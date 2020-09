Julkisuutta karttaneesta Gigi Hadidista julkaistiin harvinainen raskauskuva – Bella-sisko murjaisi holtittoman vitsin pyöristyneistä vatsoista

Bella Hadid tarjosi Instagramissa pienen kurkistuksen siskonsa salattuun raskausaikaan.

Huippumalli Bella Hadid, 23, julkaisi tiistaina Instagramissa harvinaisen kuvan yhdessä raskaana olevan Gigi-siskonsa kanssa. Gigi Hadid, 25, odottaa parhaillaan esikoistaan laulaja Zayn Malikin, 27, mutta on pitänyt raskautensa visusti piilossa julkisuudelta ja elänyt viime kuukaudet hiljaiseloa.

Bella-siskon kuva onkin harvinainen kurkistus huippumallin raskausaikaan, sillä siinä hän paljastaa sirosti pyöristyneen vauvavatsansa. Myös Bella on nostanut kuvassa paitansa ylös ja esittelee omaa vatsaansa kauniilla pellolla kesäillan maisemissa. Kuvatekstissä hän vitsailee, että kuvassa on ”kaksi pullaa uunissa”.

– 11. kesäkuuta 2020. Kaksi pullaa uunissa paitsi että omani on hampurilaisesta ja Gigin Zaynista. Rakastan teitä molempia niin hiton paljon. En voi lopettaa itkemistä, Bella kirjoittaa tunteikkaasti.

Gigi on kommentoinut siskonsa julkaisemaa kuvaa leveästi virnistävillä hymiöillä sekä enkeliemojilla.

Elle-lehden mukaan Gigi Hadid on tarkoituksella vältellyt julkisuutta raskautensa aikana. Hän on julkaissut vain muutaman kuvan odotusajaltaan eikä ole paljastanut, milloin pienokaisen on määrä syntyä. Ellen mukaan onkin mahdollista, että huippumalli on todellisuudessa jo synnyttänyt lapsen kaikessa hiljaisuudessa.

Gigi Hadid kertoi aiemmin Instagramissa, että hän ei halua tuoda raskauttaan julki enempää koronapandemian vuoksi. Hän paljasti kokevansa, että ihmisillä on tällä hetkellä tärkeämpääkin ajateltavaa kuin hänen pyöristyvä vatsansa.

– Tiedän, että monet ovat ihmeissään, miksen jaa enempää, mutta olen raskaana pandemian aikaan. Raskauteni ei ole kaikista tärkein asia maailmassa tällä hetkellä. Siksi minusta on tuntunut, ettei minun tarvitse jakaa sitä kuin perheeni ja ystävieni kanssa, Gigi selitti päätöstään aiemmin Instagramissa Ellen mukaan.

– Olen ottanut paljon kuvia vatsastani ja lähettänyt niitä ystävilleni ja perheelleni. Se on ollut suloista ja todella jännittävää, ja yritän dokumentoida sen (raskauden) hyvin, koska olen kuullut monien sanovan, että kannattaa pitää huoli, ettei sitä missaa.

Gigi lupasi faneilleen, että hän tulee tulevaisuudessa julkaisemaan sosiaalisessa mediassa raskausaikansa kuvasaldoa, mutta haluaa toistaiseksi keskittyä kokemaan asian yhdessä läheistensä kanssa.

Uutinen Gigi Hadidin ja One Direction -yhtyeestä tutun Zayn Malikin perheenlisäyksestä paljastui toukokuun alussa, vaikkei pari itse kommentoinut tuolloin asiaa. Sen sijaan Hadidin äiti, Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjasta tuttu Yolanda Hadid hehkutti olevansa innoissaan tyttärensä raskaudesta.

Yolanda Hadid myös vihjasi, että lapsen laskettu aika saattaisi olla syyskuussa.

– Olen iloinen, että minusta tulee syyskuussa isoäiti, Yolanda Hadid kertoi huhtikuun lopussa.

Gigi Hadid vahvisti huhut raskaudestaan todeksi Jimmy Fallonin suositussa keskusteluohjelmassa. Hän kertoi parin olevan äärimmäisen iloinen tulevasta perheenlisäyksestä.

– Olemme todella innoissamme ja onnellisia ja kiitämme kaikkia onnentoivotuksista ja tuesta, Hadid sanoi.

Hadid ja Malik alkoivat seurustella tammikuussa 2016 ja he vahvistivat suhteensa kuukautta myöhemmin. Sittemmin pari on eronnut useaan otteeseen, mutta palannut aina yhteen.

Gigi Hadid ja hänen Bella-siskonsa tunnetaan mallimaailman tämän hetken kirkkaimpina tähtinä. Sisarukset ovat työskennelleet lukuisille maailmankuuluille muotibrändeille ja he ovat kansainvälisiä supertähtiä. Sisaruksilla on Instagramissa kymmeniä miljoonia seuraajia ja he viettävät aikaan muiden megatähtien, kuten Cara DeLevignen ja Hayley Bieberin seurassa.