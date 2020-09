Kirja: Näin Razzlesta tuli Hanoi Rocksin rumpali – koesoitto oli päättyä katastrofiin, kunnes pelastus saapui ”pilven ja siiderin muodossa”

Ari Väntösen uutuuskirjassa paljastetaan, miten suomalaisyhtye Hanoi Rocks otti nuoren ja intohimoisen brittirokkari Razzlen riveihinsä vuonna 1982.

Wightsaaren katuja tallasi kultaisella 70-luvulla muuan brittinuorukainen nimeltään Nicholas Dingley. Myöhemmin pitkänhuiskea rokkari opittiin tuntemaan nimellä Razzle, ja hän nousi maailmanmaineeseen suomalaisyhtye Hanoi Rocksin rumpalina.

Ari Väntäsen uutuuskirjassa Razzle – Hanoi Rocks -legendan tarina (Like 2020) pureudutaan Razzlen matkaan Wightsaarelta aina Los Angelesiin sekä hänen rockunelmien täyttämään elämäänsä, joka päättyi vain 24-vuotiaana kohtalokkaassa kolarissa Mötley Crüen nokkahahmon autossa.

Jo nuorena rumpuja partiossa soittaneen brittinuoren tie Hanoi Rocksiin oli sikäli poikkeuksellinen, että Razzle ihaili yhtyettä ja teki sinnikästä työtä päästäkseen sen riveihin.

Elettiin 80-luvun alkupuolta, jolloin bändissä soitti ruotsalainen rumpali Gyp Casino. Yhtye oli saavuttanut jo sen verran jalansijaa musiikkimaailmassa, että heillä oli edessään kiertue Britteihin. Siellä Razzle näki kirjan mukaan bändin ensimmäisen kerran West Hampsteadissa Moonlight Clubilla vuonna 1981, ja oli heti myyty.

Ari Väntäsen kirjoittamassa uutuuskirjassa kerrotaan, miten Razzlesta tuli maailmanmaineeseen yltänyt rumpali.­

Väntönen kuvailee kirjassa, että vuoteen 1982 tultaessa kaikki Hanoi Rocksissa ja sen lähipiirissä tiesivät, että jos bändi halusi jatkaa, asioiden piti muuttua. Pian huhut yhtyeen rakoilevista riveistä saavuttivat myös 22-vuotiaan innokkaan ja hyväsydämiseksi kuvaillun Razzlen.

– Hän kertoi kuulleensa huhun, että Hanoi harkitsi rumpalin vaihtamista. Razzle ei koskaan maininnut, mistä oli sen kuullut, mutta sen vuoksi hän halusi tarjoutua Gypin paikalle, Razzlen ystävä kertoo kirjassa.

Kun Hanoi Rocksin laulajan Michael Monroen ja Razzlen tiet kohtasivat ensimmäisen kerran, päätti Razzle käyttää tilaisuuden hyväkseen ja esittäytyä.

– Olin yrittänyt koota sellaista bändiä vuosia. Olin nähnyt englantilaisissa lehdissä kuvia Hanoista, ja se näytti bändiltä, johon voisin liittyä. Keikalla asia tuli välittömästi selväksi. Tapasin Miken Marqueella Thundersin keikalla, ja sitten menin heidän hotellilleen tapaamaan Andya ja Mikea ja tulin tosi hyvin toimeen heidän kanssaan, Razzle kertoi kirjan mukaan vuonna 1982 tehdyssä haastattelussa.

Tältä Hanoi Rocks näytti ennen Razzlea: kuvassa vasemmalta oikealle Nasty Suicide, Gyp Casino, Mike Monroe, Sam Yaffa ja Andy McCoy.­

Michael Monroe puolestaan muistelee kirjassa heidän kohtaamisensa olleen varsin huuruinen.

– Sinä iltana, kun tapasin Razzlen ekan kerran, olin harvinaisen huonossa kunnossa. Olin oksentanut varmaan kuusitoista kertaa, koska yksi jätkä Putneysta oli antanut mulle jotain, mistä tulin kipeäksi, Monroe muistelee kirjassa.

– Teillä on loistava bändi. Mä olen etsinyt juuri sellaista jo kolme vuotta. Bändi on tosi hyvä, mutta rumpali on väärä, ja teidän pitää ottaa mut rumpaliksi! Monroe kertoo Razzlen hehkuttaneen hänelle.

Kirjaan haastatellun Hanoi Rocksin basistin Sam Yaffan mukaan silloinen rumpali Gyp Casino ei innostunut ”asumisesta kirppuisissa hotelleissa ilman rahaa ja lämmintä vettä ja kuutamolla olemisesta 24/7”. Razzlen mielestä taas se oli juuri täydellistä – ja kaiken lisäksi hän oli sinnikäs. Razzle oli saanut käsiinsä yhtyeen puhelinnumerot, ja soitteli heille taukoamatta.

– Me ei vielä etsitty uutta rumpalia, mutta se tyyppi, Razzle, oli tosi itsepintainen, Yaffa muistelee.

