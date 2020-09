Melrose Place -sarjasta tuttu näyttelijä tuomittiin taposta kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen

Korkein oikeus tuomitsi Amy Locanen kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen vuonna 2010 tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa kuoli 60-vuotias nainen.

1990-luvun hittisarjassa Melrose Placessa Sandy Harlingia näytellyt Amy Locane tuomittiin vuonna 2010 törkeästä taposta ja pahoinpitelystä, kun hän oli osallisena kuolemaan johtaneessa autokolarissa Montgomeryssä, New Jerseyssä.

Useita viinilasillisia juonut Locane ajoi päin kääntymässä ollutta autoa, jolloin autossa matkustajana ollut 60-vuotias nainen kuoli ja naisen aviomies loukkaantui. Locane vapautettiin vankilasta vuonna 2015. People-lehden mukaan hänet tuomittiin vankilaan helmikuussa 2013. Kolarissa kuolleen naisen lähiomaiset ovat vaatineet Locanelle pidempää rangaistusta.

Tapausta on käsitelty korkeimmassa oikeudessa ja eilen torstaina 48-vuotias Locane tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen, kertoo People.

Amerikkalaislehden mukaan Locane esiintyi oikeudessa katuvaisena ja pyysi anteeksi uhrin perheeltä. Uhrin aviomies Fred Seeman puolestaan kertoi oikeudelle Locanen aiemmin vähätelleen tapahtunutta.

– Teit päätöksen juoda ja ymmärsit, ettet ole ajokunnossa. Silti et hankkinut kyytiä. Jos et olisi istunut ratin taakse tuona yönä, tätä ei olisi koskaan tapahtunut, uhrin aviomies puhutteli näyttelijää.

Locanen asianajaja James Wronko sanoo Peoplelle olevansa järkyttynyt siitä, että jo kerran vankeusrangaistuksen suorittanut Locane joutuu uudelleen vankilaan samasta rikoksesta.

– Hän on ollut vapaalla jalalla viiden vuoden ajan. Hän on tehnyt kaiken, mitä häneltä on pyydetty, Wronko sanoo.

Amy Locane muistetaan Melrose Placen ohella etenkin Johnny Deppin tähdittämästä Cry-Baby -elokuvasta (1990), jossa hän näytteli naispääosaa.­

People mukaan tuomio ei ole vielä lainvoimainen ja Locanella on 45 päivää aikaa valittaa tuomiosta.

Tapausta on käsitelty oikeudessa peräti kymmenen vuoden ajan. Viimeksi vuonna 2019 Locane tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen. Locane valitti tuomiosta ja tuomio kumottiin.

Locane on kertonut julkisuudessa oikeusprosessin olleen hänelle äärimmäisen raskasta aikaa.

– Olen tehnyt kovasti töitä vuoden 2010 jälkeen raittiuteni eteen ja siihen, että sopeudun elämään vankilassa ja sopeudun elämään vankilan ulkopuolella. Takaisin vankilaan joutuminen tuhoisi kaiken työni, jota olen tehnyt tullakseni taas ihiseksi

Amy Locanen alkuperäinen tuomio herätti paljon keskustelua amerikkalaismediassa. Uhrin perhe ihmetteli, miksi Locane sai vain kolmen vuoden vankeusrangaistuksen, kun vastaavista rikoksista on yleensä annettu 10-15 vuoden tuomio.­

Locane on sanonut, ettei hän haikaile paluusta näyttelijän töihin, vaan hän on keskittynyt lapsiinsa.

– Haluan pysyä raittiina. Haluan, etteivät ihmiset tee samaa virhettä kuin minä. Haluan varoittaa nuoria humalassa ajamisen vaaroista. Kaikki luulevat, ettei näin voi käydä heille, niin luulin minäkin.