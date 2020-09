Elastinen haluaa olla täydellinen isä – lastenosastoilla vieraileminen kasvatti huolta omista lapsista

Elastinen iloitsee, millainen tilanne suomirapissa on tällä hetkellä. – Kun katsoo ihan viimeisen kuukauden sisältäkin, millaisia levyjä uusilta räppäreiltä on tullut: siellä on Cledos, Gettomasa, William ja Ibe. Ihan järjettömän hienoa. On aivan luksusta olla Suomi-rapin kuuntelija ja fani tällä hetkellä, kun julkaistaan niin hienoa musaa ja kaikki ylittävät itsensä.­