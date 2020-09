Svenska Teatern peruu kaikki kevään Maija Poppanen -musikaalin näytökset – koronapandemia kolahti teatteriin kovaa

Svenska Teatern -teatteri tiedotti perjantaina, että se joutuu perumaan Mary Poppins eli Maija Poppanen -musikaalin esitykset ensi keväältä. Korvaavat esitykset nähdään ensi syksynä ja keväällä 2022.

Koronapandemia on kolahtanut kovaa muun muassa teatterialaan. Svenska Teatern tiedotti perjantaina, että se joutuu vallitsevan tilanteen vuoksi tekemään suuria muutoksia ohjelmistoonsa.

Teatterin tiedotteen mukaan sen hallitus päätti torstaina ottaa käyttöön johdon valmisteleman uuden suunnitelman, jonka mukaan alkavan näytäntökauden ohjelmisto ja ensi syksyn suunnitelmat kokevat muutoksia.

Teatterin mukaan suurimmat muutokset koskevat etenkin Mary Poppins -musikaalia, jonka 94 keväälle suunniteltua näytöstä perutaan ja siirretään syyskaudelle 2021 ja keväälle 2022. Kaikki tämän syksyn näytökset esitetään kuitenkin suunnitellusti.

– Svenska Teaternin keskeisin tehtävä on tarjota mielenkiintoisia ja monipuolisia teatterielämyksiä. Näin teemme myös näiden muutosten jälkeen. Mutta meidän on ollut pakko arvioida tilanne uudelleen, jotta voimme turvata kestävän ja monipuolisen ohjelmiston vaarantamatta kuitenkaan teatterin taloutta liikaa, teatterinjohtaja Joachim Thibblin kertoo Svenska Teaternin tiedotteessa.

– Käytännössä muutokset ovat tarpeen siksi, että Mary Poppins -musikaali on valtava tuotanto ja Teatterin talous ei yksinkertaisesti kestä sataa musikaalinäytöstä nykyisillä ja odotettavissa olevilla yleisörajoituksilla, hän jatkaa.

Mary Poppins saa ensi-iltansa 3. lokakuuta ja sitä esitetään syyskaudella 26 kertaa salissa, jonka paikkamäärä on rajoitettu. Musikaalin kaikki kevätkaudelle suunnitellut esitykset siirretään syyskaudelle 2021 ja keväälle 2022. Jo lipun ostaneille asiakkaille ilmoitetaan seuraavan kauden uudet esityspäivät.

Lisäksi muutoksia kokevat kolmesti esitettävä Tove Jansson – visdiktaren -lauluilta, joka siirtyy AMOS-näyttämöltä Suurelle näyttämölle. Teatterin näyttämölle palaavat ensi keväänä Asko Sarkolan tähdittämä Pappan, jonka uusintaensi-ilta on tammikuussa sekä The Play That Goes Wrong, jonka uusintaensi-ilta nähdään helmikuussa.

Teatterin johto pahoittelee tiedotteessa muutosten vaikutuksia määräaikaiseen henkilökuntaan ja freelancereihin, joita on kaikkiaan 60 henkilöä.

– Teemme kaikkemme, jotta voimme palkata freelancerit uudelleen, kun musikaali palaa ohjelmistoon syksyllä 2021, sanoo Thibblin.

Teatterin jättisatsaus Mary Poppins sai ensi-iltansa Lontoossa 2004, jonka jälkeen se on nähty myös New Yorkin Broadwaylla. Se perustuu P.L. Traversin kirjoihin sekä klassiseen Walt Disney -elokuvaan.