Aatelisperhe ilmiriidassa maailman tunnetuimpiin kuuluvan yrityksen perinnöstä: kaikki alkoi kreivin härskistä operaatiosta – nyt myös rakastajatar hamuaa osaansa

Saksalaisen Faber-Castellien teollisuus- ja aatelissuvun kerrotaan ajautuneen katkeraan perintöriitaan, joka uhkaa kynävalmistajan tulevaisuutta.

Tarina on kuin B-luokan saksalaisesta aatelisperhedraamasta, jonka kulissit ovat loisteliaita linnoja ja pöyhkeitä juhlia. Rikkaan suvun päämies kuolee ja jättää epämääräisen testamentin, joka synnyttää kitkerän perintöriidan hänen vanhimman poikansa ja tämän äitipuolen välille.

Syyttelyitä, selkäänpuukotuksia ja dramaattisia ongelmia. Sivuosissa äitipuolen tyttäret sekä heidän setänsä.

Paitsi että tarina on karun tosi. Sen keskipisteessä on upporikas vanha teollisuus- ja aatelissuku, jolla on jokaiselle joskus kynää tai tussia käyttäneelle tuttu nimi: Faber-Castell.

Lyijykynästä se alkoi, ja Faber-Castellin tuotteet ovat vallanneet maailmaa kirjoittamisen ja piirtämisen alalla viimeisen neljännesvuosituhannen ajan.­

Yli 250-vuotiaan kynädynastian sisäinen riitely on saksalaisen talouslehti Manager-Magazinin mukaan horjuttanut tätä Saksan perinteikkäämpiin kuuluvaa yritystä vakavasti. Tosin valopilkkujakin saattaa olla näkyvissä.

Von Faber-Castellien riitelijät ovat heränneet pelastamaan perintöään, raportoivat Manager-Magazin ja Bild vastikään julkaistuissa artikkeleissaan. Välitysmies ratkoo kiistoja, ja yhtiö on ensi kertaa historiassaan palkannut suvun ulkopuolisia ammattilaisia johtamaan liiketoimintaa.

Faber-Castellien sukulinna ja kotipaikka sijaitsee Baijerin Steinissä lähellä Nürnbergiä.­

Faber-Castellien historia tavataan aloittaa siitä, kun saksalainen Kaspar Faber valmisti ensimmäisen lyijykynän vuonna 1761 Baijerin Steinissa lähellä Nürnbergia. Alkoi kasvu yhdeksi maailman suurimmaksi kynien, värikynien ja toimistotarvikkeiden tuottajaksi, jolla on nykyisin liki 8 000 työntekijä, 14 tehdasta ympäri maailmaa ja liiketoimintaa sadassa maassa.

Castell lisättiin sukunimeen naimakaupan jälkeen 1800-luvun lopussa. Kaupan päällisinä tuli aatelistitteli, ja sukupuuhun alkoi versoa kreivejä ja kreivittäriä. Suvulla on omistuksessaan merkittäviä taideaarteita, joita lainataan museoihin ympäri Saksaa.

Von Faber-Castellit ovat siis paitsi osa Saksan taloudellista menestystarinaa myös vanhaa ylimystöä, joka historian kuohuissa on säilyttänyt etuoikeutetun asemansa. Yrityksen kahdeksannessa sukupolvessa kreivi Anton-Wolfgang von Faber-Castell johti perheyritystä ”yksinvaltiaana” neljä vuosikymmentä aina kuolemaansa vuonna 2016 asti.

Faber-Castellin kynäimperiumia johti vuosikymmeniä menestyksekkäästi perheen patriarkka, koko nimeltään Anton-Wolfgang Lothar Andreas Graf von Faber-Castell. Hän jätti jälkeensä testamentin, jonka seurauksena jälkipolvi ajautui katkeraan valtataisteluun.­

Siemen yhdeksännen sukupolven ongelmille kylvettiin 1980-luvulla, kun railakas kreivi sai ensin aviottoman pojan luxemburgilaissyntyisen Carla Lameschin kanssa, mutta rakastui sitten Yhdysvaltain-matkallaan Chanel-muotitalon amerikkalaiseen markkinointijohtajaan Mary Hoganiin. Kreivi toteutti erikoisen operaation, kun hän vei ensin vihille poikansa äidin Las Vegasissa ja erosi saman tien: näin hän varmisti pojalle täyden perintöoikeuden tulevaisuudessa. Kreivitär Maryn kanssa hän avioitui 1987, ja he saivat kolme tytärtä.

Yrityksen vaikeuksista on syytetty leskikreivitär Marya, joka poseerasi miehensä kanssa poikapuolensa häissä 2012.­

Kreivi Anton-Wolfgang vaimoineen ja lapsineen poseerasi seurapiirikuvissa näennäisen iloisena ja yhtenäisenä perheenä. Ennen kuolemaansa perheen patriarkka myös jakoi yrityksen osakkeista neljälle lapselleen tasaosat 22,5 prosenttia kullekin. Loput 10 prosenttia ovat muiden sukulaisten hallussa.

