Veronica Verho kävi kipeän keskustelun Juhani Koskisen kanssa heti parin suhteen alussa – Sohvaperunat-tähden sanat yllättivät täysin

Radiojuontaja Veronica Verho kertoo tuoreessa podcast-jaksossa avoimesta keskustelusta, jonka kävi miesystävänsä Juhani Koskisen kanssa. Aiheena oli Verhon parikymppisenä saama lapsettomuusdiagnoosi.

Televisiopersoonana, radiojuontajana sekä sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Veronica Verho, 24, on jo muutaman vuoden ajan luotsannut Poks-nimistä podcastia yhdessä ystävänsä ja kollegansa Sita Salmisen kanssa. Podcastin tuoreimmassa jaksossa Verho ja Salminen käyvät läpi kuulumisiaan, jonka ohessa Verho kertoo myös suhteestaan Sohvaperunat-sarjasta tutun Juhani Koskisen kanssa.

Verho kertoo jaksossa kuinka hänelle on ollut yhdessä vietetyn kesän jälkeen vaikeaa totutella siihen, että he asuvat Koskisen kanssa eri kaupungeissa. Verho asuu Helsingissä ja Koskinen puolestaan Turussa ja kaukosuhde yhdistettynä kiireiseen arkeen on tuonut pariskunnan elämään omat haasteensa.

– Me ollaan Juhanin kanssa eletty nyt tosi erilaista arkea, koska mä ensimmäistä kertaa vasta huomaan, että oon kaukosuhteessa. Nyt se on iskenyt vasten kasvoja, koska aloimme seurustelemaan silloin, kun kesäloma oli vasta alkamassa ja me oltiin silloin kuusi viikkoa melkein koko ajan yhdessä, Verho selittää.

– Vaikka päivittäin ollaankin puhuttu puhelimessa ja viestitelty, niin onhan se tietysti eri. Vaikka se on vain kaksi tuntia se meidän välimatka toisistamme, mutta kun on vaikka kaksi viikkoa erossa toisistamme tai toisella on joku tosi stressaava kausi, niin ei siinä puhelussakaan ole niin läsnä.

Veronica Verho nähdään tänä syksynä myös Posse-ohjelman juontajajoukossa.­

Podcastissa Verho kertoo Salmiselle myös, että on pian suuntaamassa uusiin hedelmällisyystutkimuksiin. Verho on puhunut julkisuudessa avoimesti lapsettomuusdiagnoosistaan, jonka hän sai ollessaan 20-vuotias. Verholla todettiin tuolloin munasarjojen vajaatoiminta.

– Katotaan, että mikä se tilanne on. Se jännittää mua ihan sikana sen takia, kun mä tiedän, ettei asiat ole hyvin. Mä olen valmistautunut jo pahimpaan. Mä oon valmistautunut siihen, että mä ehkä oon tässä asiassa aika pessimisti. Sieltä voi tulla mitä vaan, itkuinen Verho toteaa Salmiselle.

Verho myös selittää, että uuden parisuhteen myötä hänen on täytynyt uudestaan käydä läpi asioita, jotka liittyvät hänen lapsettomuusdiagnoosiinsa. Verho ja Koskinen kävivät aiheesta vakavan keskustelun heti suhteensa alkutaipaleella.

– Mä oon joutunut käymään näitä asioita taas uudestaan läpi, mikä on siis ihanaa. Koska kun tulee uusi puoliso tai kumppani, niin tulee taas semmonen, että perheen perustamisesta puhutaan ihan hirveästi, Verho selittää podcastissa.

– Mä muistan, että meidän suhteen alussa mulla oli taas se sama, että muista, että mä en oo sulle se vauvakone. Tai ei niin voi sanoa, mutta että se tulee olemaan vaikeaa. Että tuletko ottamaan minut tällaisena kuin olen, hän jatkaa ääni väristen.

Juhani Koskinen on nähty muun muassa Sohvaperunat- sekä Selviytyjät Suomi -sarjoissa.­

Koskisen vastaus Verhon painavaan kysymykseen kuitenkin yllätti sometähden positiivisella tavalla.

– Juhani sanoi mulle ihanasti. Se sanoi, että mä aattelin Veronica tosi pitkään, että mä oon aina yksin. Koska Juhani oli siis ollut tosi pitkään sinkkuna ennen kuin me alettiin seurustelemaan. Hän sanoi, että se, että mä sain sut mun rinnalle on jo niin iso asia, että jos lapsi tulee, niin se on ihana asia, mutta jos ei tuu, niin hän on maailman onnellisin siitä, että hän on saanut mut edes, Verho kertoo podcastissa pariskunnan keskustelusta.

– Kukaan ei oo sanonut mulle ennen noin, hän jatkaa.

– Oikeesti niin ihana. Vitsi mikä vastaanotto, mä oon niin onnellinen teidän puolesta, Salminen toteaa liikuttuneena.

Verho ja Selviytyjät Suomi- sekä Sohvaperunat-ohjelmista tuttu Koskinen kertoivat suhteestaan julkisuudessa juhannuksena. Pariskunta on tuntenut toisensa jo useamman vuoden ajan, mutta ystävyys syveni rakkaudeksi vasta tänä kesänä. Tuoreessa podcast-jaksossa Verho kertoo Salmiselle, että haluaa olla Koskisen kanssa koko loppuelämänsä.

– Me käytiin tosi mielenkiintoinen keskustelu siitä kuinka me ollaan molemmat päätetty olla toistemme kanssa elämämme loppuun saakka. Me puhuttiin niin vakavasti siitä asiasta, mutta molemmat oli niin onnellisia siitä, Verho kertoo podcastissa.

– Puhuttiin siitä, että parisuhteessahan se on päätöksen tekemistä. Sä päätät olla sen toisen kanssa. Mä en oo ehkä tehnyt sellaista päätöstä aikaisemmin. Tai ehkä olen, ehkä en. Mutta nyt on päättänyt, että ton ihmisen kanssa mä oon elämäni loppuun saakka. Mä oon tosi varma Juhanista. Mä en pelkää sitä, että se lähtee tai että se tekisi mitään. Nyt on tosi varma olo siitä, että se toinen pysyy siinä rinnalla, hän huokaa.

Verhon mukaan pari on keskustellut paljon suhteen tuomasta julkisuudesta ja siitä, haluaako Koskinen olla näkyvissä sometähden elämässä. Verhon mukaan suhteen tuominen esiin ei ole Koskiselle ongelma. Asiaa helpottaa myös se, että Koskinen on itsekin julkisuuden henkilö ja tuttu televisiosta.

– Hänelle on tärkeintä, että hän saa olla oikeassa elämässä mun rinnalla, Verho selitti Ilta-Sanomille muutama kuukausi sitten.

Viestintäalalla työskentelevä Juhani Koskinen tunnetaan Sohvaperunat-sarjasta, jota hän tähditti Osku Valtosen kanssa. Veronica Verho puolestaan ponnahti kuuluisuuteen YouTube-sivustolta, jossa hänen videoitaan on katsottu lähes 60 miljoonaa kertaa. Instagramissa Verholla on huimat 245 000 seuraajaa.

Myöhemmin Verho on luonut uraa radiojuontajana Radio Helsingissä sekä radio NRJ:llä. Lisäksi hänet on nähty kilpailijana muun muassa Tanssii tähtien kanssa- ja Selviytyjät Suomi -sarjoissa. Nykyään Verho tunnetaan myös Posse-ohjelmasta.