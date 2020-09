Marianne Kallio tuli julkisuuteen ”rohkeana povipommina” – nyt hän on yksinhuoltajaäiti, joka saa miehiltä käsittämättömiä ehdotuksia

Marianne Kallio kertoo Tinderpäiväkirjat-podcastissa ehdotuksista, joita saa niin sosiaalisessa mediassa kuin deittiapplikaatioissa.

Muun muassa Napakympistä, Viidakon tähtösistä, Tuulitunnelista ja Big Brotherista tuttua Marianne Kalliota on viime vuosina nähty huomattavasti vähemmän televisio-ohjelmissa tai muutenkaan julkisuudessa. Tällä viikolla Kallio kuitenkin vierailee Sanna Kiisken Tinderpäiväkirjat-podcastissa.

Podcastissa Kallio keskustelee Kiisken ja hänen juontajaparinsa, ohjelmassa nimimerkillä Tinder-Inkan kanssa muun muassa sinkkuäitinä deittailusta ja ehdotuksista, joita miehiltä tosi-tv-tähdelle tulee.

Kallio kertoo podcastissa oppineensa menneisyydestään. Nuorena ”povipommina” julkisuuteen noussut 25-vuotias ei ymmärtänyt, mihin oli lähtenyt. Marianne Kallio tuli tunnetuksi jo 18-vuotiaana, kun hän oli mukana TV5-kanavan Tallinna-ohjelmassa. Siinä hän matkusti äitinsä kanssa Viroon suurennuttamaan rintansa Tiina Jylhän klinikalle ja kertoi haaveilevansa missiurasta.

– Sä et tiedä millainen se maailma on ja miten se homma menee, ja sit jos joku yllyttää sua johonkin... Mä oon ollut yllytyshullu hömelö nuori, mut jokainen on, jokainen kokeilee, mä tykkäsin mennä ja kokeilla kaikennäköistä... Kallio pohtii podcastissa.

– Olen kantanut vastuun tekosistani, mitä oon tehnyt väärin tai en ole tehnyt. Oon elänyt nuoruuttani, ja sitten tulin äidiksi. Se muokkasi tosi paljon mun maailmankuvaa, arvoja, ajatusmaailmaa ja sitä, mitä haluan elämältä.

Marianne Kallio kilpaili Miss Hot Rod -kilpailussa viime vuonna.­

Kalliolla on nelivuotias tytär. Hän kertoo eronneensa tyttärensä isästä, kun lapsi oli alle kaksivuotias. Kallio latasi Tinderin, vaikka oli ajatellut, ettei halua uutta suhdetta. Hän kertoo podcastissa myös törmänneensä monesti nimellään ja kuvillaan tehtyihin feikkiprofiileihin sosiaalisessa mediassa ja deittiapplikaatioissa.

Tekaistuja profiileita on ollut niin paljon, että Kallio on joutunut vakuuttelemaan olevansa itse todella Marianne Kallio.

– Sun imago on tällainen rohkea povipommi. Se saattaa vetää puoleen tietynlaisia miehiä puoleensa... Kiiski pohjustaa kysymystään.

– Joo, sen mä olen huomannut. Heitä kuvastaa oikeastaan yksi sana, limaisuus. Ja jos vastaan asiallisesti, etten ole kiinnostunut, niin haukutaan lyttyyn.

Kallio kertoo saavansa miehiltä törkeiden ja asiattomien heittojen lisäksi myös toinen toistaan erikoisempia ehdotuksia ja tarjouksia.

– Mua on kysytty ja pyydetty tosi paljon kaikenlaiseen. Tulee jopa sellaista, että ”haluaisin olla sun kotisiivoojaorja ja siivota sun kodin”, hän tokaisee.

Kiiski ja Tinder-Inka eivät ole uskoa korviaan ehdotuksista.

– Näitä tulee tänäkin päivänä aika paljon. Eri-ikäiset miehet, he maksavat siitä, että sä orjuutat heitä kotona, he siivoavat sun puolesta ja vielä maksaa sulle siitä.

Kallio kertoo saavansa miehiltä myös epäsopivia kuvia ja videoita muun muassa heidän peniksistään.

– Kerran kesken palaverin avasin sellaisen. Mä totesin joskus, että teen vielä niistä sellaisen gallerian, että ”voit etsiä omasi”.

Viime keväänä 25-vuotias nelivuotiaan tytön äiti palasi estradille kilpailtuaan Miss Hot Rod -tittelistä. Tuolloin Kallio kertoi IS:lle suunnittelevansa kouluttautuvansa lähitulevaisuudessa seksologiksi eli seksuaaliterveyden asiantuntijaksi.

– Olen ollut jo kauan kiinnostunut kyseisestä alasta. Ajan kanssa löysin kyseisen ammatin ja tajusin, että tämä se on. Siihen tähtään, Kallio kertoo päämäärätietoisesti.

Samalla Kallio kertoi opiskelevansa lähihoitajaksi. Mahdollisista erikoistumishaaveistaan kaunotar ei kerro sen enempää, kuin että hänen haaveissa on valmistua kliiniseksi eli alan auktorisoiduksi asiantuntijaksi.

– Mulle ei ole väliä, työskentelisinkö vastaanotolla, televisiossa vai missä kertoisin asiasta. Koko ala on sellainen, mistä tykkään puhua, joten sillä ei juurikaan ole väliä, missä sitä tekisin.