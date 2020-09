Kanye Westin perustelut presidentiksi pyrkimiselle ovat olleet hähmäisiä.

Kanye West, 43, on ollut runsaasti otsikoissa ilmoitettuaan tahtovansa asettua ehdolle Yhdysvaltain presidentiksi. Hän on myös viime aikoina kohauttanut useilla tempauksillaan, kuten julkaissut Twitterissään videon, jossa hän virtsaa Grammy-palkintonsa päälle.

Mitä tulee hiphop-tähden presidenttikampanjaan, mies on nyt pyytänyt kampanjahenkilöstään pidättäytymään haureuden harjoittamisesta avioliiton ulkopuolella, Westin ehdokkuutta tukevat henkilöt kertovat The New York Timesin mukaan.

Miljardööri ja muotimoguli on tehnyt selväksi sen, että hän uskoo lopulta tulevansa presidentiksi. The New York Timesin kanssa käydyissä puhelinkeskusteluissa ja viestiketjuissa hän ei kuitenkaan oikein osaa sanoa, mitä hän haluaisi tehdä, mikäli hänet valittaisiin.

West haluaa, että kouluissa rukoillaan ja että valtio tukisi enemmän uskonnollisia ryhmiä. Hän on myös puhunut muun muassa poliisijärjestelmän uudistamisesta sekä kotitalouksien ja opintolainojen velan vähentämisestä, mutta NY Timesin mukaan hänen tavoitteensa ovat jääneet melko abstrakteiksi.

Hän sanoo vastustavansa aborttia, mutta ei kuitenkaan kieltäisi sitä.

– Niin ei voi tehdä. En halua kieltää mitään tai osoittaa sormella ketään, Kanye West sanoi NY Timesin puhelinhaastattelussa.

Sen sijaan hän sanoi tukevansa ”raha-avustusta sitä kaipaaville perheille, orpokotien perustamista sekä yhteisöjen ja kaupunkien uudelleensuunnittelua perheiden tukemiseksi”.

Lehti pyysi miestä tarkentamaan vastauksiaan, mutta mies totesi perään, että hänen pitäisi työstää uutta albumiaan.

Räppäri on aiemmin tunnettu istuvan presidentin Donald Trumpin näkyvänä kannattajana.­

Äänestäjät hämillään

Julkisuustempauksistaan tutun miehen ehdokkuus on hämmentänyt äänestäjiä sekä faneja. West on sanonut perustavansa uuden poliittisen puolueen, jonka nimi on ”Birthday Party” eli ”syntymäpäiväjuhlat”. Syynä on Westin mukaan se, että sitten kun hän voittaa vaalit, on kaikkien ihmisten syntymäpäivä.

Westin ehdokkuus on puhuttanut Yhdysvalloissa jo senkin takia, että hän on kertonut avoimesti kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään.

Kanye West ilmoitti heinäkuun alussa päätöksestään lähteä mukaan USA:n presidentinvaalikisaan.

– Meidän on nyt toteutettava Amerikan lupaus luottamalla Jumalaan, yhdistämällä visiomme ja rakentamalla tulevaisuutemme. Pyrin Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi. #2020VISION, West twiittasi.

West on tällä hetkellä ehdolla 12 osavaltiossa. Hän koki takaiskun viime perjantaina, kun tuomari Wisconsinissa totesi hänen ilmoittautumisensa myöhästyneen yhdellä minuutilla.

Räppärin presidenttikampanja on herättänyt keskustelua.­

Puoluekannaltaan republikaaniksi tunnustautuneen Westin on tunnettu istuvan presidentin Donald Trumpin näkyvänä kannattajana, mutta hän on kertonut pyörtäneen päänsä eikä tue enää Trumpia.

Kanye West ei ole ainoa julkkis sekoittamassa USA:n presidentinvaaleja. Myös miljardiomaisuuden koonnut entinen lapsitähti Brock Pierce on ehdolla. Pierce ei usko voittavansa vaaleja mutta näkee silti reitin Valkoiseen taloon.

Kohuja toisen perään

West julkaisi keskiviikkona kuohuttavan videon, jossa hän virtsaa antaumuksella pöntössä kelluvan Grammy-palkintonsa päälle. Westille on myönnetty uran aikana peräti 21 Grammy-palkintoa.

Kyseessä oli Westin mukaan kannanotto levy-yhtiöille, joilta räppäri haluaisi lunastaa takaisin oikeudet musiikkiinsa.

– Luottakaa minuun. Minä en aio lopettaa, West kirjoitti videopätkän yhteydessä.

Pian Westin ystävä Rick Fox kertoi virallisella Twitter-tilillään, että Kanye West on hyllytetty palvelusta väliaikaisesti. NBC:n mukaan hyllyttäminen johtui kuitenkin siitä, että West oli jakanut Twitterissään Forbes-lehden toimittajan puhelinnumeron. TMZ:n mukaan puhelinnumeron yhteydessä oli raju viesti.

– Jos joku faneistani haluaa soittaa tälle valkoista ylivaltaa kannattavalle... West kirjoitti puhelinnumeron kera.

Yksityistietojen levittäminen ei ole sallittua Twitterissä. Twiitti poistui nopeasti, ja sen tilalle ilmestyi teksti, jossa kerrottiin twiitin rikkovan palvelun sääntöjä.

West näyttää jo saaneen Twitterin käyttöoikeuden takaisin, sillä hänen tililleen on päivän aikana ilmestynyt useita erikoisia päivityksiä.

Lähes kymmenen vuotta yhtä pitäneet Kim Kardashian ja Kanye West ovat eläneet liitossaan vaikeita aikoja.­

Pitkän musiikkiuran tehneen artistin viimeaikaiset tempaukset ovat herättäneet kasvavaa huolta tämän perheenjäsenissä. Hänen vaimonsa Kim Kardashianin mukaan kaksisuuntainen mielialahäiriö on aiheuttanut paljon haasteita perheen elämään.

– Kuten monet teistä tietävät, Kanyella on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Jokainen sitä sairastava tai jokainen, jonka läheinen on sairastunut, tietää, miten uskomattoman monimutkaista ja tuskallista sen ymmärtäminen on, tosi-tv-kaunotar kirjoitti Instagramissaan.