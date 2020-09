Hollywood-tähti lätkäisi vahingossa Instagramiin kuvan sukuelimistään – kollega kuittasi kömmähdyksen jäätävällä heitolla

Hollywood-näyttelijä Chris Evansin intiimi kuva päätyi valtavan yleisön eteen viikonloppuna.

Marvel-tähti Chris Evansille, 39, sattui viikonloppuna sosiaalisessa mediassa kiusallinen moka, joka päätyi lopulta otsikoihin ympäri maailmaa. Evans nimittäin julkaisi Instagram-tilinsä tarinoissa kuvan, joka ei luultavasti ollut tarkoitettu somekansan silmille ja joka paljasti näyttelijästä hieman liikaa.

Evans julkaisi tilillään The Mirrorin mukaan videon, jonka lopussa vilahti hänen puhelimensa kameran kuva-arkisto. Tarkkasilmäiset fanit huomasivat nopeasti, että yhdessä kuvista komeili, mitäpä muutakaan kuin penis. Evans julkaisi siis reilulle kuudelle miljoonalle seuraajalleen vahingossa kuvan sukuelimestään.

Näyttelijä tajusi mokansa nopeasti ja poisti klipin tililtään. Vahinko oli kuitenkin ehtinyt jo tapahtua, sillä kuvan nähneet fanit raportoivat siitä ahkerasti somessa.

Tieto Evansin kömmähdyksestä tavoitti nopeasti myös hänen kollegansa Mark Ruffalon, joka heitti lisää vettä myllyyn twiittaamalla ystävänsä mokasta.

– Veli, niin kauan kuin Trump on vallassa, ei ole MITÄÄN, mitä voisit tehdä nolataksesi itsesi. Katso... hopeareunus! Ruffalo kuittaili ystävälleen.

Pian myös Evansin pikkuveli Scott Evans riensi kuittailemaan peniskuvasta.

– Olin offlinessa somesta eilisen. Eli. Mitä missasin? hän vinoili.

Evans itse päätti käyttää saamansa huomion hyödyksi ja julkaisi pari päivää kiusallisen mokansa jälkeen nokkelan twiitin.

– Nyt kun minulla on huomionne... ÄÄNESTÄKÄÄ 3. marraskuuta, hän totesi Yhdysvaltain presidentinvaaleihin viitaten.

Evans kommentoi kömmähdystään myös The Tamron Hall Show -ohjelmassa tiistaina.

– Tapahtuiko jotain tänä viikonloppuna? hän kyseli muka autuaan tietämättömänä.

Näyttelijä myönsi kuitenkin oppineensa paljon mokastaan ja kiitteli fanejaan saamastaan tuesta.

– Katsoppas, se oli mielenkiintoinen viikonloppu täynnä oppitunteja, paljon opettavaisia hetkiä. Tiedätkö, asioita tapahtuu, se on noloa, sinun täytyy jatkaa eteenpäin. Minun on sanottava, että minulla on aika fantastisia faneja, jotka tulivat tuekseni heti ja se oli todella, todella mukavaa.

39-vuotias Chris Evans tunnetaan muun muassa Fantastic Four -elokuvista ja hänet on nähty Kapteeni Amerikkana samannimisissä elokuvissa.