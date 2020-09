Sometähti Piia Pajunen sai pysäyttävän viestin liittyen kuuden viikon ikäiseen tyttäreensä – seuraajan karut sanat aiheuttivat paniikkikohtauksen

Hyvinvointivaikuttajana tunnettu Piia Pajunen sai seuraajaltaan viestin, jossa arvosteltiin hänen äitiyttään karulla tavalla.

Fitnessurheilijana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnetun Piia Pajusen ja hänen Johannes-puolisonsa perheonni täydentyi muutamia viikkoja sitten, kun pari toivotti tervetulleeksi Eea-tyttären.

Muun muassa Gladiaattorit-televisiosarjasta tuttu Pajunen on jakanut parin lapsiperhearkea ahkerasti muun muassa omalla Instagram-tilillään. Pajusella on Instagramissa yli 58 000 seuraajaa. Hiljattain Pajunen avautui Instagram-tilinsä tarinat osiossa viesteistä, joita on saanut osalta seuraajistaan. Viesteissä on arvosteltu muun muassa sitä, miten Pajunen kasvattaa kuuden viikon ikäistä tytärtään.

– Tykkään olla avoin somessa monesta, mutta paljon jää aina avaamatta. Ihan myös siksi, että silloin kun on isoja huolia ja haasteita parasta aikaa käynnissä, niin tarvitsee ensin itse käsitellä asiaa omassa rauhassa. Silloin voimavarat on suunnattava itseensä, ei someen, Pajunen aloitti avautumisensa.

– Ja syy miksi ”avaan tällein ärsyttävästi” on ihan vaan yleisesti muistutuksena, ettei kaikilla aina ole pelkkää ruusuilla tanssimista. En jaksa myöskään antaa sellaista kuvaa, että kaikki on ihQuu. Ikinä ei voi tietää, mitä jokaisella on meneillään. Vaikka henkilö hymyilee, on reipas, saa paljon aikaan ja niin edelleen, hän pohjusti.

­

Tampereella asuva Pajunen on puhunut sosiaalisessa mediassa avoimesti suuresta surustaan, jonka hän ja hänen puolisonsa kohtasivat viime kesänä. Pajunen odotti tuolloin parin esikoista, mutta raskaus päättyi toisella raskauskolmanneksella. Pajunen kertoi Instagramin tarinat-osiossaan kuinka viime päivien sairaalavierailut ovat nostaneet pintaan kipeät muistot ensimmäisen lapsen menetyksestä.

– Ja sitten, kun kävelet päivällä sellaisia Taysin käytäviä läpi, joita tuli ravattua viime vuonna meidän pojan menetyksen yhteydessä aivan ihmisrauniona ja kaikki muistot pulpahtaa pintaan. Itketti. Ja et ole nukkunut edellisenä yönä muutenkaan, kun olet pelännyt tulevaa inhottavaa toimenpidettä. Ahdistus, Pajunen avautui Instagramissaan.

– Ja joku ilmoittaa mulle direktillä, että häntä harmittaa, kun meillä lapsi jää kuulemma ilman äidin rakkautta, lämpöä ja läheisyyttä, jota tarvitsisisi nyt eniten. Kuulemma hoidetaan lasta väärin (tai minä äitinä hoidan, isäähän ei ole koskaan olemassa). Ahdistus, pelko, itku ja tässä pelkotilassa viestin takia vielä paniikkikohtaus, Pajunen kertoi tuoreessa päivityksessään.

­

Fitnessammattilaisena julkisuuteen noussut Pajunen pyörittää nykyään omaa yritystään, joka liittyy muun muassa sosiaaliseen mediaan sekä verkkovalmennuksiin. Pajunen muistuttikin seuraajiaan siitä, ettei lapsi mene rikki siitä, että äiti tekee töitä. Pajunen myös painotti nostaneensa ikävältä tuntuneen viestin esiin muistuttaakseen, että hyvää tarkoittava viestikin voi aiheuttaa lopulta enemmän pahaa eikä koskaan voi tietää, mitä toinen ihminen käy parhaillaan läpi.

– Vauva ei myöskään mene pilalle sillä, että äiti tekee läppärillä töitä, kun lapsi on päiväunilla tai syö rinnalla. Miten Netflix, kirjan lukeminen, puhelu ystävälle tai frendin kanssa whatsappailu eroaa siitä, että äiti puhuu puhelimessa työasioita tai vastaa sähköpostiin? Pajunen ihmetteli.

– Ja jos jotain tosissaan huolettaa lapsemme hyvinvointi, niin rohkeasti lapsen isälle viestiä. Hän keskustelee mielellään lapsen asioista tasavertaisena vanhempana (vaikkei hän maitoa eritäkään), hän heitti lopuksi.

Pajunen kertoi raskaudestaan koskettavassa blogikirjoituksessaan tammikuussa. Hän myös kertoi tuolloin blogissaan kuinka raskauteen on liittynyt ristiriitaisia tunteita, sillä muisto esikoisen menetyksestä on edelleen vahvasti läsnä pariskunnan elämässä. Pajunen on myös painottanut, että pieni Eea-tytär tulee aina olemaan pariskunnan toinen lapsi, vaikka he joutuivatkin sanomaan hyvästit pojalleen ensimmäisen raskauden aikana.

– Olen raskaana. Olen ollut myös raskaana aiemminkin, ja pidemmällä kuin nyt. Tämä ei ole ensimmäinen lapsemme. Menetimme pienen poikamme viime kesän lopulla TAYSissa, ja jouduimme hyvästelemään hänet toisella raskauskolmanneksella ja siten aivan liian varhain. Tämä mursi sydämemme, ja pyöräytti elämämme ympäri aivan täysin, Pajunen kirjoitti tuolloin.

– Raskaan syksyn lopulla saimme kokea uuden mullistuksen. Oikein upean sellaisen. Tämä pieni ihmisen alku ilmoitti tulostaan, ja on siten tuonut toivoa, iloa ja suunnatonta onnea kaiken sen suunnattoman surun keskelle. Hiljalleen on myös alkanut palautua luotto siihen, että elämässä tapahtuu myös niitä kauniita ja hyviä asioita. Kaipaus ja suru on edelleen kova, mutta niin on myös rakkaus tätä pientä tulokasta kohtaan. Tämä toinen lapsemme on meille aivan yhtä tärkeä kuin ensimmäinenkin, jatkui Pajusen tammikuinen blogikirjoitus.

Piia Pajunen, 30, on Suomen suosituimpia hyvinvointibloggaajia. Pajunen kilpaili naisten vapaaohjelmafitnesissä ammattilaistasolla vuoteen 2018 asti, kunnes lopetti uransa. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri. Hän meni naimisiin Johannes-puolisonsa kanssa kesällä 2018. Pariskunta on kuitenkin pitänyt yhtä jo vuodesta 2007.

Pajunen ottaa suositussa blogissaan usein kantaa ulkonäköpaineisiin ja muistuttaa seuraajiaan siitä, ettei kaikki ole aina sitä, miltä se sosiaalisessa mediassa näyttää. Hän on kirjoittanut avoimesti muun muassa ruokaan liittyvistä ennakkoluuloista ja arjestaan fitnessurheilijana, kuten myös parisuhteestaan ja arjestaan pienen lapsen äitinä.