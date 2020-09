Pippa Laukka paljastaa Avussa, miten julkisuus vaikutti lääkärin työhön – potilaan omituinen käytös herätti hämmennystä

Lääkäri Pippa Laukasta tuli julkkis Olet mitä syöt -sarjan myötä. Hän kertoo Avulle, että tv-työ on vaikuttanut myös lääkärinä työskentelyyn.

Lääkäri Pippa Laukan elämä muuttui kolme vuotta sitten, kun hän alkoi tähdittää Olet mitä syöt -sarjaa. Laukka aloitti televisiouransa vasta 47-vuotiaana, mutta nousi nopeasti kansan suosikiksi.

Nyt Laukka kertoo Apu-lehden haastattelussa, että televisiotyö toi mukanaan nopeasti julkisuutta. Hän oli aiemminkin puhunut asiantuntijana erilaisissa haastatteluissa ja kirjoittanut kolumneja, mutta vasta tv-työn myötä ihmiset alkoivat tunnistaa hänet. Julkisuus on heijastunut myös hänen työhönsä lääkärinä.

Laukka on työskennellyt lääkärinä jo yli 25 vuotta. Hän on työskennellyt viime vuosina erityisesti urheilulääkärinä, mutta päätti koronakriisin alettua mennä töihin myös päivystyspoliklinikalle. Siellä tv:stä tuttu lääkäri hoitaa monenlaisia potilaita, kuten kuka tahansa muukin lääkäri.

Laukka kertoo Avun haastattelussa, että hän esittäytyy potilaille päivystyspoliklinikalla yleensä vain ”lääkäri Laukaksi”, sillä tunnistettavuudesta voi myös olla haittaa. Usein potilaat tunnistavat hänet silti.

– Eräs potilas kysyi silti: oletko sinä ihan Pippa? hän kertoo.

Julkisuus on tuonut Laukan elämään myös negatiivisia kokemuksia. Hänen tyyliään laittaa ihmisten elämät kuntoon tv:ssä on arvosteltu rajusti ja hän on joutunut hieman liian innokkaan fanituksen kohteeksi.

– Eräs potilas varasi paljon aikoja vastaanotolleni, mutta perui ne aina viime tingassa. Lopulta eräässä tilaisuudessa hän tuli esittelemään itsensä, mikä oli vähän erikoista. Varsinaisia stalkkereita en ole saanut kannoilleni, elän niin tasapainoista ja tylsää elämää, Laukka kertoo Avussa.

Laukan ulkonäkö on herättänyt tv-katsojissa huomiota, sillä 50-vuotias lääkäri näyttää monen mielestä hämmästyttävän nuorelta. Laukka kertoo Avussa, ettei huomio kuitenkaan ole räjäyttänyt hänen inboxiaan esimerkiksi treffipyyntöjen muodossa.

– Treffipyyntöjä tai kikkelikuvia en ole saanut, eikä tarvitse lähettää! Olen nähnyt työssäni jo ihan tarpeeksi kikkeleitä, ne eivät minua säväytä, Laukka kertoo nauraen lehdelle.

Pippa Laukka on erikoistunut liikuntalääketieteeseen ja toiminut esimerkiksi jalkapalloilijoiden lääkärinä.­

Julkisuus on tuonut mukanaan myös muunlaisia lieveilmiöitä. Laukka joutui aiemmin syyskuussa ikävän huijauksen kohteeksi, kun hänen kasvoillaan kaupattiin sosiaalisessa mediassa hämärää laihdutusvalmistetta.

Facebookissa levisi kesällä ja alkusyksystä mainoksia, joissa komeili Laukan kasvot, mutta joiden kanssa lääkärillä ei todellisuudessa ollut mitään tekemistä.

– Jos se on liian hyvän kuuloista ollakseen totta, se todennäköisesti on. Älkää ihmiset uskoko kaikkeen mitä some tai netti tarjoaa. Joku ilmeisesti Suomen ulkopuolelle sijoittuva taho tehtailee kasvoillani ja nimelläni mainoksia. Asia on poliisin hoidossa, Laukka kirjoittaa Facebookissa.

Laukka kertoi tilillään, että poliisi ja KRP ovat lähteneet aktiivisesti selvittämään hänen nimeään ja kuvaansa käyttävää laihdutusvalmistekampanjaa.

Laukka kertoi IS:lle syyskuussa olevansa hyvin pahoillaan niiden ihmisten puolesta, jotka olivat haksahtaneet huijareiden kelkkaan ja menettäneet rahaa.

– Osa ihmisistä on ollut suoraan minuun yhteydessä. Sanovat maksaneensa 180 euroa ja ovat nyt ihmeissään, että eikö tämä ollutkaan minun juttuni. Tästä on minulle tietysti mainehaitta, mutta minua harmittaa hirveästi ihmisten puolesta. Haluan sanoa, että älkää olko sinisilmäisiä. Miettikää tarkkaan, ennen kuin lähdette ostamaan jotain internetistä, Laukka totesi.

Pippa Laukka on mukana myös Olet mitä syöt -sarjan uudella tuotantokaudella, joka nähdään parhaillaan televisiossa.