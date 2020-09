Kanye West läväytti julki shokeeraavan virtsausvideon ja kyseenalaista sisältöä – hyllytettiin välittömästi Twitteristä

Kanye Westin kohahdutti tuoreella videolla, jossa hän virtsaa Grammy-palkintonsa päälle.

Kanye West, 43, on irrotellut julkisuudessa viime aikoina. Mielenterveysongelmista kärsivä West on ollut runsaasti otsikoissa ilmoitettuaan tahtovansa asettua ehdolle Yhdysvaltain presidentiksi.

Nyt West on syöksynyt jälleen uuteen kohuun, sillä Daily Mailin mukaan hän julkaisi keskiviikon aikana itsestään erittäin kyseenalaisen videon Twitteriin.

Lehden mukaan shokeeraava video on kuvattu vessassa, jossa West virtsaa antaumuksella pöntössä kelluvan Grammy-palkintonsa päälle.

Westille on myönnetty uran aikana peräti 21 Grammy-palkintoa.

Kanye West pitämässä puhetta kannattajilleen heinäkuussa 2020. West haluaisi pyrkiä Yhdysvaltain presidentiksi.­

Kyseessä on Westin mukaan kannanotto levy-yhtiöille, joilta räppäri haluaisi lunastaa takaisin oikeudet musiikkiinsa.

– Luottakaa minuun. Minä en aio lopettaa, West kirjoitti videopätkän yhteydessä.

Pian Westin ystävä Rick Fox kertoi virallisella Twitter-tilillään, että Kanye West on hyllytetty palvelusta väliaikaisesti.

– Ystäväni Kanye West pyysi kertomaan, että hänet potkaistiin pihalle Twitteristä 12 tunniksi, Fox kirjoittaa.

NBC:n mukaan hyllyttäminen johtui kuitenkin siitä, että West oli jakanut Twitterissään Forbes-lehden toimittajan puhelinnumeron. TMZ:n mukaan puhelinnumeron yhteydessä oli raju viesti.

– Jos joku faneistani haluaa soittaa tälle valkoista ylivaltaa kannattavalle... West kirjoitti puhelinnumeron kera.

Yksityistietojen levittäminen ei ole sallittua Twitterissä. Twiitti poistui nopeasti, ja sen tilalle ilmestyi teksti, jossa kerrottiin twiitin rikkovan palvelun sääntöjä.

NBC tavoitteli Westin edustajaa kommentoimaan asiaa, mutta tuloksetta. Forbes puolestaan toivottaa NBC:n mukaan Westille kaikkea hyvää tapauksesta huolimatta.

Kanye Westillä ja Kim Kardashianilla on neljä yhteistä lasta.­

Pitkän musiikkiuran lisäksi 43-vuotias West on nimittäin tullut tunnetuksi monien kohujen kautta, ja tähden viimeaikaiset tempaukset ovat herättäneet kasvavaa huolta tämän perheenjäsenissä.

West kärsii kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, joka on hänen vaimonsa Kim Kardashianin mukaan aiheuttanut paljon haasteita perheen elämään.

– Kuten monet teistä tietävät, Kanyella on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Jokainen sitä sairastava tai jokainen, jonka läheinen on sairastunut, tietää, miten uskomattoman monimutkaista ja tuskallista sen ymmärtäminen on, tosi-tv-kaunotar kirjoitti Instagramissaan hetki sitten.