Tällainen oli Hanoi Rocks -rumpali Razzlen viimeinen ilta – uutuuskirja paljastaa kylmäävät sanat, jotka 24-vuotias tähti lausui ennen traagista kolaria

Suomalaisyhtyeen rumpalin elämä päättyi hänen unelmiensa kaupungissa Los Angelesissa. Ari Väntäsen uusi kirja valottaa Razzlen viimeisiä hetkiä.

Juuri 24 vuotta täyttänyt Razzle ei olisi voinut olla onnellisempi. Hanoi Rocksin rumpali, oikealta nimeltään Nicholas Dingley, oli toteuttamassa suurta haavettaan: hän matkusti suomalaisyhtyeen kanssa heidän ensimmäiselle Amerikan-kiertueelleen. Razzle ei tiennyt, että tuo kiertue tulisi keskeytymään karmeimmalla mahdollisella tavalla.

Ari Väntäsen uutuuskirjassa Razzle – Hanoi Rocks -legendan tarina (Like 2020) sukelletaan liian nuorena kuolleen brittirumpalin viimeisiin hetkiin hänen unelmiensa kaupungissa, Los Angelesissa.

Elettiin loppuvuotta 1984. Hanoi Rocksin kiertue oli alkanut itärannikolta, mutta epäonni astui heti kuvioihin. Yhtyeen laulaja Michael Monroe mursi nilkkansa keikalla. Hän yritti esiintyä rikkinäisen jalan kanssa, mutta se osoittautui haastavaksi. Yhtye joutuikin perumaan muutamia keikkojaan.

– En halunnut tehdä enempää keikkoja, koska jengi ei olisi saanut rahoilleen vastinetta, kun hypin tuskissani yhdellä jalalla. Eli Hanoi Rocks soitti Clevelandissa rundin viimeisen keikan, joka oli myös Razzlen viimeinen keikka, Monroe kertoo Väntäsen kirjassa.

Razzlen liittyminen Hanoi Rocksiin teki yhtyeelle pelkästään hyvää. Razzle kuvassa oikealla.­

Keikkojen perumisen seurauksena yhtye päätti suunnata aurinkoiseen Los Angelesiin antamaan haastatteluja ja juhlimaan. Razzle oli niin innoissaan, ettei hän olisi malttanut pysyä aloillaan. Los Angeles oli kaikkea, mistä tuulisella Wightsaarella kasvanut brittirokkari oli koskaan osannut unelmoida.

Yhtyeen roudari Timo Kaltio kertoo uutuuskirjassa muistavansa edelleen Razzlen kohtalokkaat sanat, jotka hän lausui lentokoneen laskeutuessa Los Angelesiin – vain päivää ennen järkyttävää onnettomuutta.

– Lentomatkalla Los Angelesiin istuin Razzlen ja miksaaja Mick Staplehurstin vieressä. Kun kone laskeutui, Razzle sanoi: ”Olen aina halunnut olla L.A:ssa. Tämän päivän jälkeen on ihan sama, vaikka kuolisin”, Kaltio muistelee.

Yhtyeen oli tarkoitus tavata enkelten kaupungissa paikallinen rocksuuruus Mötley Crüe. Kirjassa ystävä Marc ”Happenin” Harry Harrison kertoo, että Razzle oli ehtinyt hehkuttaa tapaamista jo Chicagossa, jossa he olivat istuneet iltaa Razzlen 24-vuotissyntymäpäivän kunniaksi.

– Razzle puhui paljon Vince Neilistä ja sanoi lukemattomia kertoja: ”En malta odottaa Vincen tapaamista. Se on cool tyyppi. Kunhan mä pääsen Losiin tällä viikolla, mä soitan sulle ja lähetän lentolipun. Sun pitää tulla sinne hengaamaan mun ja Vincen kanssa…”, Harrison kuvailee kirjassa.

Razzle haaveili, että voisi jonain päivänä asua Los Angelesissa. Enkelten kaupungista tuli lopulta kaupunki, jossa hän menetti henkensä.­

Michael Monroe näki Razzlen viimeisen kerran Frank Plaza -hotellin aulassa heidän saavuttuaan Los Angelesiin. Razzle odotti innolla seuraavan päivän tapaamista Mötleyn poikien kanssa.

– Razzle ei malttanut odottaa seuraavaa päivää. Me oltiin hotellin aulassa, kun Razzle sanoi menevänsä nukkumaan, että jaksaa bailata seuraavana päivänä. ”Mahtavaa olla L.A:ssa! Hyvää yötä!” Razzle sanoi. Toivotin Razzlelle hyvää yötä. Se oli viimeinen kerta kun näin hänet, Monroe kertoo uutuuskirjassa.

Päivä valkeni lämpimänä. Roudarina työskennellyt Kaltio muistelee kuulleensa Razzlen viimeisistä liikkeistä vain hetki ennen kuin Razzle oli lähtenyt juhlimaan.

