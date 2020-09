Näyttelijätähti Salma Hayek uusi 21 vuotta vanhan bikinikuvansa – fanit haltioissaan: ”Maailman kaunein nainen”

Fanit hehkuttavat, ettei Salma Hayek näytä ikääntyneen päivääkään.

Näyttelijä Salma Hayek intoutui kaivelemaan arkistojen kätköjä Instagramissa. Hayek esitteli 15,9 miljoonalle Instagram-seuraajilleen bikinikuvia vuodelta 1999, jolloin hänet nähtiin H&M -vaateketjun mainoksissa.

54-vuotias näyttelijätähti uusi bikiniposeerauksen tuoreisiin kuviin, joissa hän lekottelee uima-altaallaan.

– Vuosi 2020. Yli 20 vuotta myöhemmin kuin edellinen kuva. Olen valmis viikonloppuun! Hayek kirjoittaa Instagramissaan.

Näyttelijän bikinikuva on herättänyt ihastusta sosiaalisessa mediassa, jossa hehkutetaan, ettei ikikaunotar näytä vanhentuneen päivääkään.

– Olet edellee yhtä kaunis kuin 20 vuotta sitten, fanit ylistävät.

– Mielestäni olet maailman kaunein nainen.

– Olet aivan täydellinen!

54-vuotias Hayek on sanonut haastatteluissa, ettei hän murehdi ikääntymistä. Näyttelijä onkin todennut, etteivät rypyt ole pahinta ikääntymisessä, vaan lukulasien hankinta.­

Salma Hayek on yksi menestyneimpiä latinalaisamerikkalaisia näyttelijöitä. Näyttelijä muistetaan muun muassa Frida-elokuvasta, josta Hayek sai myös parhaan naispääosan Oscar-ehdokkuuden.

Salma Hayek kuvattua punaisella matolla Golden Globe -gaalassa tammikuussa.­

Useissa kymmenissä elokuvassa näytellyt Hayek on nähty myös televisioruuduilla. Hayek muistetaan myös muun muassa Ruma Betty- ja 30 Rock -sarjoista.

Hayek on ollut naimisissa François-Henri Pinaultin kanssa vuodesta 2009. Pinault on luksusbrändejä omistavan Keringin toimitusjohtaja. Parilla on vuonna 2007 syntynyt tytär Valentina.