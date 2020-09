Näin Roope Salminen kommentoi tuomiotaan – kertoo Instagramissa näkemyksensä syytteeseen johtaneista tapahtumista

Roope Salminen kertoo Instagramissa valittavansa tuomiostaan.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi juontaja, laulaja ja näyttelijä Roope Salmisen perjantaina 70 päiväsakkoon pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Salmisen tuomio liittyy iltaan, jonka hän vietti jutun asianomistajan kanssa elokuussa 2015.

Salminen julkaisi välittömästi tuomion tulon jälkeen Instagram-tilillään pitkän tekstin, jossa hän avaa tapahtumia ja kommentoi oikeuden päätöstä.

– Helsingin käräjäoikeus päätyi tuomiossaan tänään ratkaisuun, että olen iltapäivällä 21.8.2015 käskenyt sekä avustanut naishenkilöä riisuutumaan ja tämän jälkeen mennyt hänen kanssaan samaan sänkyyn nukkumaan. Tämä on oikeuden mukaan tapahtunut naisen humalatilaa hyväksi käyttäen. Minulle on tuomittu teosta 70 päiväsakkoa. Lisäksi minut on velvoitettu maksamaan asianomistajalle 1000 euroa vahingonkorvauksia, Salminen kirjoittaa Instagramissa.

Salminen kertoo julkaisussaan, että hän aikoo valittaa tuomiosta, sillä ei koe painostaneensa asianomistajaa oikeuden kuvailemalla tavalla.

– Jokaisella ihmisellä on täysin kiistaton ja ehdoton oikeus keholliseen itsemääräämisoikeuteen ja siihen, ettei häntä painosteta minkäänlaiseen seksuaaliseen tekoon. Kunnioitan tätä ehdottomasti. Tässä tapauksessa olen viettänyt yhteisymmärryksessä aikaa asianomistajan kanssa sekä edellisenä iltana jatkoilla että kyseisenä iltapäivänä hänen asunnollaan, mutta en ole painostanut häntä riisumaan itseään, riisunut häntä tai painostanut nukkumaan kanssani. Tämän vuoksi valitan tuomiosta.

Salminen toteaa myös aikovansa keskittyä nyt yksityiselämäänsä.

– Oikeusprosessin jatkumisesta huolimatta pyrin jatkamaan elämääni keskittymällä olemaan paras kollega, läheinen ja isä, mikä osaan olla.

Helsingin käräjäoikeuden asiakirjojen mukaan Salminen vietti elokuussa 2015 iltaa ja yön yhdessä jutun asianomistajan kanssa.

Syyttäjän mukaan Salminen meni asianomistajan kanssa asunnolleen ja saattoi tämän nukkumaan voimakkaan päihtymystilan vuoksi. Syyttäjän mukaan Salminen meni hetkeä myöhemmin makaamaan asianomistajan kanssa samaan sänkyyn, otti pois päällys- ja alushousunsa sekä käski ja avusti asianomistajaa riisumaan päällys- ja alushousunsa. Syyttäjän mukaan Salminen makasi sängyssä ilman housuja asianomistajan takana niin sanotussa lusikka-asennossa, eikä asianomistaja kyennyt puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan päihtymystilansa vuoksi.

Salminen on oikeuden mukaan kiistänyt syytteen. Hän kiistää käyttäneensä hyväksi asianomistajan päihtymystilaa tai kohdistaneensa tähän seksuaalisia tekoja, jotka olisivat olennaisesti loukanneet tämän itsemääräämisoikeutta.

Roope Salminen on noussut viime vuosina yhdeksi Suomen suosituimmista juontajista. Hänet on nähty muun muassa Putous-suosikkiohjelmassa sekä useissa muissa viihdeohjelmissa.