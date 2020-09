Suvi Pitkänen vaihtoi viihdealalle ja perheonni särkyi – parisuhde Marko-rakkaan kanssa ajautui kriisiin, josta ei näy ulospääsyä

Suvi Pitkänen kertoo joutuvansa tekemään vaikeita päätöksiä perhe-elämänsä suhteen.

Kauneusalan yrittäjä ja laulaja Suvi Pitkänen, kertoi IS:lle parisuhteensa olevan koetuksella.

– Asumme mieheni Markon (Somppi) ja lasten kanssa samaan katon alla, mutta suhteemme ei toimi. Vaikeudet alkoivat vuosi sitten, eikä niitä ole vielä saatu selvitettyä, kauneusalan yrittäjä ja laulaja Suvi Pitkänen sanoi eteläkorealaisen COSRX-kosmetiikkabrändin lanseeraustilaisuudessa tiistaina.

Suvi Pitkänen myönsi, että hänen ja puolison ongelmat johtuvat enemmänkin hänestä. Pari on ollu yhdessä viisi vuotta ja heillä on yhteinen lapsi ja Suvilla on edellisestä suhteesta yksi lapsi.

Suvi kertoikin heidän viettäneen auvoista perhe-elämää kunnes vaikeudet alkoivat.

– Vaihdoin kauneusalan musiikkiin ja jollain tavalla aloin sitten miettiä, mitä minä elämältäni ja parisuhteelta haluan. Meillä on nyt sellainen vaihe, että ihmettelemme, miten asian voisi ratkaista. Kaikki on kiinni minusta, Suvi Pitkänen kertoi.

Suvin, kuten monen muunkin, kevät oli koronan takia hiljainen. Nyt hänellä on jo dj-keikkoja, hän tekee uutta musiikkia ja töiden puolesta elämä alkaa siis näyttää paremmalta.

– Kun vielä saisi yksityiselämän kuntoon, hän mietti.

Pitkänen kertoi aiemmin keskittyvänsä tulevaisuudessa uraansa dj:nä.­

Kahden lapsen äiti paljasti myös, että vaikka hän on jättänyt kauneushoitolabisneksen, aloittaa hän piakkoin Helsingissä eräässä hoitolassa muun muassa kasvohoidot.

– Omaa bisnestä en enää perusta, hän huomautti ja kertoi Levin hoitolan toimivan edelleen.

Suvi Pitkänen on tullut tutuksi myös kauneusleikkauksistaan. Hän ei ole niitä peitellyt eikä salaillut.

– Kyllä kauneusleikkaukset on nyt minun osaltani tehty, hän painotti.