Luksuselämää elänyt huippumalli Bar Refaeli tuomittiin miljoonaluokan veropetoksesta – deittaili samaan aikaan Leonardo DiCapriota

Israelilainen huippumalli joutuu maksamaan miljoonien edestä korvauksia ja sakkoja Israelin valtiolle.

Israelilainen huippumalli Bar Refaeli, 35, on tuomittu veropetoksesta, kertovat muun muassa ABC News ja US Weekly. ABC Newsin mukaan Refaeli tuomittiin yhdeksäksi kuukaudeksi yhdyskuntapalveluun israelilaisessa tuomioistuimessa sunnuntaina.

Uutissivuston mukaan Refaelin lisäksi tuomion sai myös mallin äiti, joka tuomittiin 16 kuukaudeksi vankeuteen. Refaelin Zipi-äidin vankeustuomio astuu voimaan tällä viikolla. Mallin äitiä syytettiin verotietojen vääristelystä, veronkierrosta ja avunannosta veropetokseen.

ABC Newsin mukaan äiti ja tytär hyväksyivät oikeudessa sopimuksen, jonka mukaan he joutuvat lisäksi maksamaan takautuvasti miljoonien edestä veroja Israelin valtiolle sekä 1,5 miljoonan dollarin eli reilun 1,2 miljoonan euron suuruisen sakon. Pitkittyneessä oikeustaistelussa todettiin, että he olivat vältelleet verojen maksamista miljoonien euron suuruisista tuloista.

Refaelin asianajajien mukaan sopimukseen tarttuminen oli merkki siitä, ettei malli tietoisesti vältellyt verojen maksamista, vaan että kyse oli vahingosta.

Bar Refaeli (oik.) saapui oikeuteen äitinsa kanssa sunnuntaina Tel Avivissa.­

ABC Newsin mukaan oikeustaistelussa kiisteltiin Refaelin tuloista 2010-luvulla, jotka hän ansaitsi eri puolilla maailmaa työskennellessään muotimaailman huipulla. Hän on poseerannut muun muassa maineikkaassa Sports Illustrated -lehdessä ja työskennellyt useissa huipputason mainoskampanjoissa. Refaeli myös seurusteli samaan aikaan Hollywood-tähti Leonardo DiCaprion kanssa ja oli tuttu näky punaisilla matoilla.

Israelin lainsäädännön mukaan verovelvollisuus määräytyy sen mukaan, kuinka suuren osan vuodesta maan kansalainen viettää kotimaassaan. Mikäli Israelissa viettää yli puolet vuodessa, on velvollinen maksamaan veronsa sinne.

Refaelin mukaan hän vietti suurimman osan vuodesta ulkomailla eikä hän siksi ollut velvollinen maksamaan tuloistaan veroa Israeliin. Syyttäjän mukaan väite ei kuitenkaan pitänyt paikkansa ja Refaelin todettiin toimittaneet vääristeltyä tietoa verotuksestaan.

Refaelin tuomion mukaan hän tienasi vuosina 2009–2012 yli kuusi miljoonaa euroa ja vältti veronmaksun väitettyään asuneensa ulkomailla. Aiemmin oikeudessa todettiin, ettei Refaelin ja Leonardo DiCaprion suhdetta voitu lukea ”perheyksiköksi” niin, että malli olisi välttynyt verojen maksamiselta kotimaahansa.

Refaeli ja DiCaprio erosivat vuonna 2011. Heidän suhteensa kesti kuusi vuotta, mutta he erosivat sen aikana useaan otteeseen ja palasivat jälleen yhteen.

Bar Refaeli on tunnettu kasvo kotimaassaan. Hän juonsi viime vuonna Tel Avivissa järjestetyt euroviisut ja hän on yksi Israelin suosituimmista tv-kasvoista. Refaeli on lisäksi kansainvälinen Instagram-tähti, jolla on kuvapalvelussa yli kolme miljoonaa seuraajaa.

US Weeklyn mukaan Refaeli on nykyään naimisissa liikemies Adi Ezran kanssa ja parilla on kolme lasta.