IS näyttää suorana: Jope Ruonansuulle pidetään poikkeuksellinen muistokonsertti – järjestäjät haastavat Vesa Keskisen

Lahdessa järjestetään lauantaina poikkeuksellinen muistokonsertti, jossa muistellaan 56-vuotiaana kuollutta Jope Ruonansuuta. Konsertin tuotot ohjetaan Ruonansuun perheelle.

Heinäkuussa 56-vuotiaana kuolleen taiteilijalegenda Jope Ruonansuun kunniaksi järjestetään lauantai-iltana muistokonsertti, jonka is.fi näyttää suorana lähetyksensä kello 19 alkaen. Konsertin voi katsoa myös Suomen moottoripyörämuseon Facebook- ja Youtube-kanavilta.

Muistokonsertti järjestetään Lahden moottoripyörämuseon Ace Cafe -ravintolassa. Paikalle on kutsuttu suuri joukko Ruonansuun ystäviä ja läheisiä, ja esiintymään saapuu nimekkäitä suomalaismuusikoita, muun muassa Danny ja Vicky Rosti. Ennen varsinaisen konsertin alkamista konserttivieraat nauttivat klo 17 alkavan illallisen.

Konsertin tuotto lahjoitetaan Ruonansuun perheelle. Yksi tapahtuman järjestäjistä on Ruonansuun entinen kollega ja muun muassa Jopet Show’n näyttelijä Mika Räinä. Konsertin käsikirjoittanut Räinä vinkkaa, että parista sadasta lipusta on vielä muutama kappale jäljellä. Alun perin tapahtumasta oli tarkoitus järjestää suurempi, mutta koronan vuoksi näin ei tehty.

Räinä tutustui Ruonansuuhun 2004 ja miehille muodostui lämmin ja läheinen ystävyyssuhde.

– Jopen persoona näkyy konsertissa vahvasti. Normaalisti muistokonserteissa mennään vieraileva artisti edellä. Tahdoin täysin päinvastaisen näkökulman ja tahdoimme kertoa tarinoita Jopesta. Ilta tulee olemaan täynnä lämminhenkisiä ja koskettavia muistoja Jopesta.

Ennen jokaisen artistin lavalle astumista illan juontajat Jarkko Tamminen ja Miia Nuutila kertovat jonkin tarinan artistista ja Ruonansuusta.

– Kaikki ovat olleet tässä lämminhenkisesti mukana ja tahtoneet tehdä kunniaa Jopelle sekä auttaa Jopen Mari-leskeä ja parin 4- ja 10-vuotiaita lapsia, Räinä sanoo ja jatkaa:

– Heillä on tällä hetkellä hieman haastavaa, sillä Jope oli perheen elättäjä ja huolehti perheen taloudesta kuolemaansa saakka. Kun yhtäkkiä tällainen tragedia iski, tulivat sen mukana myös yllättävät taloudelliset seikat.

Räinä kertoo, että he ovat muiden järjestäjien kanssa jatkuvasti konsultoineet Ruonansuun Mari-leskeä konsertin edistymisestä.

– Mari on ollut todella onnellinen ja innoissaan siitä, että me järjestämme tällaisen tilaisuuden, Räinä sanoo.

Räinä kertoo itse odottavansa illalta eniten tunteikkuutta ja vilpitöntä muistelua.

– Tätä on ollut ihana tehdä, koska koko ajan Jopesta on tullut vastaan tiedonmurusia, jotka vähän hymyilyttävät ja itkettävät.

Tilaisuudessa nähdään myös jotain, mikä poikkeaa suuresti useimmista muistokonserteista: siellä nimittäin käynnistetään huutokauppa. Kyseisessä huutokaupassa kaupan pannaan”jormula” eli Jope Ruonansuun itsensä suunnittelema formula-auto.

– Lähtöhinta jormulalle on 8000 euroa, joka on naurettava summa, sillä se on maksanut moninkertaisesti enemmän, Räinä sanoo ja heittää saman tien ilmoille julkisen haasteen:

Räinä kertoo huutokaupan jatkuvan huuto.net-verkkosivulla kahden viikon ajan.

– Jormula kyllä sopisi hienosti myös Tuurin kyläkauppaan vetonaulaksi, sillä voisi ajeluttaa asiakkaita tai pitää näytillä. Nyt on aika näyttää, kenellä on ylimääräistä massia, Räinä naurahtaa ja painottaa, että myös jormulasta saatavat eurot menevät kaikki Ruonansuun perheelle.

Konsertti on ilmaisesti kaikkien katsottavissa, mutta striimin katsojat voivat tukea Jope Ruonansuun perhettä vapaaehtoisella maksulla. Maksua vastaan saa Suomen Moottoripyörämuseon pääsylipun. Lisätietoja Suomen moottoripyörämuseon Facebook-sivuilta.