy jollakin tavalla samaistumaan siihen, että menneisyys ei määritä sua. Mä uskalsin tulla tänne, mutta se vaati minulta paljon, hän jatkoi.

Altonen oli yhtä hymyä, kun hän poseerasi kameroille voittonsa jälkeen.­

23-vuotias Altonen on kotoisin Tampereelta, jossa hän edelleen asuu. Altonen opiskelee yhteiskuntatutkimusta Tampereen yliopistossa ja työskentelee myyjänä paikallisessa vaateliikkeessä. Siihen työhön Altosella ei kuitenkaan ole enää aikomusta palata.

– Katsotaan, miten saan kaiken järjestettyä. Tässä on ollut ja tulee pitämään niin kiirettä, että pakko on jotakin jättää pois. Kyllä ne töissä tästä tietää, että jos mun pomo täällä kuuntelee, niin kyllä hän varmasti ymmärtää, etten ehkä töihin ole tulossa. Ainakin hänelle jo sanoin, että hyvin hankalalta näyttää, Altonen nauroi.

Suomen kauneimmaksi kruunattu Altonen paljastaa viihtyvänsä sinkkuna. Vaikka tuoreen Miss Suomen sosiaalisen median kanaviin tulee paljon yhteydenottoja, on Altosella selvät sävelet sen suhteen, millaisesta kumppanista hän kenties tulevaisuudessa haaveilee.

– Mä katselen sellaisia miehiä, jotka on itsevarmoja, päämäärätietoisia, saavat minut nauramaan ja jotka lähtevät mun spontaaneihin juttuihin mukaan, mutta joiden kanssa voi myös keskustella tärkeistä asioista, koska se on minulle tärkeää, Altonen kuvailee unelmamiestään.

Paikalla finaalia seuraamassa olivat myös Altosen vanhemmat Kati ja Tobias.­

Paikalla Miss Suomi -finaalissa olivat myös Altosen vanhemmat Kati ja Tobias. Tampereelta Keravalle finaalia seuraamaan saapunut pariskunta oli silmin nähden onnellinen tyttärensä voitosta. He totesivatkin kuin yhdestä suusta Viivin tehneen kovasti töitä voittonsa eteen jo pitkään.

– Kyllä ainakin viimeiset viisi vuotta Viivi on harjoitellut tätä varten. Kyllä mä koko ajan uskoin Viiviin. Hän ansaitsee tämän, vaikka toki voiton olisivat ansainneet kaikki yhdeksän muutakin upeaa tyttöä. Ainoa neuvo, mitä me Viiville annoimme oli, että ole oma itsesi. Niin hän on kyllä tehnytkin, tuoreen Miss Suomen Kati-äiti iloitsi tulosten ratkettua.

– Suomi saa Viivistä itsevarman, sanavalmiin mutta ennen kaikkea nöyrän missin, joka on varmasti valmis tekemään kovasti töitä. Hänellä on tahto kehittyä niin henkisesti kuin fyysisestikin. Mutta ehkä tässä täytyy yksi yö nukkua ennen kuin tajuaa, mitä oikein on tapahtunut, Tobias komppasi vierellä.