– Olin samassa huoneessa Mick Staplehurstin kanssa ja liian väsynyt tekemään mitään. Kun lopulta menin hotellin aulaan, kaikki olivat jo häipyneet. En tiennyt minne enkä pystynyt selvittämään sitä mitenkään, joten jäin hotellille ja otin iisisti. Myöhemmin kävi ilmi, että Razzle oli halunnut käydä moikkaamassa Mötley Crüen kundeja.

Uutuuskirjassa selviää, että pitkänhuiskea Razzle rakasti vauhtia, keppostelua ja vaarallisia tilanteita.­

Hanoi Rocksin basisti Sam Yaffa kertoo uutuuskirjassa, että Razzle pyysi häntä lähtemään moikkaamaan Mötley Crüen laulajaa Vince Neiliä.

– Razzle sanoi lähtevänsä tapaamaan Vinceä ja pyysi mut mukaan. Vince tuli hakemaan meitä hotellin edestä urheiluautolla, jossa oli vain kaksi istuinta. Vince sanoi, että kolmelle ei ole tilaa. ”Vitut. Yaffa on laiha, se voi istua mun sylissä”, Razzle sanoi, ja mä istuin. Me ajettiin ympäri Los Angelesia sillä lailla ja mentiin sitten Vincen luo Redondo Beachille, Yaffa muistelee kirjassa.

Vince Neil oli tuohon aikaan 23-vuotias, ja Mötley Crüe eli suosionsa kultavuosia. Razzle ja Yaffa viettivät iltaa Vince Neilin kanssa hänen hulppean kotinsa parvekkeella.

– Vincen raskaana ollut vaimo laittoi vähän syötävää, ja me juotiin bisseä ja polteltiin vähän ruohoa parvekkeella. Me juteltiin Razzlen kanssa bändistä ja siitä, että ehkä asiat eivät olleet kovin huonosti ja että ehkä meidän kannattaa sinnitellä mukana ja katsoa mitä tapahtuu levyn kanssa ja muuten. Me puhuttiin, miten mahtava bändi meillä on ja että me rakastetaan kaikkia siinä, Yaffa kertoo uutuuskirjassa.

Jossain vaiheessa Yaffa muistaa sammuneensa. Sillä välin Razzle teki ratkaisevan päätöksen lähteä Vince Neilin kanssa ostamaan lisää juotavaa. Päihtynyt kaksikko hyppäsi laulajatähden näyttävään Panteraan vuosimallia 1972, ja kurvasi nauraen ja jutellen Redondo Beachilla kohti kauppaa.

Vince Neil vuonna 1984.­

Onnistuneen viinanhakureissun jälkeen Vince Neil kurvasi ylinopeutta takaisin kotiin. Bilehumussa ajanut rokkari kiihdytti kirjan mukaan autonsa 104 kilometrin tuntivauhtiin 40 kilometrin rajoitusalueella. Yksi sekunti muutti kaiken: Vince Neil menetti Panteransa hallinnan kohtalokkain seurauksin osoitteessa 600 Esplanade, Redondo Beach. Kirjan mukaan hän ajautui pohjoiseen vievälle kaistalle törmäten kahteen ajoneuvoon.

Kolaripaikalla savusi ja näytti järkyttävältä. Los Angelesin yössä kaikui sillä hetkellä vain hiljaisuus. Hälytysajoneuvojen äänet lähestyivät pian, ja pahoin loukkaantunut Razzle kuljetettiin South Bayn sairaalaan. Hän menehtyi alle tunnin kuluttua onnettomuudesta. Hänet julistettiin kuolleeksi 19:12 paikallista aikaa.

Vince Neil puolestaan selvisi vähemmillä vammoilla. Hänet pidätettiin epäiltynä kuolemantuottamuksesta ja päihtyneenä ajamisesta. Onnettomuuden aikaan hänen veressään oli uutuuskirjan mukaan 1,7 promillea alkoholia, selvästi yli 1,0 promillen sallitun rajan. Neil vapautettiin pian 2 500 dollarin takuita vastaan. Myöhemmin hänet passitettiin tapauksen johdosta kuukaudeksi vankilaan.

Kuvassa ovat Razzle ja hänen tyttöystävänsä Chris Bowen elokuussa 1984.­

Hanoi Rocksin oli tarkoitus esiintyä Los Angelesin Palacessa, joka oli myyty loppuun. Tuota keikkaa ei koskaan tullut. Hanoi Rocksin manageri Seppo Vesterinen kommentoi järkyttävää onnettomuutta Rolling Stones -lehdessä.

– Razzle piti juomisesta ja eli nopeaa, vaarallista elämää. Niin hän halusi elää. Hän oli hyvin perinteinen rock’n’roll-henkilö, manageri kommentoi.

Neil omisti myöhemmin myös Mötley Crüen Theatre of Pain -albumin Razzlen muistolle. Hanoi Rocksin kiertueen loputkin keikat peruttiin, ja Razzlen ruumis kuljetettiin hänen kotiseudulleen Wightsaarelle, Englantiin.

Sieltä rocklegenda sai viimeisen lepopaikkansa.