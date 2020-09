Takavuosien teini-idoli kärvistelee rahapulassa – musiikkiura vaihtui pornoon

Aaron Carter on innoissaan uudesta aluevaltauksestaan.

Laulaja ja entinen lapsitähti Aaron Carter, 32, riisuu nykyään nettikameran edessä maksua vastaan. New York Post -lehti kertoo Carterin tehneen sopimuksen nettipornosivuston kanssa livelähetyksistä.

Carter teki aikuisviihdedebyyttinsä pari viikkoa sitten ja New York Postin mukaan livesessiossa alaston Carter muun muassa söi banaania, kävi suihkussa ja soitti kitaraa.

Entinen teini-idoli kertoo New York Postille olevansa livelähetyksistä hyvin innoissaan. Hänen mukaansa lähetyksissä tullaan näkemään paljasta pintaa, mutta muutoin Carter sanoo haluavansa pitää sisällön ”tyylikkäänä”.

– Aion hypätä pianon päälle ja tehdä tuhmia asioita, kuten valella steariinia keholleni, Carter intoilee lehden haastattelussa tulevista livelähetyksistään.

Tähti sanoo huomanneensa, että hän on yllättävän rento kameran edessä, vaikka hän on sairastanut pitkään syömishäiriötä.

– Kehonkuvani on vääristynyt, joten on vähän ironista, että alasti esiintyminen on minulle ok, Carter sanoo.

Laulaja sanoo haluavansa tehdä jatkossakin lähetyksiä, mutta seksiä hän ei koskaan tule kameran edessä harrastamaan.

– En aio tehdä seksivideota, jollei minulle sitten makseta tyyliin kolme miljoonaa dollaria. Olen laulaja, en pornotähti, Carter huomauttaa.

Carter on seurannut aikuisviihdemaailmaan kihlattuna Melanie Martinin jalanjäljissä, joka teki pornodebyyttinsä aiemmin tänä vuonna. Aluperin Carter oli kihlattunsa uudesta uravalinnasta kauhuissaan, mutta on ilmeisesti nyt antanut asialle siunauksensa.

Nettipornon ohella Carter on luonut OnlyFans-tilin, jossa hän tarjoaa faneilleen kuvamateriaalia maksua vastaan. Carter veloittaa sisällöstä noin 22 euroa kuukaudessa.

Aaron Carter on nähty myös lukuisissa tv-ohjelmissa, kuten Tanssii tähtien kanssa -kisassa. Hänen perheellään oli myös oma tosi-tv-ohjelma House of Carters.­

Laulajan uusi uravalinta on tullut yllätyksenä faneille, jotka ihmettelevät, miksi Carter ei tee mieluummin uutta musiikkia.

– Vanhempani eivät päästäneet minua lapsena Aaron Carterin konserttiin. Nyt olisi viimeinkin mahdollisuus nähdä hänet livenä... No, ehkä hän välillä laulaa, fanit kirjoittavat Twitterissä.

– Kommentoitte, ettei seksityössä ole mitään väärää tai hävettävää, mutta samalla pilkkaatte Aaron Carteria? Olette tekopyhiä, Twitterissä puhistaan.

Backstreet Boys -tähti Nick Carterin pikkuveli Aaron Carter ponnahti julkisuuteen 90-luvulla isoveljensä vanavedessä. Sittemmin hän on ajautunut huumeiden, alkoholin ja vieroitushoitojen värittämään syöksykierteeseen.

Nick ja Aaron Carter kuvattuna vuonna 1997. Aaron aloitti uransa lapsitähtenä vain 7-vuotiaana ja julkaisi esikoisalbuminsa jo 9-vuotiaana.­

Aaron Carterin ensimmäiset levyt olivat valtavia menestyksiä ja tekivät nuoresta pojasta rikkaan.­

Tähti on rypenyt pitkään rahaongelmissa. 2013 Carter todettiin varattomaksi ja häneltä karhuttiin maksamattomia veroja yli 3 miljoonan euron edestä.

Vanhemmat ja manageri hoitivat Carterin raha-asioita, kun hän oli uransa huipulla. Carter on tilittänyt amerikkalaismedialle uskovansa, että häneltä pimitettiin rahaa ja osa tienatuista miljoonista katosi mystisesti.

– Vanhempani eivät hoitaneet asioita hyvin. Minulla oli vain vajaa 2 miljoonaa euroa, kun täytin 18 vuotta. Tililläni olisi pitänyt olla 20 miljoonaa euroa, Carter on sanonut.

Aaron Carterin tiedetään kamppailleen pitkään päihdeongelmien kanssa. Ensimmäisen kerran teini-idoli pidätettiin huumeiden hallussapidosta vuonna 2008.­