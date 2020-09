Kun Miss Plus Size -voittaja Siiri Lipiäinen tapasi ensi kerran Pauliina-rakkaansa, se oli menoa – salamarakastunut pari saa kuulla kuittailua läheisiltä

Tuore Miss Plus Size -voittaja Siiri Lipiäinen kasvoi itsevarmaksi, vaikka menneisyydessään hän sai kuulla nälvintää painonsa takia. Tietyt nimittelysanat nostavat karvat pystyyn edelleen.

Ennakkosuosikin viittaa kantanut Siiri Lipiäinen kruunattiin kesäkuussa Miss Plus Size -voittajaksi Helsingissä Hampton Bay -ravintolassa.­

Siiri Lipiäisen, 24, missivuosi on ollut kaikkea muuta kuin hän osasi odottaa. Kun hartaasti odotettu Miss Plus Size -finaali lähestyi maaliskuussa, koko Suomi suljettiin muutamassa viikossa.

Yhtäkkiä Lipiäinen joutui lomautetuksi omasta työstään ja missihaaveet joutuivat pakon edestä väistymään. Vaikka tilanne oli painajaismainen, jälkeen päin hän muistelee asiaa positiivisesti.

– Omalla tavallaan se oli mukavaa, sillä kilpailu jatkui pidempään ja ehdin saada paljon ystäviä. Yhden missifinalistin kanssa ollaan tekemisissä lähes joka päivä, Lipiäinen kertoo IS:lle.

Siiri Lipiäinen muutti Keravalta Helsinkiin rakkauden perässä.­

Lopulta missifinaali jouduttiin järjestämään kesäkuussa niin nopealla aikataululla, että osa finalisteista joutui jäämään pois.

– Voitto tuntui todella hyvältä. Olo oli niin epätodellinen, että ymmärsin voittoni vasta ehkä juhannuksen jälkeen, Lipiäinen muistelee.

Legendaariseen missikilpailuun osallistuminen on ollut tummatukkaisen kaunottaren haave jo pitkään.

– Olin ajatellut, että konsepti on aivan ihana. Fiilis vain vahvistui vielä enemmän töissä, kun olen paikallisesti päässyt vaikuttamaan ihmisiin, heidän vaatetukseen ja sitä kautta itsetuntoon.

Lipiäinen työskentelee naisten plusvaateliike Zizzissä myymäläpäällikkönä. Kesä on ollut työntäyteinen, mutta Lipiäinen on silti odottavainen sen suhteen, että missivuosi saisi arvoisensa käynnistyksen syksyllä.

– Kevät oli henkisesti tosi raskasta aikaa. Olen oikea työnarkomaani ja sitten kun piti oikeasti olla kotona, siinä oli paljon totuttelemista.

– Olen siinä mielessä ehkä omituinen, että mitä enemmän tekemistä, sen parempi. En juurikaan tarvitse omaa aikaa tai rauhaa, hän jatkaa.

Lipiäinen asuu Kalliossa yhdessä Pauliina-rakkaansa kanssa. Juuret ovat kuitenkin Keravalta, ja hän tunnustaa, että Helsinkiin muutto tuntui aluksi jopa kauhealta ajatukselta.

– Olin aluksi sitä mieltä, etten tule koskaan muuttamaan Helsinkiin. Mä olen niin lähiö, Lipiäinen nauraa.

– Lopulta olen viihtynyt hyvin. Ennen kuljin autolla kaikkialle, mutta nyt olen alkanut oppia kulkemaan julkisilla.

Rakkaus oli se syy, miksi hän lopulta joutui pyörtämään päänsä. Kun Lipiäinen tapasi Helsingissä asuvan tyttöystävänsä Pauliinan Tinderissä, salamarakastumisesta alkanut suhde eteni vauhdilla.

– Päädyin Tinderiin alun perin äitini suostuttelusta ja olin aluksi varma, ettei täältä mitään löydä. Kun Pauliina tuli vastaan, ihastuin hänen kuviinsa välittömästi ja meistä tuli match, eli pari.

Pian oli jo ensitreffit sovittuna. Lipiäinen kävi noutamassa Pauliinan kotoaan ja kaksikko meni Jumboon ravintolaan. Ilta jatkui viinilasillisten merkeissä.

– Poistin Tinderin jo samana iltana, Lipiäinen nauraa.

IS:n lukijat valitsivat Lipiäisen keväällä suosikikseen.­

Puolen vuoden seurustelun jälkeen pari muutti ensimmäiseen yhteiseen kotiin Kallioon. Seurustelua on takana jo kolme ja puoli vuotta, mutta Lipiäinen hehkuttaa arjen olevan edelleen alkuhuumaa. Pari jakaa myös yhteisen toiveen perheestä.

– Me ollaan kuulemma erittäin oksettava pari, Lipiäinen nauraa.

– Me puhutaan toisillemme tosi paljon kehuen. Lisäksi kutsun Pauliinaa hänen omalla nimellään vain, jos on joku vakavampi asia kyseessä. Muuten hän on minulle aina rakas.

Lipiäinen on jo pienestä pitäen tiennyt olleensa kiinnostuneensa sekä naisista että miehistä. Se on ollut täysin luonnollinen asia hänelle sekä myös kaikille hänen läheisilleen.

– Olen siinä mielessä tosi onnekas, että olen aina saanut vapaasti olla naisen kanssa suhteessa eikä kukaan ole koskaan kommentoinut asiaa minulle negatiivisesti.

Polku itsevarmaksi nuoreksi naiseksi ei ole kuitenkaan ollut itsestäänselvyys, sillä tausta koulukiusattuna on jättänyt jälkensä. Nykyisen omakuvan eteen on saanut tehdä paljon töitä.

– Kiusaaminen painottui ala-asteelle, mutta päätin jo varhain, että en aio välittää kiusaajien kommenteista. Kun kuljin kouluun, korvillani soi Pinkin So What.

Silti hän huomaa edelleen, että tietyt nimittelysanat nostavat karvat pystyyn.

– Olen päässyt aika hyvin yli niistä vuosista, mutta se on ottanut aikansa. Aikuisiällä kuulemani tyhmät kommentit johtuvat usein siitä, että ihmiset ei ymmärrä sanojansa.

– Tavallinen toteamus on, että ”olet ihan kaunis lihavaksi”.

Lipiäisellä on haastattelussa mukana matkalaukku, joka on täynnä erilaisia asukokonaisuuksia. Hän on jatkamassa seuraavaksi Töölöön kuvaamaan itselleen ensimmäistä malliportfoliota, joten työt kameran edessä saavat toivon mukaan pian jatkoa.

– Nautin paljon Miss Plus Size -kuvauspäivistä, kun sain viettää päivän hyvien ihmisten seurassa ja kameran edessä. Ja tietysti syödä hyvää ruokaa, hän nauraa.

Lipiäinen toivoo syksyn tuovan tullessaan lisää mallin töitä. Tulevaisuuden suhteen missikaunottarella on kunnianhimoisia unelmia media-alalla. Vaikka Lipiäinen on päätynyt kaupalliselle alalle, hän on opiskellut toimittajaksi Laajasalon opistossa.

– Rakastan erilaisia keskusteluohjelmia mielenkiintoisten vieraiden vuoksi ja että niissä pääsee oikeasti keskustelemaan. Haaveilen siitä, että minullakin olisi jonain päivänä oma talk show.