Manager-Magazinin saamien tietojen mukaan varsinainen riidankylväjä oli kuitenkin kreivin testamentin määrittämä päätösvaltaisten ns. ”kultaisten osakkeiden” jako. Anton-Wolfgang halusi, että perheyrityksen ehdoton päätäntävalta säilyy yksissä käsissä, ja testamentin mukaan kolme luottamushenkilöä nimeävät kymmenen vuoden kuluessa henkilön, joka saa osakkeista 50 prosenttia, plus yhden lisäosakkeen, mikä takaa äänienemmistön.

Tuskin oli kreivi ehtinyt kuolla, kun jo riideltiin. Kreivin pojan Charlesin, 40, mukaan hänen pitäisi olla vallanperijä, koska se oli isän perimmäinen tahto. Leskikreivitär Mary von Faber-Castell, 68, kiistää tämän. Kreivitär on myös yksi valinnan tekevistä luottamushenkilöistä ja keskeisessä asemassa yhtiön hallituksessa, jossa Charles puolestaan ei ole. Manager-Magazinin mukaan kreivitär Mary haluaisi jakaa valtaa yhtiössä myös omille tyttärilleen Katharinalle, 32, Sarahille, 24 ja Victorialle, 24.

– Se on myrkyllinen cocktail epäluottamusta ja muutoksen pelkoa. Kahdessa tai kolmessa vuodessa yhtiö on saneerauskunnossa, kommentoi nimettömänä esiintynyt entinen yhtiön johtohenkilö Manager-Magazinille.

Vuonna 2011 Faber-Castellit juhlistivat perheyrityksen 250-vuotista taivalta Nürnbergissä. Kreivi Anton-Wolfgang poseerasi yhdessä tyttäriensä Victorian, Sarahin ja Katharinan sekä vaimonsa Maryn kanssa.­

Isänsä paikan yrityksen johdossa haluava kreivi Charles von Faber-Castell vei vihille morsiamensa Melissan toukokuussa 2012 sukulinnassa järjestetyissä unelmahäissä.­

Taloustiedot tukevat väitettä: liikevaihto on lehden mukaan pudonnut kolmessa vuodessa 667 miljoonasta eurosta 555 miljoonaan, tulos on sulanut 62 miljoonasta arviolta reiluun kolmannekseen. Kilpailijat ovat alkaneet syödä markkinaosuutta, tehtaita väitetään vanhanaikaisiksi. Syyttävä sormi osoittaa leskikreivittäreen.

– Hän kokee miehensä perinnön velvoittavan ja puuttuu kaikkeen ja pelkää menettävänsä kontrollin. Sen seurauksena hankalia asiakokonaisuuksia ei käsitellä eikä päätöksiä tehdä. Investoinnit seisovat, nimetön lähde kuvaili.

Sanojen tukena on pitenevä lista johtajia, jotka ovat jättäneet yhtiön omistajien valtakamppailun tuoksinassa. Viime maaliskuussa toimitusjohtajaksi nimettiin Kühne-ruokajätin johdosta rekrytoitu Stefan Leitz, jonka tehtävänä on nyt palauttaa yhtiö kasvu-uralle. Bildin mukaan myös koronakriisistä saattaa koitua helpotusta, sillä sen on kerrottu lisänneen myyntiä voimakkaasti, kun ihmiset ovat haalineet Faber-Castellin tuotteita saadakseen tekemistä koteihinsa.

– Faber-Castell on uskomattoman vahva globaali merkki ja sillä on vielä paljon potentiaalia. Talveen mennessä työstämme strategian sen nostamiseksi, lupasi Leitz Manager-Magazinin mukaan.

Faber-Castellien suku on täynnä kreivejä ja kreivittäriä. Kuvassa kreivi Anton-Wolfgangin veljenpoika Patrick äitinsä ja vaimonsa kanssa serkkunsa häissä.­

Aatelisperheen kulisseissa on kuitenkin kuohunut siihen malliin, ettei se lupaa hyvää sovulle päätäntävallasta.

Kreivi Charlesin oli määrä ottaa vastuulleen yhtiön Euroopan- ja Pohjois-Amerikan toiminnot, kunnes hänen sisarpuolensa Katharina – ainoa tyttäristä, jolla on toistaiseksi työkokemusta yhtiöstä – haukkui velipuolensa ”kyvyttömäksi rahantuhlaajaksi”. Kreivitär Maryn kerrotaan estäneen Charlesin ylennyksen. Mutta myöskään Katharina ei ole osoittanut toistaiseksi kykyjä, jotka oikeuttaisivat nostamaan häntä kohti yhtiön johtoa.

Tarinaa täydentää vielä kreivi Anton-Wolfgangin veljen, yhtiön Aasian-toimintoja johtaneen Andreas von Faber-Castellin, 74, poispotkiminen yhtiöstä vuonna 2016, jolloin riidat ensi kertaa pulpahtivat julkisuuteen. Vaikka aatelissuku on muuten pyrkinyt pitämään kiistansa visusti poissa julkisuudesta, Andreas ei ole kursaillut lausuntojen antamisessa. Häneltä on Manager-Magazinin mukaan tulossa kirja, jolla on paljon puhuva työnimi: Rikkinäiset kynät.

– Olen pahoillani, että veljelläni ei ollut elinaikanaan rohkeutta nostaa poikaansa Charlesia johtoasemaan Maryn tahdon vastaisesti, Andreas von Faber-Castell kommentoi vuonna 2016 Bildille.

– Marylle merkitsee vain raha. Mutta kun pyhä dollari hallitsee, on yritys vaarassa.