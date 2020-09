Sara ja Mikko Parikan talo koki vuodessa huiman muodonmuutoksen – pari toteutti haaveensa ylellisestä unelmakodista Espoossa

Salatuista elämistä tuttu Mikko Parikka jakoi Instagram-tilillään videon, jossa muistelee vuoden takaista talonrakennusprojektia.

Salatuista elämistä tuttu pariskunta Sara ja Mikko Parikka muuttivat alkuvuodesta uuteen yhteiseen kotiin. Pari rakensi perheelleen uutta taloa pitkään ja vihdoin helmikuussa he pääsivät muuttamaan uuteen kotiinsa kahden tyttärensä kanssa. Kesällä Parikoiden perheonni täydentyi vielä kolmannella tyttärellä.

Sara ja Mikko Parikka ovat kumpikin jakaneet vuoden mittaan paljon kuvia uudesta Espoossa sijaitsevasta kodistaan omilla sosiaalisen median tileillään. Nyt Mikko Parikka julkaisi omalla Instagram-tilillään myös videon, joka havainnollistaa talorakennusprojektin lähtötilanteen sekä lopputuloksen.

– Vuodessa pikkunen muutos, Mikko kirjoitti videon yhteyteen.

Pariskunnan rakennuttama hulppea hirsitalo on erittäin moderni. Kuvista päätellen talosta löytyy runsaasti tilaa ja sen sisustuksessa on suosittu vaaleaa puuta sekä tummanpuhuvia sävyjä. Erityisesti Sara Parikan omalla Instagram-tilillään jakamista kuvista näkyy, että kolmelapsisen perheen kodin sisustus henkii skandinaavista tunnelmaa.

Perheen koti on avara ja sen huonekorkeus on arviolta useita metrejä. Talon olohuonetta koristavat näyttävät kierreportaat, moderni takka sekä suuret ikkunat, jotka kattavat yhden olohuoneen seinistä lähes kauttaaltaan. Keittiössä vallitseva väri on puolestaan musta ja sen keskeltä löytyy suuri saareke. Kokonaisuuden kruunaa suuri terassi.

Nykyään sosiaalisen median vaikuttajana työskentelevä Sara Parikka kertoi aikanaan blogissaan seikkaperäisesti talon syntyprosessista. Yhdessä blogikirjoituksessaan hän muassa kertoi, että nauttii suuresti sisustamisesta ja että oman talon suunnittelu on ollut siksi hänelle hyvin mieleistä puuhaa. Parikalla oli alusta asti myös selkeä visio siitä, millaisen kodin hän perheelleen haluaisi.

– Rakentaminen ja sisustaminen ovat kiinnostaneet mua jo todella pitkään. Muistan, että oon tehnyt leikekirjoja joskus parikymppisenä ja miettinyt millaisessa kodissa haluaisin asua. Oltiin asuttu Mikon kanssa viidessä eri kodissa ennen rakennusprojektin starttaamista, joten tiedettiin aika hyvin mikä meidän perheelle olisi sopivin tapa asua, Parikka kertoi blogissaan alkuvuodesta.

Sara ja Mikko Parikka tulivat molemmat tunnetuksi Salatuista Elämistä. Sara aloitti sarjassa Peppi Puolakan roolissa vuonna 2008. Hän jätti Salkkarit vuonna 2014, mutta on vieraillut sarjassa sen jälkeen useaan otteeseen.

Mikko Parikka puolestaan debytoi Salkkareissa vuonna 2010 ja kuuluu yhä sarjan näyttelijäkaartiin. Hän näyttelee sarjassa Jiri Viitamäkeä. Pariskunnan kumpikin osapuoli tähditti myös Salatut elämät -sarjan maailmaan sijoittuvia Nightmare-elokuvia.

Sara Parikka on kertonut omassa Papupata-podcastissaan, että pariskunnan suhde sai alkunsa niin ikään Salattujen elämien kulisseissa. Pariskunta alkoi seurustella vuonna 2009 ja naimisiin he menivät vuonna 2014 ja pariskunnan esikoinen Mimosa syntyi samana vuonna. Vuotta myöhemmin perheeseen syntyi Matilda-tytär ja viime kesänä pari toivotti tervetulleeksi kolmannen tyttärensä Melinan.