Uutuuskirja paljastaa karun seikan Hanoi Rocks -tähti Razzlen huumeidenkäytöstä – Andy McCoy antoi syntymäpäivälahjaksi heroiinipiikin

Hanoi Rocksin tähdet bilettivät lujaa 80-luvulla, ja myös traagisesti kolarissa menehtynyt Razzle tutustui koviin huumeisiin.

Razzlen, oikealta nimeltään Nicholas Dingleyn, elämä päättyi traagisesti kolarissa vain 24-vuotiaana Mötley Crüen nokkamiehen autossa.

Hanoi Rocksin riveissä rumpuja soittaneen Razzlen ura oli ennen onnettomuutta valtavassa nousukiidossa – hän eli myös viimeistä piirtoa myöten villiä ja päihteiden täyttämää rocktähden elämää.

Ari Väntäsen uutuuskirjassa Razzle – Hanoi Rocks -legendan tarina (Like 2020) paljastetaan, että meno alkoi kiihtyä varsinkin vuonna 1984, eli Razzlen viimeisenä elinvuonna.

– Siinä oli kolmannen näytöksen tunnelmaa eli tuntui, ettei sellainen meininki voinut jatkua kovin pitkään. Lontoon huumejutut alkoivat käydä kovemmilla kierroksilla, viihdekäyttö muuttui joksikin vakavammaksi. Kaikki bilettivät, Razzlen ystävä Matt Kellett kertoo Väntäsen kirjassa.

Razzle ajautui huumeiden pariin, mutta pyristeli lopulta itsensä irti heroiinikoukusta.­

Myös Razzle itse tiedosti meiningin muuttuneen rajusti suosion myötä.

– Razzle sanoi minulle kerran, että kun he olivat köyhiä, hänellä ei ollut varaa vetää mitään. Hän sanoi: ”Nyt olen pilvessä jo ennen kuin nousen aamulla sängystä ja vedän housut jalkaan. Ei mulla ole enää mitään mahdollisuuksia. Jengi antaa mulle huumeita joka paikassa”, rokkarin ystävä muistelee.

Vaikeudet alkoivat toden teolla kuitenkin vasta silloin, kun heroiini astui kuvioihin. Razzle ei ollut kirjaan haastatelluiden läheisten mukaan koskenut heroiiniin ennen Hanoi Rocksiin liittymistään. Yhtye oli hänen suuri unelmansa, eikä mikään tehnyt häntä onnellisemmaksi kuin siinä soittaminen. Samaan aikaan rocktähden elämä vei miehen mennessään.

– Andy McCoyn seurassa aika moni ajautui niihin kuvioihin. Jossain vaiheessa Hanoilla oli kai puolenkymmentä lontoolaista hepodiileriä vieraslistalla, Razzlen entinen bändikaveri Pig kertoo kirjassa.

Kirjan mukaan on erittäin todennäköistä, että juuri Hanoi Rocksin kitaristi Andy McCoy tutustutti Razzlen alun perin heroiiniin. Uutuuskirjassa kerrotaan, että McCoy olisi jopa antanut Razzlelle varsin poikkeuksellisen syntymäpäivälahjan.

– Kuulin myöhemmin luotettavasta lähteestä, että Andy antoi Razzlelle heroiinipiikin 23-vuotissyntymäpäivälahjaksi, Razzlen ystävä kertoo kirjassa.

Hanoi Rocksin kitaristi Andy McCoy sekä rumpali Razzle vuonna 1982.­

– Yksi kaverimme oli mennyt silloin käymään Razzlen luona ja huomannut, että Razzle oli näyttänyt masentuneelta. Hän oli kysynyt, mikä oli hätänä, ja Razzle oli kertonut Andyn syntymäpäivälahjasta. Se oli Razzlen ensimmäinen fiksi, ja voi olla, että silloin Razzle oli alkanut leikkiä heroiinin kanssa. Hän oli parin kuukauden ajan lievästi koukussa siihen, ystävä paljastaa.

Läheiset huolestuivat Razzlen heroiinin käytöstä, ja alkoivat pitää silmällä miehen riippuvuutta. Razzlen silloinen kihlattu Chris Bowen yritti pitää huumeidenkäyttöä kurissa.

– Razzlelle tuli tavaksi poltella heroiinia, mutta sain hänet lopettamaan sen. Sanoin, että se on joko polle tai minä, ja onneksi hän valitsi minut. Tsekkailin jatkuvasti hänen silmiään nähdäkseni, oliko hän vetänyt sitä, Bowen kertoo kirjassa.

Hanoi Rocksin laulaja Michael Monroe korostaa kirjassa, että iloisena ja hyväsydämisenä tunnettu Razzle ei ollut itsetuhoinen, vaan halusi vain juhlia siinä missä muutkin.

– Se diggasi hauskanpitämisestä ja bailaamisesta, mutta siinä oli aina kyse elämästä, ei kuolemasta. Siksi Razzle ei vajonnut niin syvälle heroiiniin kuin jotkut muut. Kyllä se testaili sitä, mutta ei ollut pahasti koukussa. Razzlen hauskanpito oli joskus tuhoisaa, mutta hän ei koskaan tarkoituksella loukannut ketään ja hän välitti faneista. Razzle kulki aina kadun valoisalla puolella ja olisi varmaan selvinnyt siitä kaikesta ehjänä, ellei onnettomuutta olisi tapahtunut, Monroe kuvailee.

Hanoi Rocks innostui fanikirjeistä vuonna 1983. Kuvassa vasemmalta oikealle Michael Mike Monroe, Nasty Suicide, Razzle, Andy McCoy ja Sam Yaffa.­

Myös Hanoi Rocksin basisti Sam Yaffa myöntää uutuuskirjassa, että yhtyeessä oli hauskaa siihen asti, kunnes heroiini astui kuvioihin. Yaffan mukaan se tapahtui jo vuonna 1983.

– Meillä oli kivaa, kunnes hepo hiipi kuvioihin. Se alkoi jo vuonna 1983, mutta seuraavana vuonna se meni uudelle tasolle. Ensin se oli ihan normaalia, koska moni frendi veti pollea ja sitä sai helpommin kuin ruohoa. Me oltiin tosi nuoria, ja kun me oltiin kuultu, että siihen jää heti koukkuun, eikä sitten jäänytkään, me vedettiin lisää. Razzlekin veti mutta tajusi pian, että hepo oli pahasta, Yaffa muistelee kirjassa.

Juhlimisesta, heroiinista ja parrasvaloista huolimatta Razzle oli alkanut syvällä sisimmässään kaivata ”normaalia” elämää. Hän avautui tunteistaan entiselle bändikaverilleen Pigille viimeisellä kesälomareissullaan Thames-joella.

– Razzle sanoi, että Hanoissa ja Andyn seurassa oleminen kauemmin kuin muutaman vuoden riittäisi tappamaan kenet tahansa. Hän oli alkanut kaivata rauhallisempaa elämäntyyliä, Pig muistelee.

Ari Väntäsen kirjoittamassa uutuuskirjassa kerrotaan, miten Razzlesta tuli maailmanmaineeseen yltänyt rumpali.­

Razzle itse avasi tuntojaan Soundsin haastattelussa kesäkuussa 1983.

– Mä vain aion katsoa, mitä tapahtuu. Haluan nähdä kuinka paljon ihmiskeho sietää. Jos selviän tästä hengissä, aion asettua aloilleni, perustaa perheen ja hankkia talon, Razzle haaveili.

Unelmat eivät koskaan toteutuneet, sillä Razzle menehtyi kolarissa joulukuussa 1984 vain 24-vuotiaana.