Iina Kuustonen suostui yhden syyn takia Putoukseen – nähdään nyt sarjan uudella kaudella Minka-siskonsa kanssa

Iina ja Minka Kuustonen nähdään pitkästä aikaa yhdessä televisiossa.

Putouksen Allstars -kauden ensimmäisen jakson tähtinä nähdään näyttelijäsiskokset Iina, 36, ja Minka Kuustonen, 35.

Putous-konkarit olivat ohjelman pressitilaisuudessa innoissaan siitä, että he pääsevät testaamaan taitojaan yhdessä.

– Me olemme jo aivan pieninä tehneet yhdessä sketsihahmoja ja kaikenlaisia esityksiä olohuoneessamme omien lempiohjelmiemme innoittamana. On ihan mahtavaa olla nyt yhdessä suorassa lähetyksessä luomassa samaa esimerkkiä muillekin. Kodeissa voi syntyä vaikka mitä tämän innoittamana, Minka pohtii hymyillen.

Kun kauden ohjaaja Riku Nieminen soitti Iinalle ja pyysi häntä mukaan, ehti Iina jo ensin kieltäytyä koko hommasta.

– Sanoin ensin ei, mutta kun kuulin, että kyseessä on hyväntekeväisyysjakso, sanoinkin kyllä. Minulle on tärkeää, että voin omalla panoksellani auttaa, Iina kertoo.

Putous Allstars-kauden tähtiä, eli Jenni Kokander, Timo Lavikainen, Christoffer Strandberg, Iina Kuustonen, Mikko Penttilä, Minka Kuustonen, Ernest Lawson, Joonas Nordman ja Riku Nieminen.­

Putous Allstars -jaksot tehdään Pelastakaa lapset -järjestön hyväksi.

– Muiden auttaminen on erityisen tärkeää tässä maailmantilanteessa. Ja Putouksessa on taas niin hyvä porukka tekemässä, että on tosi hyvä fiilis lähteä mukaan, Minka komppaa.

Minka ja Iina Kuustonen ovat todella läheisiä niin töissä kuin yksityiselämässäänkin.­

Iina myöntää, ettei hän enää tässä elämäntilanteessa lähtisi Putouksen normaaleille kausille mukaan. Ennen Allstars-ohjelmaa Iina oli mukana Putouksessa kausilla 2–5, eli vuosina 2011–2014. Minka puolestaan nähtiin Putouksen kahdeksannella kaudella vuonna 2017.

– Minun aikani tässä ohjelmassa oli jo. Se oli mahtavaa, ja nyt on ollut muiden juttujen aika. Tähän halusin kuitenkin lähteä yhteen jaksoon mukaan, koska oli niin tärkeä syy, Iina hymyilee.

Iina Kuustosen sketsihahmo Sui Hing Putouksen toisella kaudella 2011.­

Putous on kokenut matkan varrella muutoksia ja mukautunut aina ajan henkeen. Ensimmäisillä kausilla vitsit olivat usein nykyistä lennokkaampia ja kaksimielisempiä, kuten sarjan pitkäaikaiset fanit hyvin muistavat.

– Aikuisille oli omat vitsinsä ja lapsille omansa, nykyään tämä on entistä enemmän perheohjelma, siskokset pohtivat.

Iina Kuustosen sketsihahmo Jani-Petteri ihastutti tv:ssä 2012.­

Minka Kuustosen Ratiomies Kari Muronen hauskuutti katsojia vuonna 2017.­

Siskokset tukevat toisiaan suorassa lähetyksessä, aivan kuten tekevät muutenkin. Vaikka paljon aikaa toistensa kanssa viettävät Iina ja Minka tuntevat toisensa läpikotaisin, he paljastavat saavansa lavalla aina toisistaan jotain uutta irti.

Minka ja Iina Kuustonen käyvät yleensä katsomassa toistensa esitykset ennen ensi-iltaa.­

– Minkan ilmaisu on kirkasta ja puhdasta, hän näyttelee aina tarkasti. Käymme katsomassa toistemme esitykset ennen ensi-iltaa ja annamme niista palautetta. Minun ruutuvihkoni on yleensä tyhjä, koska olen aina niin yllättynyt siitä, miten hyvä Minka on, Iina kehuu.

– Voi kiitos, olen tosi otettu, Minka kiittelee.

– Vaikea edes sanoin kuvailla, miten paljon ihailen Iinan hauskuutta ja ilmaisun syvyyttä. Iinalla on äärettömän laaja kirjo, millä kaikilla tavoin osaat näytellä ja hypätä rooliin kuin rooliin, Minka kehuu hymyillen.

– Maksoin tuosta kommentista etukäteen, Iina kuittaa.

Putous Allstarsin ensimmäinen suora lähetys nähdään MTV3-kanavalla lauantaina 19.9. klo 19.30 alkaen