Juontajatähti Ellen DeGeneres palaa televisioon valtavan kohun saattelemana – jopa tuottajia erotettu räikeiden syytösten takia

Skandaalin riepottelema Ellen DeGeneres aikoo mitä ilmeisemmin ottaa kantaa kohuun uuden tuotantokauden avausjaksossa.

Rakastettuna juontajana tunnettu Ellen DeGeneres ja hänen nimeään kantava keskusteluohjelma ovat rypeneet kohuissa jo pitkään. Kyseenalaiseen maineeseen ajautunut The Ellen DeGeneres Show palaa televisioon maanantaina 18. syyskuuta, kertoo muun muassa The Wrap -sivusto.

Talk show’n ensimmäisenä vieraana nähdään näyttelijä Tiffany Haddish.

– En malta odottaa, että pääsen taas takaisin töihin ja studioon. Ja kyllä, aiomme puhua siitä, ohjelmaa emännöivä Ellen DeGeneres kertoi The Wrap -sivustolle antamassaan lausunnossaan.

Kommentillaan juontaja viittasi mitä ilmeisemmin aikovansa käsitellä laajamittaista kohua. Koronapandemian takia ohjelma jäi keväällä tauolle, minkä jälkeen sen ympärillä alkoi kuohua.

Ellen DeGeneres Show määrättiin sisäiseen tutkintaan kesällä. Entiset työntekijät kertoivat Buzzfeed-sivustolle kohdanneensa muun muassa rasismia ja uhkailua ohjelman tuotantotiimin toimesta. Tuottajat Ed Glavin, Mary Connelly ja Andy Lassner reagoivat väitteisiin nopeasti ja sanoivat yhteisessä lausunnossaan suhtautuvansa niihin vakavasti.

Vajaa kuukausi sitten uutisoitiin, että ohjelman kolme tuottajaa on erotettu. Warner Bros. -studion edustaja vahvisti Varietylle, että tuotannonjohtajat Ed Glavin ja Kevin Leman sekä varatuotannonjohtaja Jonathan Norman eivät enää jatka ohjelmassa. Lemanin asianajajan mukaan konkarijohtajaa on syytetty perusteettomasti.

– On järkyttävää, että erittäin puutteellinen Buzzfeedin artikkeli on johtanut viattoman miehen erottamiseen. Kevin on murtunut asiasta, eikä vielä kykene kommentoimaan, asianajaja Michael Plonsker sanoi lausunnossaan.

Ohjelman tuottajina jatkavat DeGeneresin lisäksi vuonna 2003 alkaneen ohjelman alusta asti mukana olleet Mary Connelly, Andy Lassner ja Derek Westervelt. Talk show’n DJ Stephen ”tWitch” Boss ylennettiin varatuotannonjohtajaksi.

Työntekijöiden esittämien väitteiden jälkeen DeGeneres on pyytänyt heiltä julkisesti anteeksi.

– Hei kaikki, Ellen tässä. Ohjelmani historian ensimmäisessä palaverissa kerroin kaikille, että Ellen DeGeneres Show tulee olemaan onnellinen ympäristö, jossa kenelläkään ei ole tarvetta korottaa ääntään ja kaikkia kohdellaan kunnioittaen. Selvää on, että jokin muuttui. Olen siitä pahoillani. Kaikki, jotka minut tuntevat, tietävät että se on vastoin sitä, mihin uskon ja mitä toivoin ohjelmamme olevan, DeGeneres kommentoi People-lehden mukaan.

Ellen DeGeneres on juontanut Oscar-gaalaa kahdesti, tuomaroinut American Idolia sekä näytellyt elokuvissa ja kahdessa komediasarjassa. Lisäksi hän on pokannut 13 Emmy-palkintoa ja useita muita pystejä tv- ja hyväntekeväisyystyöstään.­

Koko mylläkkä sai alkunsa, kun DeGeneresin maine ystävällisenä ja sydämellisenä juontajana alkoi murenemaan. Syytösten ketjun aloitti koomikko Kevin T. Porter , joka nimesi Ellen DeGeneresin Twitterissä ”yhdeksi maailman ilkeimmistä ihmisistä”.

Pian syyttelykuoroon liittyi lisää ihmisiä. Hollantilainen YouTube-tähti Nikkie de Jager kertoi saamastaan huonosta kohtelustaan vieraillessaan DeGeneresin ohjelmassa alkuvuodesta. Myös DeGeneresin entinen turvamies Tom Majercak kutsui työnantajaansa ”kylmäksi ja kieroksi”. Pian syytökset laajenivat koskemaan juontajan lisäksi ohjelman johtohenkilöstöä.

The Ellen DeGeneres Show -keskusteluohjelma alkoi vuonna 2003. Suosittu ohjelma on sittemmin voittanut useita Emmy-palkintoja.