Hanoi Rocks keikalla 1982.­

– Razzle sai Hanoin puhelinnumeron ja piinasi heitä jo silloin, kun bändi ei ollut vielä varma, miten Gypin kanssa toimisi. Nasty (yhtyeen silloinen kitaristi), joka oli Gypin kaveri, nappasi kerran luurin ja käski Razzlen painua vittuun. Nasty varmaan ajatteli, että röyhkeä engelsmanni yritti pakottaa hänen ystävänsä lähtemään bändistä. Siinä vaiheessa Razzle arveli mokanneensa mahdollisuutensa, mutta hän jatkoi treenaamista kunnes osasi biisit, Razzlen ystävä muistelee.

Pian Razzle palkittiin puhelulla, jota hän oli odottanut. Monroe ja McCoy päättivät antaa Razzlelle mahdollisuuden, ja kolmikko tapasi toisensa Lontoossa Julius Ceasar -hotellissa, jossa yhtye asui. Juttu kulki, ja kaikki sujui mitä parhaiten.

Rumpujen soittaminen luonnistui Razzlelta tiukassakin paikassa. Kuva on otettu Razzlen viimeisenä syntymäpäivänä 2.12.1984 Chicagossa. Hän täytti silloin 24.­

Monroe ja McCoy halusivat tietysti nähdä, miten Razzlelta sujuu soittaminen. Koesoittoon Townhouse-studioille Razzle saapui vahvasti meikattuna, huulissaan mustaa punaa ja jaloissaan platform-saappaat. Soitto ei ihan lähtenyt toivotulla tavalla, sillä räyhäkkäissä punkbändeissä soittaneella Razzlella saattoi tuossa vaiheessa olla enemmän intoa kuin taitoa. Hän ei esimerkiksi pystyttänyt muiden hämmästykseksi ollenkaan hi-hatia, koska ”ei oikein tykännyt siitä”.

– Ekalla kerralla Tragedy kuulosti ihan hirveältä. Mietin, että voi luoja… kiva jätkä ja näyttää hyvältä, mutta ei kovin edistynyttä rumpujensoittoa.

Sitten vastapäätä studiota sijaitsevasta pubista tuli pelastus: ihmisiä, jotka toivat pilveä ja siideriä.

– Me juotiin ja polteltiin ja soitettiin taas, ja se toimi paremmin. Me soitettiin vielä lisää, ja se alkoi kuulostaa jo tosi hyvältä. Me tajuttiin, että pitää vain treenata. Ei se ollut sellaista, että Razzle olisi ollut niin huono rumpali, ettei se olisi kelvannut meille. Se oli soittanut bändeissä ennenkin, mutta esimerkiksi The Dark oli aikamoista mättöä. Hanoi oli erilainen kuin Razzlen aiemmat bändit, Andyn biisit ovat pitkälle sovitettuja, Sam Yaffa perustelee kirjassa.

Michael Monroe ja Sam Yaffa kertovat Ari Väntäsen uutuuskirjassa muistojaan Razzlesta.­

Homma alkoi olla taputeltu, ja Razzle oli saamassa paikan unelmiensa bändistä. Gyp Casino lähti, ja Razzle hyppäsi välittömästi hänen tilalleen.

– Mä en ole mikään hyvä rumpali, mutta kundit antoivat mulle tsänssin. Ja mä opin koko ajan, Razzle kertoi kirjan mukaan onnellisena OK-lehden haastattelussa 1983.

Uutuskirjan mukaan Razzle halusi enemmän kuin mitään muuta elättää itsensä musiikilla. Siihen Hanoi Rocks antoi loistavat eväät.

– Mulla kävi tosi hyvä tuuri. Kun liityin bändiin, se oli jo tehnyt pohjatyöt ja juuri lähdössä lentoon. Tiesin heti Hanoin nähtyäni, että siinä oli minun bändini. Olin varma, että Hanoi Rocks oli syntynyt juuri oikeaan aikaan, Razzle kertoi.

Razzlen liittyminen Hanoi Rocksiin teki yhtyeelle pelkästään hyvää. Razzle kuvassa oikealla.­

Pian oli selvää, että yhtyeen rivit olivat muodostuneet uudestaan. Kepposteleva, kaikkia rakastava Razzle oli tervetullut tuulahdus yhtyeen kemioihin.

– Razzle muutti Hanoita, käänsi koko jutun ympäri. On tärkeää, millaisia ihmisiä bändissä on ja miten he suhtautuvat elämään ja soittamiseen. Razzle oli aidosti hyväsydäminen ja ihana tyyppi, joka sai kaikki ympärillään iloiseksi. Oli hyvin harvinaista, että Razzle oli vihainen mistään yli viittä minuuttia, Sam Yaffa kehuu kirjassa.

Razzlen entisen bänditoverin Ed Carnihanin mukaan yksi merkittävä asia erotti Razzlen muista rivirokkareista, joilla oli suuria unelmia, mutta ei ehkä tahtoa lyödä itseään läpi.

– Useimmat muusikot unelmoivat menestymisestä ainakin jossain vaiheessa, mutta Razzlella oli unelman ohella suunnitelma. Hänellä oli riittävästi uskoa ja draivia puskea tiensä ihmisjoukon läpi etulinjaan, Carnihan sanoo kirjassa.

Lopulta Razzle ehti soittaa unelmiensa yhtyeessä vain alle kaksi vuotta, sillä hän menehtyi traagisessa kolarissa Redondo Beachilla Los Angelesissa vain 24-vuotiaana.