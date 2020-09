BBC:n juontajien palkat pamahtivat julki ja saivat katsojat raivon valtaan – tienestit moninkertaisia pääministeriin verrattuna

Britit eivät sulata sitä, miten suuria summia maan yleisradioyhtiö BBC:n tähdet tienaavat.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on tunnettu kansainvälisesti, ja monia sen ohjelmia esitetään myös muualla maailmassa. Osa BBC:n ohjelmien juontajista on maailmanlaajuisia julkkiksia, kun taas osa lähinnä brittien tuntemia tv- ja radiopersoonia. Moni heistä kuitenkin tienaa uskomattomia summia, jotka paljastuivat tällä viikolla BBC:n julkaisemassa raportissa.

BBC tiistaina julkaistu vuotuinen raportti paljastaa, että osa juontajista tienaa jopa yhdeksän kertaa sen, mitä Britannian pääministeri.

Eniten tienaa radiojuontaja Zoe Ball, jonka vuotuiset tulot olivat lähes 1,5 miljoonaa euroa. Ball tunnetaan muun muassa BBC Radio 2 -kanavan aamuohjelmasta, joka kerää noin 8,2 miljoonaa kuuntelijaa. Ball on juontanut myös BBC Radio 1:n aamuohjelmaa sekä esiintynyt Britannian Tanssii tähtien kanssa -kisassa.

Zoe Ballin tulot kummastuttavat Britanniassa, sillä niiden kerrotaan koostuvan lähinnä hänen juontamasta aamuohjelmastaan.­

Nykyään hän juontaa sen spin-off sarjaa Strictly Come Dancing: It Takes Two. Kyseisen sarjan tienestit eivät kuitenkaan näy hänen kokonaisansioissaan, sillä sen tuottaa BBC Studios, joka lasketaan mainosrahoitteiseksi kokonaisuudeksi.

Toisiksi eniten BBC:n juontajista tienaa ex-jalkapalloilija Gary Lineker, joka tunnetaan muun muassa Match of the Day -ohjelmastaan sekä Valioliigan ja FA Cupin ruutukasvona. Lineker tienasi BBC:n mukaan viime vuonna yli 1,9 miljoonaa euroa, mutta suostui 23 prosentin palkanalennukseen uuden sopimuksensa myötä ja putosi siksi Ballin taakse.

Gary Lineker on entinen jalkapalloilija, joka tunnetaan nykyään useiden futisohjelmien ruutukasvona.­

Kolmanneksi eniten tienaa omaa keskusteluohjelmaansa luotsaava Graham Norton, jonka ansiot ovat BBC:n mukaan noin 795 000 euroa.

Graham Nortonin keskusteluohjelmaa esitetään myös Ylellä.­

The Mirror huomauttaa, että suurin osa BBC:n tähtijuontajista, peräti 76 kappaletta, tienaa huomattavasti Britannian pääministeri Boris Johnsonia enemmän. Pääministerin palkka on noin 150 000 puntaa eli noin 165 000 euroa. Summa kuulostaa pikkurahalta esimerkiksi Ballin ansioihin verrattuna.

BBC:n kovat palkat saivatkin tv-katsojilta tylyn tuomion. Moni totesi muun muassa Twitterissä, että yleisradioyhtiön ruutukasvoille ja radiojuontajille maksetaan aivan liian suurta palkkaa veronmaksajien pussista.

– Kenenkään BBC:llä työskentelevän ei pitäisi ansaita enemmän kuin pääministeri. On täysin järjetöntä, että jalkapallon kohokohtien juontaja tai joku, joka juontaa ohjelmaa Radio 2:lla, ansaitsee enemmän kuin ihmiset, joiden päätöksillä on elämän tai kuoleman seuraukset maalle, eräs tuohtunut Twitter-käyttäjä toteaa.

– Ei mitään hänen persoonaansa vastaan, mutta voisiko joku pliis selittää, miksi Zoe Ball on 60 kertaa tyttäreni arvoinen, joka on hoitaja terveydenhuollon teho-osastolla, toinen hämmästelee.

Moni myös ihmetteli, miksi Ball on saanut palkankorotuksen, kun hänen ohjelmansa kuuntelijat ovat pudonneet melkein miljoonalla.

– Britannian keskipalkka on 35 000 (38 000 euroa), pääministerille maksetaan noin 150 000 (165 000 euroa) vuodessa. Yhdysvaltain presidentti tienaa 400 000 dollaria (339 000 euroa) vuodessa. Ovatko Gary Lineker ja Zoe Ball yli miljoonan arvoisia? eräs kommentoija tylyttää.

Suomessa tv- ja radiojuontajien palkat liikkuvat huomattavasti pienemmissä summissa kuin Britanniassa. Vuoden 2018 verotietojen mukaan Suomen kovapalkkaisin tv-juontaja oli Tuomas Enbuske, joka tienasi tuolloin 223 996 euroa ansiotuloa ja 6750 euroa pääomatuloa. Roope Salminen puolestaan tienasi 190 111 euroa.